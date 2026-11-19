A magyar vállalkozások energiaköltségeinek mérséklését célzó változásokról számolt be közösségi oldalán Kapitány István. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években jelentős aránytalanságok alakultak ki az áramhálózat használatáért fizetett díjakban. Állítása szerint a korábbi kormány a költségek jelentős részét a vállalkozásokra terhelte, aminek következtében a magyar cégek európai összehasonlításban is kiemelkedően magas áramárakkal szembesültek.
Kapitány: Átlagosan 55 százalékos díjcsökkentés jön, a rezsicsökkentett áramár megmarad
Kapitány István tájékoztatása szerint a kormánytól független Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felülvizsgálta a rendszerhasználati díjakat, és új díjszabásról döntött.
Ennek eredményeként a vállalkozások által fizetendő hálózathasználati díjak átlagosan mintegy 55 százalékkal mérséklődnek.
A változás a cégek számára alacsonyabb működési költségeket jelenthet, ami javíthatja versenyképességüket, és további forrásokat szabadíthat fel a gazdasági tevékenységükhöz.
A lakossági rendszerhasználati díjak szintén módosulnak, Kapitány szerint azonban a változás nem eredményez magasabb villanyszámlát a háztartások számára. A kompenzáció a számlákon is megjelenik, miközben a rezsicsökkentett, kilowattóránkénti 36 forintos áramár változatlan marad.
A bejegyzés szerint az intézkedés célja egy igazságosabb és átláthatóbb díjrendszer kialakítása, amely egyszerre mérsékli a vállalkozások terheit és őrzi meg a lakossági rezsivédelmet.
Mert az olcsóbb energia nem csak a háztartásoknak fontos, hanem a magyar gazdaság versenyképességének is”
– fogalmazott Kapitány István.
A bejelentés ugyanakkor nem részletezi, hogy az új díjszabás pontosan mikor lép életbe, illetve az egyes vállalkozások esetében mekkora megtakarítást eredményezhet. Az 55 százalékos csökkenés átlagos érték, így a tényleges változás fogyasztói kategóriánként eltérhet.
Hortay Olivér szerint Kapitány István ferdít
A Fidesz képviselője szerint a többség rosszul jár az új rezsidíjakkal, a nagyfogyasztók jól járnak, a kisfogyasztók rosszul. Szerinte az elosztói alapdíj nő, a változó rendszerhasználati díjelemek csökkennek, így a háztartások kb. 90 százalékának, a mikro- és kisvállalatok csaknem felének összességében többet kell majd fizetnie. Pedig azt ígértek, hogy nem nyúlnak a rezsicsökkentéshez – emlékeztet Hortay Olivér.