Három helyettes államtitkár is távozik Kátai-Németh Vilmos mellől

Három helyettes államtitkár megbízása is véget ér a Szociális és Családügyi Minisztériumban, ráadásul közülük ketten a tárcavezető javaslatára távoznak. A legfrissebb, pénteken kiadott Magyar Közlönyben megjelent információk alapján Bódy Éva saját döntése alapján mondott le, Réthy Pált és Sepsey Krisztiánt azonban Kátai-Németh Vilmos küldte el. Mindhármuk megbizatása 2026. november 7-én ér véget.

Kátai-Németh Vilmos két helyettes államtitkárát küldte el máris, egy harmadik pedig saját döntése alapján távozik

Fotó: Hatlaczki Balázs

A megüresedett helyettes államtitkári helyekre Ghyczy Gellért és Vécsei Dávid Bence érkezik. Előbbi megbizatása 8-án, utóbbié 11-én kezdődik.

Változás a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumnál is

A Magyar Közlöny beszámolója alapján a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumnál is lesznek személyi változások: Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár benyújtotta a felmondását, dr. Szabó Mátyás államtitkárt pedig a miniszterelnök javaslatára küldték el. Itt Szabó Tibor lesz az új államtitkár.