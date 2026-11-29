„Advent első vasárnapján meggyújtottuk a fényeket az ország karácsonyfáján a Parlament előtt” – jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök mindenkinek szép adventet kívánt.

ünnepi díszbe öltöztették az ország karácsonyfáját Fotó: Mediaworks

A csodálatos, 24 éves, 16 méter magas jegenyefenyőt Pécelről ajánlotta fel Varmuzsa Péter és családja. Elmondták, hogy 24 éve a fiuktól kapták a csemetét, és sok szeretettel gondozták – ismertette a kormányfő. Elmondta:

az egész család büszke rá, hogy ez a fa lett az ország karácsonyfája, és most az egész világ gyönyörködhet benne.

Köszönjük a felajánlást – tette hozzá.

Ahogy az Origo korábban már beszámolt róla, az idei fenyőt tíz felajánlás közül választották ki. Az Országgyűlés Hivatala a Varmuzsa Péter és családja által felajánlott, 24 éve elültetett jegenyefenyőt találta a legszebbnek. A korábbi adatok szerint a fa mintegy 16 méter magas, az alsó ágaknál körülbelül hatméteres az átmérője, súlya pedig nagyjából négy tonna.

A fa hétfőn érkezett meg a Kossuth térre, ahol szinte azonnal meg is kezdték a feldíszítését.