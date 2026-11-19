A magyar vállalkozások energiaköltségeinek mérséklését célzó változásokról számolt be közösségi oldalán Kapitány István. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években jelentős aránytalanságok alakultak ki az áramhálózat használatáért fizetett díjakban. Állítása szerint a korábbi kormány a költségek jelentős részét a vállalkozásokra terhelte, aminek következtében a magyar cégek európai összehasonlításban is kiemelkedően magas áramárakkal szembesültek.

Átlagosan 55 százalékkal csökkennek a magyar vállalkozások rendszerhasználati díjai – jelentette be Kapitány István (Fotó: Magyar Nemzet)

Kapitány: Átlagosan 55 százalékos díjcsökkentés jön, a rezsicsökkentett áramár megmarad

Kapitány István tájékoztatása szerint a kormánytól független Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felülvizsgálta a rendszerhasználati díjakat, és új díjszabásról döntött.

Ennek eredményeként a vállalkozások által fizetendő hálózathasználati díjak átlagosan mintegy 55 százalékkal mérséklődnek.

A változás a cégek számára alacsonyabb működési költségeket jelenthet, ami javíthatja versenyképességüket, és további forrásokat szabadíthat fel a gazdasági tevékenységükhöz.