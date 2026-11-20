„Itt az ideje, hogy átadjam az elnökséget” – olvasható azon a képen, amelyet a KDNP a közösségi oldalán osztott meg. A kép apropója az, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a Kereszténydemokrata Néppárt jövőjéről fog beszélni a Bayer Show-ban, vasárnap este 21.05-kor. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a párt elnöke 23 év után átadja a vezetést másnak.
Azt is tudni lehet már, hogy jövő szombaton tartja országos tisztújító választmányát a KDNP Budapesten, Semjén Zsolt távozását követően a pártelnöki tisztségre Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a jelölt. Az MTI információi szerint a párt ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba, a parlament alelnöke marad.
Emellett változás lehet a párt országgyűlési frakciójának élén is, amelynek vezetésére Juhász Hajnalka a legesélyesebb jelölt. Míg Máthé Zsuzsa lehet majd a frakcióvezető-helyettes.
A lemondás hírére Dák Dániel is reagált a közösségi oldalán. Az elemző jelezte: Semjén Zsolt 23 év után átadja a KDNP elnökségét, amellyel egy politikai korszak érhet véget, miközben a kereszténydemokraták már megkezdték a megújulást.
Semjén Zsolt 2003 óta vezeti a kereszténydemokratákat, így egy rendkívül hosszú politikai korszak zárulhat le. Az időzítés ugyanakkor több szempontból is érdekes – írta. Majd rámutatott: az elmúlt hónapokban Semjén Zsolt komoly politikai támadások kereszttüzébe került. A „Zsolti bácsi”-ügyben Bangó Sándor állításaira építve próbálták lejáratni, miközben a politikussal szembeni súlyos vádak nem bizonyosodtak be. Az ügy ettől függetlenül jelentős politikai károkat okozott, és hozzájárulhatott ahhoz, hogy Semjén a generációváltás mellett döntsön – összegezte.
A KDNP-ben ugyanakkor már a kormányváltás óta látványos változások zajlanak
– jelezte. Elmondta: a korábban sokszor háttérbe szoruló kereszténydemokratáknak mára kifejezetten aktív, jól látható parlamenti frakciójuk lett. Rétvári Bence az egyik legjobban teljesítő ellenzéki politikus: határozott, felkészült, jól kommunikál, és képes önálló politikai ügyeket felépíteni.
Ez azért is érdekes, mert a KDNP-t hosszú éveken keresztül sokan egyszerűen a Fidesz politikai szövetségeseként, önálló karakter nélküli pártként kezelték. Az ellenzéki szerep azonban láthatóan változtatott ezen. A kereszténydemokraták egyre több saját ügyet visznek, új arcokat építenek, és sokkal aktívabban vesznek részt a napi politikai küzdelmekben – hívta fel a figyelmet. Hozzátette: Semjén Zsolt távozása ezért akár egy tudatos politikai megújulás következő lépése is lehet. A KDNP előtt most valódi lehetőség nyílhat arra, hogy az új generációra építve önállóbb és erősebb politikai karaktert alakítson ki.
Emlékezetes, nem ez az első alkalom, hogy Semjén Zsolt le akart mondani a párt éléről. Még áprilisban jelezte: generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség. A lemondását azonban a párt nem fogadta el.