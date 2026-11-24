A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy az ukrán elnökkel folytatott keddi tárgyalásán álljon ki a béke és a kárpátaljai magyarok mellett – közölte az ellenzéki párt.
A kereszténydemokraták szerint a kormányfőnek a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott kétoldalú találkozón hangsúlyoznia kell a magyar nemzet békepártiságát, valamint határozottan képviselnie kell a háború mielőbbi lezárásának szükségességét.
A párt emellett elvárja, hogy Magyar Péter érje el a kisebbségi jogok teljes körű érvényesülését, amelynek biztosításában a KDNP szerint az ukrán államnak továbbra is vannak elmaradásai.
Jelentősen csökkenhet a kárpátaljai magyarok támogatása
A kereszténydemokraták arra is felszólították a kormányt, hogy a 2027-es költségvetésben ne csökkentse jelentősen a helyi magyar közösségnek szánt támogatásokat.
A párt közlése szerint a benyújtott költségvetési tervezet alapján a Bethlen Gábor Alap szociális célú előirányzata az idei 2,79 milliárd forintról jövőre kevesebb mint 785 millió forintra csökkenne, ami mintegy 72 százalékos forráscsökkentést jelentene.
A KDNP tájékoztatása szerint ebből a keretből finanszírozták korábban
- a kárpátaljai magyar pedagógusok bérkiegészítését,
- az egészségügyi és szociális dolgozók támogatását,
- a kárpátaljai gyermekek étkeztetési programjait.
A párt hangsúlyozta, hogy módosító indítványokkal igyekszik orvosolni a helyzetet és segítséget nyújtani a helyi magyarságnak.
A KDNP bírálta a kormány Ukrajnával kapcsolatos politikáját
A kereszténydemokraták közleményükben azt állították, hogy Magyar Péter az uniós nyomásnak engedve magyar forrásokat kíván Ukrajnába juttatni.
A párt szerint ennek kommunikációs előkészítését szolgálta az Országgyűlés hétfői ülésén elhangzottak, valamint ebbe a folyamatba illeszkedik a miniszterelnök keddi találkozója is az ukrán államfővel.