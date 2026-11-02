Honnan spórol össze Budapest 20 milliárd forintot? Karácsony Gergelynek még van mit megmagyaráznia

Nagy bejelentést tett október 1-jén Karácsony Gergely főpolgármester: megállapodás született a kormánnyal a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) ülésén. Ennek értelmében a kormány egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak. A megállapodás része egy regionális BKK létrehozása, valamint az is, hogy a fővárosi parkolás a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerül. Utóbbi két intézkedés komoly vitákat váltott ki: Karácsony Gergely több szövetséges kerületi polgármesterével is szembekerült, a közlekedési vállalat átalakításáról pedig a Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésén alakult ki éles vita.
A megállapodásnak azonban van egy olyan pontja is, amely a másik két bejelentés mellett kissé háttérbe szorult: a kormányzati támogatás egyik feltétele, hogy a fővárosnak 2027-ben 20 milliárd forinttal csökkentenie kell a működési kiadásait. Karácsony Gergely vállalta ezt, hangsúlyozva, hogy a közszolgáltatások mennyiségét és minőségét nem akarják rontani. Az InfoRádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy a megtakarítás jelentős része a kamatköltségek csökkentéséből származhat. Bár a 20 milliárd forintos megtakarítás a 120 milliárdos támogatáshoz képest nem tűnik jelentős összegnek, érdemes felidézni, hogy tavaly a főváros csődközeli helyzete miatt rendkívüli közgyűlést hívtak össze, miután az év végére 33 milliárd forintos folyószámlahitel-állománnyal számoltak.
Így adja magát a kérdés: hogyan tudja kigazdálkodni ezt az összeget a főváros? Milyen kiadásokon lehetne spórolni?
A téma kapcsán megkerestük Papp Tibort, a fővárosi Fidesz képviselőjét, aki hangsúlyozta: Karácsony Gergelynek rendelkeznie kell a szükséges számításokkal, „hiszen nem mondunk be csak úgy 20 milliárdos megtakarítást, hogy aztán kijelentsük: ezt meg tudjuk csinálni”.
A képviselő szerint a fővárosi vezetés saját bevallásuk szerint is trükkök ezreivel dolgozik. Példaként felidézte, hogy előrehoztak bizonyos kifizetések egy részét, amelyekre a fővárosi cégeknek csak később kellett volna sort keríteniük. A fővárosi tulajdonú cégek által fizetendő bérleti díjak egy részét is előrehozták: a 2026 januári és februári díjakat már 2025 decemberében kifizették. Papp Tibor szerint ezek a bevételek így hiányozni fognak az idei évből. A képviselő kifejtette: a fővárosi költségvetés pénzforgalmi szemléletű, ezért bizonyos kifizetések időzítésével is lehet mozgástér. Egy nagyjából 407 milliárd forintos főösszegű költségvetésben a 20 milliárd forint körülbelül öt százalékot jelent. A működési kiadások jelentős részét a bérek és a közösségi közlekedés finanszírozása teszi ki.
Karácsony Gergely honnan teremti elő a maradék 15 milliárdot?
A 20 milliárd forintból nagyjából 5 milliárd forintot jelenthetnek azok a kamatkiadások, amelyeket Karácsony Gergely állítása szerint a fővárosnak már nem kell majd kifizetnie. A korábbi pénzügyi megoldásoknak – például a követelések eladásának, a faktorálásnak, a bankhiteleknek és a folyószámlahitelnek – ugyanis kamatterhei vannak. Ezek elmaradásával tehát máris megvan a megtakarítás egy része.
De azon túl, hogy a kamatkiadásokból 5 milliárd forint megtakarítható, Karácsony Gergelynek kell megmutatnia, miből jön össze a fennmaradó 15 milliárd forint
– mutatott rá. A képviselő szerint azért is lesz figyelemre méltó, mit áldoz be a főpolgármester, mert a megtakarítás elvileg nem érintheti a fővárosiaknak nyújtott szolgáltatásokat, hanem a működés hatékonyságának javításából kell származnia. Emlékeztetett: amikor a Fidesz-frakció korábban a tanácsadói és kommunikációs kiadások csökkentésére tett javaslatokat, azokat leszavazták.
Karácsony Gergely kommunikációs tanácsadókra is jelentős összeget, a korábbi adatok szerint mintegy 400 millió forintot költött. Többen javasolták, hogy ezen a területen vágják vissza a kiadásokat, de ezek a javaslatok nem kaptak támogatást
– tette hozzá.
A fővárosi cégek működésével kapcsolatban is több kérdést vetett fel, ezért kezdeményezte a Fidesz-frakció az átvilágító bizottság felállítását. A vizsgálat többek között azokat a prémiumkifizetéseket is ellenőrzi, amelyek olyan feladatok után történhettek, amelyeket a kiírás időpontjában már elvégeztek.
Ha most meg lehet spórolni 20 milliárd forintot, akkor azt korábban sem kellett volna elkölteni
Példaként az egyik budapesti cég szerverbeszerzését említette: az eszközt a dokumentáció szerint hét évig használták volna, a számviteli politika azonban hároméves leírással számolt. Papp szerint, ha a finanszírozást a használati időhöz igazítják, évente csak ezen az eszközön jelentős finanszírozási kötelezettséget takaríthattak volna meg. Úgy véli, hasonló esetek más fővárosi cégeknél is előfordulhatnak, ezért azt javasolják, hogy a számviteli szabályzatokban szereplő értékcsökkenési leírások módjáról a Fővárosi Közgyűlés döntsön, és a képviselők is átláthassák a kifizetések szabályozását.
– Mindenesetre, ha most meg lehet spórolni ezt a 20 milliárd forintot, akkor valószínűleg korábban sem kellett volna azt elkölteni. Ha ez az elmúlt években is így lett volna, akkor az elmúlt hét évben akár 140 milliárd forintot is meg lehetett volna takarítani – jelentette ki, hozzátéve, hogy szerinte a kormány most éppen ezzel az összeggel segítette ki a fővárost a 120 milliárd forintos támogatással.
Karácsony Gergelynek ezzel megdőlt az a narratívája, hogy a Fidesz kivéreztette Budapestet. Sokkal inkább arról van szó, hogy Karácsony Gergely felelőtlenül gazdálkodott, és a rendelkezésre álló forrásokat felesleges dolgokra költötte
– mutatott rá a képviselő.