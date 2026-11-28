Rétvári Bencét választották a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnökévé a párt országos tisztújító választmányán szombaton. Semjén Zsolt 23 év után adta át a párt irányítását a generációváltás jegyében. A pártvezetői posztra Rétvári Bence volt az egyetlen jelölt, míg a KDNP ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba maradt, az országos választmány elnöke Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke lett, míg pártügyésszé ismét Vejkey Imrét választották a küldöttek. A párt alelnökei Hölvényi György, Halmay Gábor, Molnár Péter, Korbeák Györgt, Bálint József és Juhász Hajnalka lettek.

Megválasztották a KDNP új tisztségviselőit Fotó: Mediaworks

Rétvári Bence megválasztását követően elmondta: igyekezni fog kellő alázattal és szorgalommal szolgálni a közösséget. Elnöknek lenni nem hatalom, hanem szolgálat, a tisztség nem jutalom, hanem feladat – fogalmazott.

Mindig lesz helye a kereszténydemokráciának a politikai életben, mert azt képviselik, ami az emberek lelkébe van beleírva, „ezért voltunk, vagyunk és maradunk”

– emelte ki az új elnök. hangsúlyozta: a KDNP történelmi párt, nem egy múló divatirányzat, túlélt minden külső és belső csapást. Részesei voltak a második világháború utáni rövid demokratikus időszaknak, a rendszerváltásnak, a polgári Magyarország megalapozásának és 2010 után a szuverén Magyarország megteremtésének.

Rámutatott: a kereszténydemokrácia számára azt jelenti, hogy van egy mérce, van egy léc és ha leverik, akkor nem megtagadják a mércét, nem eltávolítják a lécet, hanem visszarakják és megpróbálják legközelebb nem leverni.

A KDNP a Tisza áradása idején Noé bárkája, ahol a normalitás és a józan ész túléli a gyűlölet, a bosszú, az irigység és a féktelen rombolás időszakát

– jelentette ki. Hozzátette: történelmi esély előtt állnak és rajtuk múlik, megragadják-e ezt az esélyt.

Kiemelte: milliók adták rájuk még egy elveszített választáson is a voksukat, ezeknek az embereknek a bizalma kell, hogy vezesse őket. A kereszténydemokratáknak sokszor járt a történelemben már meghurcoltatás, de ahogy az elődöket, úgy őket sem riaszthatja vissza ez. Ugyanakkor fontos, hogy soha ne vegyék át azt „az alpári személyeskedő, gyűlölködhető, bántalmazó stílust”, amit a parlamentben Magyar Péter képvisel – szögezte le.