– Azt gondolom, hogy a KDNP elnökségének átadásának is van egy rendelt ideje. Ennek több oka is van, az egyik ilyen a választási vereség, amely jó katalizátora lehet annak, hogy most átadjam a stafétát – jelentette ki Semjén Zsolt a Bayer Show-ban. A KDNP elnöke elmondta, hogy már 23 éve a párt elnöke, de itt az ideje, hogy most ezt a szerepet átadja.
A KDNP jövője
Elmondta, hogy nemcsak szubjektív, de objektív okai is vannak annak, hogy most átadja az elnökséget. Mégpedig az, hogy ő és a párt is sok fiatalt épített fel, akik alkalmasak a KDNP vezetésére. Példaként – mások mellett – Rétvári Bencét és Juhász Hajnalkát is említette. Előbbi szerinte alkalmas lenne, hogy átvegye a helyét a párt élén, míg utóbbit a frakciójuk élén látná szívesen.
A KDNP önálló választási indulásával kapcsolatban elmondta, hogy a KDNP egy önálló világlátást vall, amelyet csak ez a párt képvisel Magyarországon és a Fidesszel való szövetségben is ezt képviseli, amely sikeres volt eddig. Az önálló indulásuk kérdése azonban még nem aktuális, ugyanis még kérdéses, hogy milyen lesz majd 2030-ban a választási rendszer – mondta el. Hozzátette:
egy tisztán listás rendszer esetén érdemes lehet külön indulni, azonban a mostanihoz hasonló rendszer esetén racionálisabb a Fidesszel közösen indulni.
Azonban egy szinte tisztán egyéni rendszer esetén a teljes jobboldalnak össze kell fognia – jegyezte meg.
„Azonban először annak kell eldőlnie, hogy milyen lesz a választási rendszer, azonban jelenleg szerintem még a Tisza sem tudja, hogy mit akar” – hangsúlyozta.
Semjén Zsolt szerint a Tisza sok hibát követett már el, azonban a legnagyobb az volt, hogy eltávolították Sulyok Tamást és, hogy ”lefejezték„ az alkotmánybíróságot. Előbbire kitérve elmondta, hogy ilyen, hogy személyre szabottan hozzon törvényeket , ilyen nincs a nyugati demokráciákban sehol. Utóbbi kapcsán pedig azt kifogásolta, hogy az alkotmányosan megválasztott bírákat is eltávolították pozíciójából.
Fontos az ártatlanság vélelme
Az előásott milliárdokkal kapcsolatban Semjén Zsolt elmondta, hogy gyerekkora ismeri Seszták Miklóst és jelezte, hogy a választókerületében mindig bíztak benne. Majd hangsúlyozta, hogy fontos az ártatlanság vélelme és még ő maga is hangsúlyozza, hogy semmi köze ehhez a pénzhez. „Ha lenne köze a pénzhez, akkor legfeljebb nem mondana semmit” – tette hozzá.
Hogy lehet az, hogy nevesítve állították, hogy Seszták Miklósé a pénz, miközben ez elképzelhetetlen, most pedig kiderült, hogy egy másik emberhez köthető a pénz
– hangsúlyozta Semjén Zsolt utalva Fabó Györgyre.
A pártelnök azt is megjegyezte, hogy Seszták egy „dörzsölt” ügyvéd, és elképzelhetetlen, hogy így próbálta volna elrejteni a pénzt ahelyett, hogy befektetéseken keresztül rejtette volna el a pénzt. Ráadásul ő maga ment be a bíróságra, pedig lett volna ideje és lehetősége elrejtőzni, hiszen még az előző kormány 2021-ben indította el a nyomozást ellene.
A magyar politikatörténet legaljasabb ügye
A Zsolti bácsi-ügyre kitérve elmondta, hogy ez a „magyar politikatörténet legaljasabb ügye” volt, amelynek egyetlen eleme se volt igaz. Elmondta, köszöni a családjának, hogy kitartottak.
Jelezte azonnal pert indított és az őt vádló emberek már a bíróság előtt vannak.
Volt, aki bocsánatot kért emiatt, de volt akik csak mindenféle magyarázkodásba kezdtek – tette hozzá.
Azok akik ebben részt vettek legalább a saját lelkiismeretük miatt legalább kérjenek bocsánatot és gondoljanak arra, ha vele meg lehetett csinálni, akkor bárkivel meg lehet – hívta fel a figyelmet.
Sikerek a nemzet- és egyházpolitikában
A határon túli magyarok és az egyházak helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy meg van döbbenve, hogy sok korábbi támogatójuk és egyes politikusaik nem állnak ki az elmúlt 16 év mellett. Szerinte legfeljebb csak az utolsó négy évről lehet vita, hiszen addig mindig újraválasztották őket, ráadásul nagy többséggel.
Én nagyon büszke vagyok arra, amit elértem a nemzetpolitikában és az egyházpolitikában
– jelentette ki. Majd emlékeztetett, hogy sok sikert ért el, köztük azt, hogy a határon túli magyarok is már hivatalosan is a honfitársaink.
Az egyházpolitikával kapcsolatban pedig elmondta, hogy rengeteg egyházi iskolát támogattak és számtalan templomot újítottak fel. De az eredmények között említette, hogy milliónyi gyerek jár államilag támogatott hitoktatásra és százezernyi gyerek jár egyházi oktatási intézménybe. „Ezek visszacsinálhatatlan dolgok” – tette hozzá.
Semjén Zsolt arra kérte a kormányt, hogy akármit is gondol róluk, vagy az egyházi világról, a Pázmány campust meg kell építeni.
A pártelnök elmondta, hogy egy nemzetnek vagyunk a tagjai és lehet, hogy itthon a többség a Tiszára szavazott, de a határokon túl meg főleg a Fidesz-KDNP-re és ezért nem szabad, hogy őket valamiféle bosszú elérje őket. Nem szabad elvonni a számukra juttatott támogatásokat, mert ha nem lesz ott magyar pénz, akkor majd „például a románok” átveszik a finanszírozását mondjuk az oktatási intézményeknek és egy emberöltő alatt elveszhet ezen helyek magyarsága – fejtette ki.
Nem először tervez lemondani Semjén Zsolt
Ahogy az Origo korábban már beszámolt róla, Semjén Zsolt lemond pártjának a vezetéséről. A KDNP elnöke már korábban is tervezett lemondani, ugyanis szerinte generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség. Ezúttal azonban úgy néz ki, hogy a párt elfogadja lemondását.
„Itt az ideje, hogy átadjam az elnökséget” – olvasható azon a képen, amelyet a KDNP a közösségi oldalán osztott meg. A kép apropója az, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a Kereszténydemokrata Néppárt jövőjéről beszél a Bayer Show-ban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a párt elnöke 23 év után átadja a vezetést másnak.
Azt is tudni lehet már, hogy jövő szombaton tartja országos tisztújító választmányát a KDNP Budapesten, Semjén Zsolt távozását követően a pártelnöki tisztségre Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a jelölt. Az MTI információi szerint a párt ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba, a parlament alelnöke marad.
Emellett változás lehet a párt országgyűlési frakciójának élén is, amelynek vezetésére Juhász Hajnalka a legesélyesebb jelölt. Míg Máthé Zsuzsa lehet majd a frakcióvezető-helyettes.