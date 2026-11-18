A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a rendészeti és sporttárgyú, valamint egyes további törvények módosításáról szóló javaslatát. A Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által jegyzett indítvány a rendvédelmi szervek hatásköri, szervezeti és eljárási kereteit is módosítaná – a katasztrófavédelemét is.

Katasztrófavédelem: megszűnik az országos főigazgatóság. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Új nevet kapna a katasztrófavédelem központi szerve

A javaslat szerint a tűzoltás és a polgári védelem alapfeladatként a szervezet nevében is megjelenne. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyét 2027. január 1-jétől az Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokság venné át.

A változáshoz igazítanák a fővárosi és vármegyei területi szervek elnevezését is.

Újabb átalakítás következne 2027. április 1-jén: ettől az időponttól megszűnnének a katasztrófavédelmi kirendeltségek. Helyi szervként a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, illetve az alárendeltségükben működő őrsök folytatnák a munkát.

A törvényjavaslat emellett megszüntetné a vendégbefektetői vízumot és tartózkodási engedélyt, valamint új pótlékot vezetne be a rendvédelmi szerveknél.