Kapitány István: Nem mondok le, és nem tervezzük a rezsicsökkentés átalakítását

A személyét és tárcáját érintő híresztelésekre is reagált Kapitány István a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában. A gazdasági és energetikai miniszter határozottan visszautasította azokat a híreszteléseket, amelyek szerint ő maga lemondana, valamint azt, hogy Tótth András államtitkár távozása mögött a rezsicsökkentés átalakítása körüli nézeteltérések álltak volna. A tárcavezető leszögezte, ez nem felel meg a tényeknek. Kiemelte: a minisztériumnak nem áll szándékában és nem is dolgozott a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán. – Jelenleg nem a lakossági rezsitámogatások módosítása van a fókuszban, az elsődleges cél az, hogy az ország minél megfizethetőbb energiához jusson – hangsúlyozta a Kossuth rádióban.

Kapitány István hétfő reggel Benyó Ritával beszélgetett a Kossuth rádióban (Fotó: Mediaworks)

Szélerőművekről, energiatárolásról és Paks II-ről is beszélt Kapitány István

A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a megfizethető energia biztosításában kiemelt szerepet szánnak a megújuló energiaforrásoknak és a tárolási kapacitások bővítésének.

Szélerőmű-tender: Már kiírták a pályázatot, amellyel 2030-ig 4000 megawattnyi szélenergia-kapacitás megvalósítását célozzák meg.

Energiatárolók: A meglévő 1000 megawattos teljesítményt 3000–4000 megawattra kívánják növelni. Erre az óriási, már mintegy 9000 megawattos napenergia-kapacitás hatékony kihasználása miatt van szükség.

Nemzetközi példa: A miniszter Bulgáriát hozta fel követendő példaként, ahol a tárolók segítségével napközben olcsó áramot vásárolnak, majd az esti csúcsidőszakban magasabb áron értékesítik azt.

Nukleáris energia és uniós források: A tárcavezető megerősítette Paks II. fontosságát, jelezve, hogy jelenleg a beruházás teljes körű átvilágítása zajlik. Az energetikai fejlesztésekhez uniós forrásokat is felhasználnak, így a beruházások nem más területek elvonásaiból valósulnak meg.

Indul a Wekerle Plusz Program

Kapitány István kitért rá, hogy a lakossági energetikai korszerűsítést és lakásvásárlást a Wekerle Plusz Program támogatja majd. Ingatlanfajták széles köre: családi házak, Kádár-kockák, tégla- és paneltársasházak egyaránt bekerülhetnek a támogatotti körbe.