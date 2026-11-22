A KDNP jövőjéről és a párt előtt álló kihívásokról nyilatkozott Latorcai Csaba a Népszabadságnak. Az ügyvezető alelnök szerint a kereszténydemokratáknak olyan politikai közösséget kell építeniük, amely szükség esetén önállóan is képes megmérettetni magát a parlamenti választáson. A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az indulás módjáról csak a választási szabályok ismeretében lehet dönteni.
Megújulás és önálló választási szereplés a KDNP céljai között
Latorcai Csaba elmondta, hogy a KDNP már a nyáron megkezdte belső megújulását, amelynek részeként elfogadták a Helyzetkép és jövőkép című dokumentumot.
A folyamat következő állomása a november 28-i tisztújítás lesz, amelytől megfiatalított vezetőség felállását várják.
Az interjúban több fontos kérdés is szóba került:
- A KDNP új vezetőségének megválasztása és a párt politikai arculatának megerősítése.
- A helyi szervezetek átalakulása, valamint az új közösségek létrehozása.
- Az önálló választási indulás lehetősége és annak feltételei.
- A kereszténydemokrata értékek hangsúlyosabb képviselete.
Az ügyvezető alelnök szerint a KDNP már jelenleg is önálló politikai üzeneteket fogalmaz meg, ugyanakkor elismerte, hogy a megújulás során egyes helyi szervezetek megszűntek.
Az önálló választási indulás kapcsán úgy fogalmazott:
Nekünk, kereszténydemokrata politikusoknak úgy kell dolgoznunk, hogy abban az esetben, ha az a válasz, hogy önállóan kell indulni, akkor a Kereszténydemokrata Néppárt alkalmas legyen akár az önálló indulásra is.”
Latorcai szerint a kereszténység és a kereszténydemokrácia hiteles képviselete megfelelő társadalmi támogatottságot biztosíthat egy önálló választási szerepléshez.
Seszták Miklós ügyében a bíróság döntésére várnak
A politikus a Seszták Miklóssal kapcsolatos eljárásról is beszélt. Elmondása szerint a KDNP azért kezdeményezte a volt miniszter párttagságának felfüggesztését és a fegyelmi eljárást, hogy a párt álláspontját kizárólag objektív tények határozzák meg.
Latorcai ugyanakkor világossá tette, hogy a fegyelmi vizsgálatot érdemben csak a bírósági döntést követően folytatják le.
Az ügyvezető alelnök bírálta Magyar Pétert is, amiért szerinte a Seszták-ügyben kollektív ítéletet mondott a KDNP felett. Úgy vélte, a letartóztatás és az ügy kommunikációjának körülményei mögött politikai motiváció áll.
A Népszabadság az interjúhoz fűzött szerkesztőségi megjegyzésében arról is beszámolt, hogy a hatóságok időközben több mint kilencmilliárd forint erejéig vagyonzárat rendeltek el Seszták Miklóssal szemben. Latorcai az új fejleményt nem kívánta kommentálni.
A KDNP ügyvezető alelnöke hangsúlyozta: a párt célja, hogy a következő években megerősítse szervezetét és politikai önállóságát, miközben a Seszták-ügyben megvárja az igazságszolgáltatás döntését.