– Azt gondolom, hogy a KDNP elnökségének átadásának is van egy rendelt ideje. Ennek több oka is van, az egyik ilyen a választási vereség, amely jó katalizátora lehet annak, hogy most átadjam a stafétát – jelentette ki Semjén Zsolt a Bayer Show-ban. A KDNP elnöke elmondta, hogy már 23 éve a párt elnöke, de itt az ideje, hogy most ezt a szerepet átadja.

Semjén Zsolt lemond a KDNP elnökségéről

Fotó: Ladóczki Balázs

A KDNP jövője

Elmondta, hogy nemcsak szubjektív, de objektív okai is vannak annak, hogy most átadja az elnökséget. Mégpedig az, hogy ő és a párt is sok fiatalt épített fel, akik alkalmasak a KDNP vezetésére. Példaként – mások mellett – Rétvári Bencét és Juhász Hajnalkát is említette. Előbbi szerinte alkalmas lenne, hogy átvegye a helyét a párt élén, míg utóbbit a frakciójuk élén látná szívesen.

A KDNP önálló választási indulásával kapcsolatban elmondta, hogy a KDNP egy önálló világlátást vall, amelyet csak ez a párt képvisel Magyarországon és a Fidesszel való szövetségben is ezt képviseli, amely sikeres volt eddig. Az önálló indulásuk kérdése azonban még nem aktuális, ugyanis még kérdéses, hogy milyen lesz majd 2030-ban a választási rendszer – mondta el. Hozzátette:

egy tisztán listás rendszer esetén érdemes lehet külön indulni, azonban a mostanihoz hasonló rendszer esetén racionálisabb a Fidesszel közösen indulni.

Azonban egy szinte tisztán egyéni rendszer esetén a teljes jobboldalnak össze kell fognia – jegyezte meg.

„Azonban először annak kell eldőlnie, hogy milyen lesz a választási rendszer, azonban jelenleg szerintem még a Tisza sem tudja, hogy mit akar” – hangsúlyozta.

Semjén Zsolt szerint a Tisza sok hibát követett már el, azonban a legnagyobb az volt, hogy eltávolították Sulyok Tamást és, hogy ”lefejezték„ az alkotmánybíróságot. Előbbire kitérve elmondta, hogy ilyen, hogy személyre szabottan hozzon törvényeket , ilyen nincs a nyugati demokráciákban sehol. Utóbbi kapcsán pedig azt kifogásolta, hogy az alkotmányosan megválasztott bírákat is eltávolították pozíciójából.

Fontos az ártatlanság vélelme

Az előásott milliárdokkal kapcsolatban Semjén Zsolt elmondta, hogy gyerekkora ismeri Seszták Miklóst és jelezte, hogy a választókerületében mindig bíztak benne. Majd hangsúlyozta, hogy fontos az ártatlanság vélelme és még ő maga is hangsúlyozza, hogy semmi köze ehhez a pénzhez. „Ha lenne köze a pénzhez, akkor legfeljebb nem mondana semmit” – tette hozzá.

Hogy lehet az, hogy nevesítve állították, hogy Seszták Miklósé a pénz, miközben ez elképzelhetetlen, most pedig kiderült, hogy egy másik emberhez köthető a pénz

– hangsúlyozta Semjén Zsolt utalva Fabó Györgyre.