Nem árulja el a minisztérium, mennyit keres Kátai-Németh Vilmos párja

Hiába ígért a kampány idején teljes átláthatóságot a közpénzek felhasználásában a Tisza Párt, a Szociális és Családügyi Minisztérium nem közli, milyen jogviszonyban és mekkora fizetésért dolgozik a miniszteri kabinetben Kátai-Németh Vilmos párja, Antal Klára – hívta fel a figyelmet az Ellenpólus.

Kátai-Németh Vilmos Fotó: Hatlaczki Balázs

A tényfeltáró blog megkeresésére a tárca az információszabadságról szóló törvényre és egy korábbi kúriai határozatra hivatkozva azt állította, hogy csak a munkatársak nevét és beosztását köteles nyilvánosságra hozni. Az Ellenpólus szerint azonban a Kúria 2025-ös döntése egyértelművé tette, hogy a politikai tanácsadók esetében a jogviszony kezdete és időtartama mellett az illetmény is megismerhető közérdekű adat lehet.

Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy Antal Klára már a kampányban is Kátai-Németh Vilmos mellett dolgozott, a miniszteri kinevezését követően pedig a tárcavezető közeli munkatársaként jelent meg. Részt vett az államtitkári értekezleteken, valamint a miniszter fontos nemzetközi tárgyalásain is, így például Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság alelnökével folytatott egyeztetésen. Lapunk korábban szintén megkereste a minisztériumot, hogy megtudja, milyen feladatkörben, milyen szerződéssel és mekkora díjazásért foglalkoztatják Antal Klárát. A tárca nem válaszolt, Kátai-Németh Vilmos azonban közösségi oldalán reagált, és párját személyes segítőjeként mutatta be.