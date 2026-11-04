Nepotizmus a Tisza-párti miniszternél: Kátai-Németh Vilmos a saját barátnőjét ültette be a kabinetjébe

Visszásnak tűnő ügyre derült fény a Tisza-párti politikus háza táján: Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter egyszerűen berakta a barátnőjét, Antal Klárát a miniszteri kabinetbe – hívta fel a figyelmet az Ellenpólus. A nő – aki korábban az Edutus Egyetem angoltanára volt, és már a választási kampányban is a politikus jobbkezeként agitált – a legközelebbi munkatársa lett a tárcánál.

Kátai-Németh Vilmos és Antal Klára már nemcsak élet-, hanem munkatársak is (Fotó: Facebook)

Kátai-Németh Vilmos jobbján ül az értekezleten, tárgyalásokon

Az RTL Házon kívül című műsorában Antal Klára boldogan mesélt arról, hogyan élnek és dolgoznak együtt a miniszterrel. A riportból az is világosan kiderült, hogy a nő jelenléte messze túlmutat egy egyszerű kísérő szerepén, hiszen az államtitkári értekezleteken végig ott ül a miniszter oldalán. Továbbá Kátai-Németh legfontosabb nemzetközi megbeszélésein is részt vesz – jelen volt például a Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság alelnökével folytatott tárgyaláson is.

Borul a tisztesség látszata: rágalmazás és nepotizmus

Kátai-Németh Vilmos eddig leginkább azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy folyamatosan az elődeit próbálta rossz színben feltüntetni. Korábban a minisztériumra kitűzött emléktáblával provokált, máskor pedig mindenféle alap nélkül rágalmazta Koncz Zsófiát, ami miatt a volt államtitkár be is perelte a tiszás minisztert.

Miközben Kátai a korábbi kormányzat tagjain a tisztességet kéri számon, magának engedi a nyílt nepotizmust a magyar adófizetők pénzén.

Kérdéseket küldtünk a minisztériumnak, a tárcavezető reagált

Az ügy miatt az Ellenpólus közérdekű adatigényléssel fordult a tárcához, tudakolva: nem tartják-e aggályosnak, hogy a miniszter barátnője kabinettagként komoly állami pozíciót tölt be, és egyben a minisztériumi szakemberek főnöke is.

Az Origo is megkereste a Szociális és Családügyi Minisztériumot. Kérdéseinkben afelől érdeklődtünk, hogy pontosan milyen szerződéssel és feladatkörrel bízták meg Antal Klárát, és hogy mekkora díjazásban részesül a miniszter barátnője a kabinetben végzett munkájáért.

Megkeresésünkre a minisztérium ugyan még nem válaszolt, ám Kátai-Németh Vilmos a saját közösségi oldalán ezt a bejegyzést tette közzé: