Rétvári Bencét választották a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnökévé a párt országos tisztújító választmányán szombaton. Semjén Zsolt 23 év után adta át a párt irányítását a generációváltás jegyében. A pártvezetői posztra Rétvári Bence volt az egyetlen jelölt, míg a KDNP ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba maradt, az országos választmány elnöke Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke lett, míg pártügyésszé ismét Vejkey Imrét választották a küldöttek. A párt alelnökei Hölvényi György, Halmay Gábor, Molnár Péter, Korbeák Györgt, Bálint József és Juhász Hajnalka lettek.
Rétvári Bence megválasztását követően elmondta: igyekezni fog kellő alázattal és szorgalommal szolgálni a közösséget. Elnöknek lenni nem hatalom, hanem szolgálat, a tisztség nem jutalom, hanem feladat – fogalmazott.
Mindig lesz helye a kereszténydemokráciának a politikai életben, mert azt képviselik, ami az emberek lelkébe van beleírva, „ezért voltunk, vagyunk és maradunk”
– emelte ki az új elnök. hangsúlyozta: a KDNP történelmi párt, nem egy múló divatirányzat, túlélt minden külső és belső csapást. Részesei voltak a második világháború utáni rövid demokratikus időszaknak, a rendszerváltásnak, a polgári Magyarország megalapozásának és 2010 után a szuverén Magyarország megteremtésének.
Rámutatott: a kereszténydemokrácia számára azt jelenti, hogy van egy mérce, van egy léc és ha leverik, akkor nem megtagadják a mércét, nem eltávolítják a lécet, hanem visszarakják és megpróbálják legközelebb nem leverni.
A KDNP a Tisza áradása idején Noé bárkája, ahol a normalitás és a józan ész túléli a gyűlölet, a bosszú, az irigység és a féktelen rombolás időszakát
– jelentette ki. Hozzátette: történelmi esély előtt állnak és rajtuk múlik, megragadják-e ezt az esélyt.
Kiemelte: milliók adták rájuk még egy elveszített választáson is a voksukat, ezeknek az embereknek a bizalma kell, hogy vezesse őket. A kereszténydemokratáknak sokszor járt a történelemben már meghurcoltatás, de ahogy az elődöket, úgy őket sem riaszthatja vissza ez. Ugyanakkor fontos, hogy soha ne vegyék át azt „az alpári személyeskedő, gyűlölködhető, bántalmazó stílust”, amit a parlamentben Magyar Péter képvisel – szögezte le.
Az új pártelnök célként jelölte meg, hogy a kereszténydemokrácia politikai képviselete határozottabbá és hangsúlyosabbá váljon és egyúttal azt ígérte: megőrzik Semjén Zsolt örökségét. Láthatóbbá kell válni, bátrabban el kell tudni mondani a véleményüket karcos kérdésekben is, el kell jutniuk az online térben minél több emberhez – mondta. Majd azt hangsúlyozta, hogy több olyan karakteres keresztényre, közszereplőre van szükség, akinek a internetes tartalmai maguktól eljutnak nagyon sok emberhez.
Új formában kell megjelennünk az emberek között
– vélekedett.
Kitért arra is, hogy a Tisza egy tipikusan baloldali, liberális programot valósít meg. „Veszélyben vannak az értékeink, veszélyben vannak a vívmányaink. Meg kell erősödnünk, hogy azután megerősíthessük azokat, akik számítanak ránk. Meg kell védenünk a természetes családmodellt, a biológia törvényszerűségeit, az emberi élet méltóságát, az iskoláinkat, a közösségeinket, a keresztény értékeket” – sorolta. Hozzátette: készen kell állni arra, hogy felkészülten és határozottan vívják meg a politikai csatákat. Azt is látni kell, hogy ez nem csak egy politikai csata, ezek nem pusztán szakpolitikai viták, ezek a civilizációnk alapjainak a megvédéséről szólnak.
A kereszténydemokráciának nem a leghangosabb, hanem a legtisztább kell, hogy legyen a hangja. A kereszténydemokrácia nem egy szó egy plakáton, hanem egy tett a hétköznapokban – mutatott rá.
Rétvári Bence megerősítette: a frakcióvezetést a jövő év elején átadja.
Szükséges volt a generációváltás a KDNP-ben
Semjén Zsolt, a KDNP leköszönő elnöke arról beszélt, hogy egy választási vereség után helyes a generációváltás. A ciklus felében mindenképpen átadta volna a párt vezetését, a folyamatnak a vereség egyfajta katalizátora volt – jelezte. Elmondta: a generációváltás azért lehetséges, mert tucatnyi olyan fiatal politikust sikerült felépíteni, aki át tudja venni a 82 éves párt irányítását. Kormányon technokraták és szakpolitikusok kellenek, ellenzékben debattőr képességű emberek, akik az élet minden kérdésére képesek azonnal válaszolni – összegzett.
A KDNP, amely megmaradt a történelem viharaiban, közjogi súllyal bír és kész arra, hogy az ország sorsát alakítsa. A harmadik legnagyobb országgyűlési frakcióval rendelkezik a párt, van európai parlamenti képviselete, és anyagi helyzete teljesen rendezett
– hangsúlyozta.
Semjén Zsolt a KDNP előtt álló feladatok közül a pártépítést emelte ki, hogy a KDNP-nek ellenzékben mozgalmi pártként kell működnie, azonban arról az útról, hogy a KDNP világnézeti párt, nem szabad letérni.
Elmondta: nemzetpolitikai- és egyházi ügyekben nem tud más párt határozottabb és hitelesebb üzenetet közvetíteni. Ugyanakkor nem szabad arról sem lemondani, hogy a társadalom minden csoportjához üzenetet közvetítsenek – emelte ki.
A KDNP sajátos szerepe mellett meg kell találni az összhangot a jobboldal győzelme érdekében. Az a cél, hogy győztes jobboldallal együtt kormányozzanak
– hangsúlyozta. Majd kiemelte: az önálló KDNP-arcél nem lehet Orbán Viktor és Fidesz-ellenes, a saját, önálló értékekből kell építkezni. Minden eszközük megvan arra, hogy 2030-ra győztes párt legyenek – tette hozzá.
A választmány módosította az alapszabályt, létrehozták a szenior tanácsot, amelynek elnöke Semjén Zsolt lett, tagjai közé választották Surján Lászlót, Harrach Pétert, Latorcai Jánost. Semjén Zsolt azt ígérte, ahogy eddig, mindig szolgálni fogja a KDNP-t.