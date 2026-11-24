A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy az ukrán elnökkel folytatott keddi tárgyalásán álljon ki a béke és a kárpátaljai magyarok mellett – közölte az ellenzéki párt.

A KDNP a kárpátaljai magyarok jogainak érvényesítését sürgeti Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij mai találkozója kapcsán (A képen: Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter Belgiumban 2026. október 16-án)

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A kereszténydemokraták szerint a kormányfőnek a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott kétoldalú találkozón hangsúlyoznia kell a magyar nemzet békepártiságát, valamint határozottan képviselnie kell a háború mielőbbi lezárásának szükségességét.

A párt emellett elvárja, hogy Magyar Péter érje el a kisebbségi jogok teljes körű érvényesülését, amelynek biztosításában a KDNP szerint az ukrán államnak továbbra is vannak elmaradásai.

Jelentősen csökkenhet a kárpátaljai magyarok támogatása

A kereszténydemokraták arra is felszólították a kormányt, hogy a 2027-es költségvetésben ne csökkentse jelentősen a helyi magyar közösségnek szánt támogatásokat.

A párt közlése szerint a benyújtott költségvetési tervezet alapján a Bethlen Gábor Alap szociális célú előirányzata az idei 2,79 milliárd forintról jövőre kevesebb mint 785 millió forintra csökkenne, ami mintegy 72 százalékos forráscsökkentést jelentene.

A KDNP tájékoztatása szerint ebből a keretből finanszírozták korábban

a kárpátaljai magyar pedagógusok bérkiegészítését,

az egészségügyi és szociális dolgozók támogatását,

a kárpátaljai gyermekek étkeztetési programjait.

A párt hangsúlyozta, hogy módosító indítványokkal igyekszik orvosolni a helyzetet és segítséget nyújtani a helyi magyarságnak.