Honnan spórol össze Budapest 20 milliárd forintot? Karácsony Gergelynek még van mit megmagyaráznia

Nagy bejelentést tett október 1-jén Karácsony Gergely főpolgármester: megállapodás született a kormánnyal a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) ülésén. Ennek értelmében a kormány egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak. A megállapodás része egy regionális BKK létrehozása, valamint az is, hogy a fővárosi parkolás a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerül. Utóbbi két intézkedés komoly vitákat váltott ki: Karácsony Gergely több szövetséges kerületi polgármesterével is szembekerült, a közlekedési vállalat átalakításáról pedig a Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésén alakult ki éles vita.

Karácsony Gergely vállalta a 20 milliárd fornintos megtakarítást, a kérdés azonban az, hogy a kamatkiadások lefaragásán túl honnan teremti elő a fennmaradó összeget a főváros (Fotó: Mediaworks)

A megállapodásnak azonban van egy olyan pontja is, amely a másik két bejelentés mellett kissé háttérbe szorult: a kormányzati támogatás egyik feltétele, hogy a fővárosnak 2027-ben 20 milliárd forinttal csökkentenie kell a működési kiadásait. Karácsony Gergely vállalta ezt, hangsúlyozva, hogy a közszolgáltatások mennyiségét és minőségét nem akarják rontani. Az InfoRádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy a megtakarítás jelentős része a kamatköltségek csökkentéséből származhat. Bár a 20 milliárd forintos megtakarítás a 120 milliárdos támogatáshoz képest nem tűnik jelentős összegnek, érdemes felidézni, hogy tavaly a főváros csődközeli helyzete miatt rendkívüli közgyűlést hívtak össze, miután az év végére 33 milliárd forintos folyószámlahitel-állománnyal számoltak.

Így adja magát a kérdés: hogyan tudja kigazdálkodni ezt az összeget a főváros? Milyen kiadásokon lehetne spórolni?

A téma kapcsán megkerestük Papp Tibort, a fővárosi Fidesz képviselőjét, aki hangsúlyozta: Karácsony Gergelynek rendelkeznie kell a szükséges számításokkal, „hiszen nem mondunk be csak úgy 20 milliárdos megtakarítást, hogy aztán kijelentsük: ezt meg tudjuk csinálni”.

Papp Tibor fideszes képviselő szerint ha most meg lehet spórolni ezt a 20 milliárd forintot, akkor azt korábban sem kellett volna azt elkölteni (Forrás: Facebook)

A képviselő szerint a fővárosi vezetés saját bevallásuk szerint is trükkök ezreivel dolgozik. Példaként felidézte, hogy előrehoztak bizonyos kifizetések egy részét, amelyekre a fővárosi cégeknek csak később kellett volna sort keríteniük. A fővárosi tulajdonú cégek által fizetendő bérleti díjak egy részét is előrehozták: a 2026 januári és februári díjakat már 2025 decemberében kifizették. Papp Tibor szerint ezek a bevételek így hiányozni fognak az idei évből. A képviselő kifejtette: a fővárosi költségvetés pénzforgalmi szemléletű, ezért bizonyos kifizetések időzítésével is lehet mozgástér. Egy nagyjából 407 milliárd forintos főösszegű költségvetésben a 20 milliárd forint körülbelül öt százalékot jelent. A működési kiadások jelentős részét a bérek és a közösségi közlekedés finanszírozása teszi ki.