A kata tervezett szabályainak módosítását kezdeményezte a Magyar Forgatókönyvírók és Filmdramaturgok Egyesülete (MAFOR), amelyhez már tizenöt hazai filmszakmai szervezet csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy a kormány és az Országgyűlés a szabályozás kialakításakor figyelembe vegye a kreatív iparágak sajátos foglalkoztatási körülményeit. A szervezetek szerint a jelenlegi tervezet akár húszezer, a magyar filmszakmában dolgozó ember megélhetését is érintheti.

A kreatív és kulturális ágazatokban dolgozók a kata tervezett szabályainak módosítását sürgetik (Fotó: Pormezz / Shutterstock)

A kata új szabályai komoly nehézségeket okozhatnak a kreatív ágazatban

A szakmai szervezetek elsősorban azt kifogásolják, hogy a tervezett szabályozás szerint egy kisadózó vállalkozó éves bevételének legfeljebb 50 százaléka származhatna egyetlen kifizetőtől.

Ez különösen hátrányosan érintheti a filmiparban, a televíziós gyártásban, az animációban, a zenében és az írói szakmában dolgozókat, mivel ezekben az ágazatokban a munkavégzés jellemzően projektalapú. Egy-egy megbízás akár hónapokig vagy évekig is eltarthat, így előfordulhat, hogy egy alkotó bevételének jelentős része ugyanattól a produkciós cégtől származik. A szervezetek hangsúlyozzák, hogy ez önmagában nem jelenti azt, hogy a vállalkozó valójában munkaviszonyban állna a megrendelőjével, vagy hogy az adózási formával a munkaviszony leplezésére törekedne.

A kezdeményezés aláírói ezért azt javasolják, hogy az egyetlen kifizetőtől származó bevétel megengedett arányát az eredetileg tervezett 50 százalékról legalább 60, optimális esetben pedig 70 százalékra emeljék.

Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a bevételi koncentrációt ne egyetlen adóév, hanem két egymást követő év alapján vizsgálják. Javaslatuk szerint a kata alkalmazását csak akkor korlátoznák, ha a vállalkozó bevételének 60 vagy 70 százalékát mindkét évben ugyanattól a kifizetőtől, illetve annak kapcsolt vállalkozásaitól kapná.

A szakmai szervezetek szerint ez a megoldás jobban igazodna a kreatív iparágak működéséhez, miközben továbbra is lehetőséget biztosítana az esetleges visszaélések kiszűrésére.

A kezdeményezést többek között a Magyar Filmművészek Szövetsége, a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete, a Magyar Producerek Szövetsége, a Magyar Animációs Producerek Szövetsége és a MASZK Országos Színészegyesület is támogatja.

A szervezetek hangsúlyozzák, hogy egy méltányos és átlátható szabályozás az egész magyar filmszakma érdekeit szolgálná. A módosítási javaslatot már eljuttatták a kormány és az Országgyűlés illetékes képviselőinek.