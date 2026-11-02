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genderideológia

Itt a felvétel: LMBTQ-könyvbemutatót szerveztek a gyülekezeti teremben, kiskamaszokat megcélozva

8 perce
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A Fasori gimnáziumban tervezték megtartani, végül a gyülekezeti teremben kényszerültek megszervezni az LMBTQ-könyvbemutatót – derül ki a Hír TV által megszerzett felvételből. Az eseményen elhangzott, hogy a képregény a 15–16 éves korosztályt célozza meg, és a Biblia, valamint a homoszexualitás kapcsolatát is boncolgatja.
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A HírTV megszerezte a „Keresztény és meleg – ez meg hogy lehet?” című LMBTQ-könyvbemutatóról készült felvételt. Ebből kiderült, a rendezvény egyik szervezője a Mozaik nevű, Budapesten működő keresztény közösség volt. Az előadáson elhangzott, hogy eredetileg a Fasori Evangélikus Gimnáziumban szerették volna megtartani a rendezvényt, ám végül a kialakult botrány miatt a gyülekezeti terembe kényszerültek.

A HírTV megszerezte a „Keresztény és meleg – ez meg hogy lehet?” című LMBTQ-könyvbemutatóról készült felvételt. (Forrás: képernyőkép)
A HírTV megszerezte a „Keresztény és meleg – ez meg hogy lehet?” című LMBTQ-könyvbemutatóról készült felvételt (Forrás: képernyőkép)

Kiderült, hogy a képregény elsősorban a kiskamaszokat szólítja meg, és a homoszexualitás kérdéskörét járja körül. A könyvben a kamasz szereplők között a Bibliát érintő párbeszédek is megjelennek. Az egyik ilyen részben a következő párbeszéd hangzik el:

– Én azt hallottam, hogy egy keresztény nem lehet meleg.

– De, gond nélkül.

– Na és a Biblia? Nem viaskodsz vele?

– De, hogyne viaskodnék. De azért, mert keresztény vagyok, nem azért, mert meleg.

A könyvbemutatón a képregény szerzője, a svéd evangélikus egyház felszentelt leszbikus lelkésze, Johanna Wikberg is felszólalt, aki a melegházasság egyházi vonatkozásairól beszélt. Elmondása szerint Svédországban a melegházasság bevezetésekor a svéd evangélikus egyház is befogadta az új házassági formát. A döntés nyomán két különböző házasságteológiai álláspont létezett az egyházon belül: az egyik a heteroszexuális párok házasságát, a másik pedig az azonos nemű párok házasságát fogadta el. Érdemes felidézni, 

Johanna Wikberg az a lelkész, aki korábban a férfiak közti anális szexet Jézus szenvedéséhez hasonlította,

A nemrégiben elfogadott gyermekvédelmi törvényről Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, szigorúbb a szabályozása, mint az előzőnek. Azóta azonban hetente érkeznek beszámolók arról, hogy érzékenyítő foglalkozást tartanak fiataloknak.

Sorra jelentik be tiltakozásukat a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt a konzervatív szervezetek

A Fidesz már korábban rámutatott, a törvénymódosítás megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője közösségi oldalán bejelentette, pártja online petíciót indít a gendertörvény ellen. Arra hívott fel mindenkit, tiltakozzanak együtt, lépjenek fel „az iskolákat elárasztó genderrel szemben”, védjék meg a magyar családokat, a magyar iskolákat, a magyar gyerekeket.

Nem tűrhetjük ölbe tett kézzel, hogy a genderátnevelés tömegesen elinduljon a magyar iskolákban

– közölte.

A petíciót már több mint 60 ezren írták alá. A keresztény szemléletű szervezetek is hasonlóan vélekedtek: például az Axióma Központ nyílt állásfoglalást tett közzé a Vasárnap.hu katolikus hírportálon. Hangsúlyozták: a Tisza-kormánynak meg kellett volna őriznie a 2021-es gyermekvédelmi szabályozásnak a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése tekintetében előírt tilalmait.  Giró-Szász Áron jogász, a szervezet alapító-elnöke az Origo megkeresésére kifejtette, miért tartja veszélyesnek az új gyermekvédelmi törvényt és szerinte milyen konkrét változás miatt kellene aggódniuk a szülőknek. A teljes interjút ezen cikkünkben lehet elolvasni.

 

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