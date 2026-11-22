A KDNP jövőjéről és a párt előtt álló kihívásokról nyilatkozott Latorcai Csaba a Népszabadságnak. Az ügyvezető alelnök szerint a kereszténydemokratáknak olyan politikai közösséget kell építeniük, amely szükség esetén önállóan is képes megmérettetni magát a parlamenti választáson. A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az indulás módjáról csak a választási szabályok ismeretében lehet dönteni.

A KDNP-nek arra is fel kell készülnie, hogy önállóan induljon a következő parlamenti választáson – jelentette ki Latorcai Csaba (Fotó: Facebook)

Megújulás és önálló választási szereplés a KDNP céljai között

Latorcai Csaba elmondta, hogy a KDNP már a nyáron megkezdte belső megújulását, amelynek részeként elfogadták a Helyzetkép és jövőkép című dokumentumot.

A folyamat következő állomása a november 28-i tisztújítás lesz, amelytől megfiatalított vezetőség felállását várják.

Az interjúban több fontos kérdés is szóba került:

A KDNP új vezetőségének megválasztása és a párt politikai arculatának megerősítése.

A helyi szervezetek átalakulása, valamint az új közösségek létrehozása.

Az önálló választási indulás lehetősége és annak feltételei.

A kereszténydemokrata értékek hangsúlyosabb képviselete.

Az ügyvezető alelnök szerint a KDNP már jelenleg is önálló politikai üzeneteket fogalmaz meg, ugyanakkor elismerte, hogy a megújulás során egyes helyi szervezetek megszűntek.

Az önálló választási indulás kapcsán úgy fogalmazott:

Nekünk, kereszténydemokrata politikusoknak úgy kell dolgoznunk, hogy abban az esetben, ha az a válasz, hogy önállóan kell indulni, akkor a Kereszténydemokrata Néppárt alkalmas legyen akár az önálló indulásra is.”

Latorcai szerint a kereszténység és a kereszténydemokrácia hiteles képviselete megfelelő társadalmi támogatottságot biztosíthat egy önálló választási szerepléshez.