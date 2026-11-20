A kata tervezett emelése ellen emelt szót Klinga Dániel, a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesület önkormányzati képviselője a péntek reggel Miskolcon tartott sajtótájékoztatón. A politikus szerint a Tisza-kormány intézkedése csaknem kétezer helyi kisvállalkozót hozhat nehéz helyzetbe, akiknek összesen mintegy 100 millió forintos többletteherrel kellhet számolniuk 2027-től, de a város nyugdíjasait és fiataljait érintő kormányzati intézkedéseket is bírálták.

Klinga Dániel önkormányzati képviselő a kata tervezett emelésének miskolci következményeiről beszélt a pénteki sajtótájékoztatón (Fotó: Juhasz Akos)

A kata emelése közel kétezer miskolci vállalkozót érinthet

Itt az újabb hidegzuhany a miskolciaknak! KATApult a miskolci kisvállalkozókra!”

– fogalmazott Klinga Dániel.

A képviselő tájékoztatása szerint a változások csaknem 800 szépségipari vállalkozót, köztük fodrászokat, kozmetikusokat, kéz- és lábápolókat, közel 200 taxist, valamint további mintegy ezer helyi kisvállalkozót érinthetnek.

A politikus szerint a tervezett adóemelés nemcsak az egyéni vállalkozók megélhetését veszélyeztetheti, hanem családjaik anyagi biztonságára is hatással lehet.

Miskolcon a csaknem 2000 tisztességesen dolgozó kisvállalkozó 2000 tisztességes családot is jelent, akik önmagukat foglalkoztatva veszik le a terhet az állami költségvetésből”

– hangsúlyozta.

A kata átalakítását korábban országosan is komoly kritikák érték. A tervek szerint a jelenleg havi 50 ezer forintos adó 2027-ben 75 ezer, 2028-ban pedig 100 ezer forintra emelkedhet.

Korábban Szalai Piroska közgazdász is arra figyelmeztetett lapunknak, hogy a magasabb fix adóteher különösen a vidéki szolgáltatókat sújthatja, mivel ők nehezebben tudják áthárítani a megnövekedett költségeket a vásárlókra. A szakértő szerint a változások akár vállalkozások megszűnéséhez vagy a feketefoglalkoztatás erősödéséhez is vezethetnek.

A miskolci nyugdíjasokat és fiatalokat is féltik

A pénteki sajtótájékoztatón a kata mellett a Tisza-kormány más intézkedéseit is bírálták.

Klinga Dániel szerint a választások óta eltelt hét hónapban a miskolciak nem tapasztalhatták a korábban ígért gazdasági javulást. A politikus azt állította, hogy a 2027-es költségvetési tervezet kétmilliárd forintot vonna el a város nyugdíjasaitól, miközben az Otthon Start program kivezetése több tucat helyi fiatal kedvezményes lakásvásárlási lehetőségét szüntetheti meg.

Mi jön még? Az adóemelések, a nyugdíjmegvonás, a fiatalok nehéz helyzetbe hozása után már a kisvállalkozókat sem kíméli a Tisza-kormány!”

– fogalmazott.