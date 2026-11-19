Hegyi Zsolt közölte: nehéz döntést kellett meghoznia, de a vasúti dolgozók biztonságából nem engedhetnek. A Keleti pályaudvar melletti műhelyt ezért még aznap be kell zárni.
Elkorhadt a Keleti pályaudvar melletti járműjavító teteje
A telephelyen mintegy 160 vasúti személykocsi karbantartását végzik. InterCity-kocsik mellett nemzetközi forgalomban közlekedő járműveket, valamint háló-, fekvőhelyes és étkezőkocsikat is javítanak itt.
A műhely tetőszerkezete fából készült, és az évek során olyan mértékben elkorhadt, hogy a munkavégzés már nem biztonságos. Hegyi Zsolt hangsúlyozta: a magyar vasút több évtizedes lemaradásait nem lehet egyik napról a másikra felszámolni, a dolgozók biztonságában azonban nincs helye kompromisszumnak.
A helyreállítás várhatóan hosszadalmas és több milliárd forintos beruházás lenne. Azt is megvizsgálják, hogy érdemes-e a Budapest közepén található telephelyet felújítani, vagy célszerűbb lenne máshol új, korszerű járműjavítót építeni.