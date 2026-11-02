Kapitány István: Nem mondok le, és nem tervezzük a rezsicsökkentés átalakítását

A személyét és tárcáját érintő híresztelésekre is reagált Kapitány István a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában. A gazdasági és energetikai miniszter határozottan visszautasította azokat a híreszteléseket, amelyek szerint ő maga lemondana, valamint azt, hogy Tótth András államtitkár távozása mögött a rezsicsökkentés átalakítása körüli nézeteltérések álltak volna. A tárcavezető leszögezte, ez nem felel meg a tényeknek. Kiemelte: a minisztériumnak nem áll szándékában és nem is dolgozott a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán. – Jelenleg nem a lakossági rezsitámogatások módosítása van a fókuszban, az elsődleges cél az, hogy az ország minél megfizethetőbb energiához jusson – hangsúlyozta a Kossuth rádióban.
Szélerőművekről, energiatárolásról és Paks II-ről is beszélt Kapitány István
A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a megfizethető energia biztosításában kiemelt szerepet szánnak a megújuló energiaforrásoknak és a tárolási kapacitások bővítésének.
Szélerőmű-tender: Már kiírták a pályázatot, amellyel 2030-ig 4000 megawattnyi szélenergia-kapacitás megvalósítását célozzák meg.
Energiatárolók: A meglévő 1000 megawattos teljesítményt 3000–4000 megawattra kívánják növelni. Erre az óriási, már mintegy 9000 megawattos napenergia-kapacitás hatékony kihasználása miatt van szükség.
Nemzetközi példa: A miniszter Bulgáriát hozta fel követendő példaként, ahol a tárolók segítségével napközben olcsó áramot vásárolnak, majd az esti csúcsidőszakban magasabb áron értékesítik azt.
Nukleáris energia és uniós források: A tárcavezető megerősítette Paks II. fontosságát, jelezve, hogy jelenleg a beruházás teljes körű átvilágítása zajlik. Az energetikai fejlesztésekhez uniós forrásokat is felhasználnak, így a beruházások nem más területek elvonásaiból valósulnak meg.
Indul a Wekerle Plusz Program
Kapitány István kitért rá, hogy a lakossági energetikai korszerűsítést és lakásvásárlást a Wekerle Plusz Program támogatja majd. Ingatlanfajták széles köre: családi házak, Kádár-kockák, tégla- és paneltársasházak egyaránt bekerülhetnek a támogatotti körbe.
A tárcavezető beszámolt róla, hogy az első körben 120 ezer lakás energetikai felújítása a cél, de megfelelő igény esetén további források is rendelkezésre állnak majd.
A lakásvásárlást segítő elemek keretében új lakás vásárlásához 3 százalékos, használt lakáshoz 5 százalékos hitel kapcsolódhat.
Több mint 4000 milliárd forint jut gazdaságfejlesztésre
Kapitány István a vállalkozásokat érintő jövő évi terveket is ismertette. Közlése szerint több mint 4000 milliárd forint áll majd rendelkezésre a magyar gazdaság fejlesztésére. Ebből 700 milliárd költségvetési forrás, 900 milliárd forint uniós támogatás, a fennmaradó részt pedig az MFB és az Eximbank hitelprogramjai adhatják.
A teljes kereten belül mintegy 1300 milliárd forint kapcsolódhat a Széchenyi-kártya különböző hitelprogramjaihoz, további körülbelül 1000 milliárd forint pedig az Eximbank konstrukcióin keresztül érheti el a cégeket. A források főként a kis- és középvállalkozásokat (kkv) célozzák, kiemelten támogatva a digitalizációt, a termékfejlesztést és az exportképességet, amelyre külön 25 milliárd forintot szán a költségvetés. A miniszter végezetül közölte: a kkv-k adózása nem változik a következő időszakban, ám a nagyobb vállalatok adózási szabályai módosulni fognak.