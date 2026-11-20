„Itt az ideje, hogy átadjam az elnökséget” – olvasható azon a képen, amelyet a KDNP a közösségi oldalán osztott meg. A kép apropója az, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a Kereszténydemokrata Néppárt jövőjéről fog beszélni a Bayer Show-ban, vasárnap este 21.05-kor. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a párt elnöke 23 év után átadja a vezetést másnak.

Semjén Zsolt lemond a KDNP elnöki posztjáról

Fotó: Ladóczki Balázs

Azt is tudni lehet már, hogy jövő szombaton tartja országos tisztújító választmányát a KDNP Budapesten, Semjén Zsolt távozását követően a pártelnöki tisztségre Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a jelölt. Az MTI információi szerint a párt ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba, a parlament alelnöke marad.

Emellett változás lehet a párt országgyűlési frakciójának élén is, amelynek vezetésére Juhász Hajnalka a legesélyesebb jelölt. Míg Máthé Zsuzsa lehet majd a frakcióvezető-helyettes.

A lemondás hírére Dák Dániel is reagált a közösségi oldalán. Az elemző jelezte: Semjén Zsolt 23 év után átadja a KDNP elnökségét, amellyel egy politikai korszak érhet véget, miközben a kereszténydemokraták már megkezdték a megújulást.

Semjén Zsolt 2003 óta vezeti a kereszténydemokratákat, így egy rendkívül hosszú politikai korszak zárulhat le. Az időzítés ugyanakkor több szempontból is érdekes – írta. Majd rámutatott: az elmúlt hónapokban Semjén Zsolt komoly politikai támadások kereszttüzébe került. A „Zsolti bácsi”-ügyben Bangó Sándor állításaira építve próbálták lejáratni, miközben a politikussal szembeni súlyos vádak nem bizonyosodtak be. Az ügy ettől függetlenül jelentős politikai károkat okozott, és hozzájárulhatott ahhoz, hogy Semjén a generációváltás mellett döntsön – összegezte.

A KDNP-ben ugyanakkor már a kormányváltás óta látványos változások zajlanak

– jelezte. Elmondta: a korábban sokszor háttérbe szoruló kereszténydemokratáknak mára kifejezetten aktív, jól látható parlamenti frakciójuk lett. Rétvári Bence az egyik legjobban teljesítő ellenzéki politikus: határozott, felkészült, jól kommunikál, és képes önálló politikai ügyeket felépíteni.