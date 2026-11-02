Itt a felvétel: LMBTQ-könyvbemutatót szerveztek a gyülekezeti teremben, kiskamaszokat megcélozva

A HírTV megszerezte a „Keresztény és meleg – ez meg hogy lehet?” című LMBTQ-könyvbemutatóról készült felvételt. Ebből kiderült, a rendezvény egyik szervezője a Mozaik nevű, Budapesten működő keresztény közösség volt. Az előadáson elhangzott, hogy eredetileg a Fasori Evangélikus Gimnáziumban szerették volna megtartani a rendezvényt, ám végül a kialakult botrány miatt a gyülekezeti terembe kényszerültek.

A HírTV megszerezte a „Keresztény és meleg – ez meg hogy lehet?” című LMBTQ-könyvbemutatóról készült felvételt (Forrás: képernyőkép)

Kiderült, hogy a képregény elsősorban a kiskamaszokat szólítja meg, és a homoszexualitás kérdéskörét járja körül. A könyvben a kamasz szereplők között a Bibliát érintő párbeszédek is megjelennek. Az egyik ilyen részben a következő párbeszéd hangzik el:

– Én azt hallottam, hogy egy keresztény nem lehet meleg.

– De, gond nélkül.

– Na és a Biblia? Nem viaskodsz vele?

– De, hogyne viaskodnék. De azért, mert keresztény vagyok, nem azért, mert meleg.

A könyvbemutatón a képregény szerzője, a svéd evangélikus egyház felszentelt leszbikus lelkésze, Johanna Wikberg is felszólalt, aki a melegházasság egyházi vonatkozásairól beszélt. Elmondása szerint Svédországban a melegházasság bevezetésekor a svéd evangélikus egyház is befogadta az új házassági formát. A döntés nyomán két különböző házasságteológiai álláspont létezett az egyházon belül: az egyik a heteroszexuális párok házasságát, a másik pedig az azonos nemű párok házasságát fogadta el. Érdemes felidézni,

Johanna Wikberg az a lelkész, aki korábban a férfiak közti anális szexet Jézus szenvedéséhez hasonlította,

A nemrégiben elfogadott gyermekvédelmi törvényről Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, szigorúbb a szabályozása, mint az előzőnek. Azóta azonban hetente érkeznek beszámolók arról, hogy érzékenyítő foglalkozást tartanak fiataloknak.

Sorra jelentik be tiltakozásukat a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt a konzervatív szervezetek

A Fidesz már korábban rámutatott, a törvénymódosítás megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője közösségi oldalán bejelentette, pártja online petíciót indít a gendertörvény ellen. Arra hívott fel mindenkit, tiltakozzanak együtt, lépjenek fel „az iskolákat elárasztó genderrel szemben”, védjék meg a magyar családokat, a magyar iskolákat, a magyar gyerekeket.

Nem tűrhetjük ölbe tett kézzel, hogy a genderátnevelés tömegesen elinduljon a magyar iskolákban

– közölte.