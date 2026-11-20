A kata tervezett emelése ellen emelt szót Klinga Dániel, a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesület önkormányzati képviselője a péntek reggel Miskolcon tartott sajtótájékoztatón. A politikus szerint a Tisza-kormány intézkedése csaknem kétezer helyi kisvállalkozót hozhat nehéz helyzetbe, akiknek összesen mintegy 100 millió forintos többletteherrel kellhet számolniuk 2027-től, de a város nyugdíjasait és fiataljait érintő kormányzati intézkedéseket is bírálták.
A kata emelése közel kétezer miskolci vállalkozót érinthet
Itt az újabb hidegzuhany a miskolciaknak! KATApult a miskolci kisvállalkozókra!”
– fogalmazott Klinga Dániel.
A képviselő tájékoztatása szerint a változások csaknem 800 szépségipari vállalkozót, köztük fodrászokat, kozmetikusokat, kéz- és lábápolókat, közel 200 taxist, valamint további mintegy ezer helyi kisvállalkozót érinthetnek.
A politikus szerint a tervezett adóemelés nemcsak az egyéni vállalkozók megélhetését veszélyeztetheti, hanem családjaik anyagi biztonságára is hatással lehet.
Miskolcon a csaknem 2000 tisztességesen dolgozó kisvállalkozó 2000 tisztességes családot is jelent, akik önmagukat foglalkoztatva veszik le a terhet az állami költségvetésből”
– hangsúlyozta.
A kata átalakítását korábban országosan is komoly kritikák érték. A tervek szerint a jelenleg havi 50 ezer forintos adó 2027-ben 75 ezer, 2028-ban pedig 100 ezer forintra emelkedhet.
Korábban Szalai Piroska közgazdász is arra figyelmeztetett lapunknak, hogy a magasabb fix adóteher különösen a vidéki szolgáltatókat sújthatja, mivel ők nehezebben tudják áthárítani a megnövekedett költségeket a vásárlókra. A szakértő szerint a változások akár vállalkozások megszűnéséhez vagy a feketefoglalkoztatás erősödéséhez is vezethetnek.
A miskolci nyugdíjasokat és fiatalokat is féltik
A pénteki sajtótájékoztatón a kata mellett a Tisza-kormány más intézkedéseit is bírálták.
Klinga Dániel szerint a választások óta eltelt hét hónapban a miskolciak nem tapasztalhatták a korábban ígért gazdasági javulást. A politikus azt állította, hogy a 2027-es költségvetési tervezet kétmilliárd forintot vonna el a város nyugdíjasaitól, miközben az Otthon Start program kivezetése több tucat helyi fiatal kedvezményes lakásvásárlási lehetőségét szüntetheti meg.
Mi jön még? Az adóemelések, a nyugdíjmegvonás, a fiatalok nehéz helyzetbe hozása után már a kisvállalkozókat sem kíméli a Tisza-kormány!”
– fogalmazott.
A helyi politikusok Juhász Rolandot és Czipa Andrást, Miskolc országgyűlési képviselőit is felszólították, hogy tegyenek érdemi lépéseket a város érdekében.
Felszólítjuk a miskolci országgyűlési képviselőket, Juhász Rolandot és Czipa Andrást, hogy a politikai színjáték helyett végre kezdjenek el érdemben dolgozni szeretett városunkért”
– hangzott el a sajtótájékoztatón.
A Fidesz miskolci szervezete hangsúlyozta, hogy helyben továbbra is a kisvállalkozások támogatásán dolgoznak, és a vállalkozók, nyugdíjasok, valamint fiatalok érdekeit kívánják képviselni.