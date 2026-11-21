Kert Attilát választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává szombaton a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület. A döntés egy szoros verseny végén, a pályázók újabb meghallgatása után született meg.

Kert Attila lett a közmédia új vezérigazgatója, miközben a kiválasztási eljárást sok vita övezte

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Kert Attila lett a közmédia új vezérigazgatója

A vezetői posztért folyó verseny pénteki első fordulójában Kert Attila és Szabó Stein Imre végzett az élen. Mivel a két pályázó értékelése között csekély volt a különbség, a testület szombaton ismét meghallgatta őket. Mindketten további két órában ismertethették elképzeléseiket és válaszolhattak a kérdésekre – írja a HVG.

A második fordulóban a testület 6–1 arányban Kert Attila pályázatát támogatta. Az indoklás szerint mindkét jelölt meggyőző pályázatot nyújtott be, ám Kert vezetői elképzeléseit szilárdabbnak, gazdálkodási terveit pedig biztonságosabbnak ítélték.

A közmédia vezérigazgatói pályázatát korábban komoly viták kísérték. Több jelentkezőt kizártak az eljárásból, Nagy Navarro Balázs pedig bejelentette, hogy az általa vélelmezett jogsértések miatt bírósághoz fordul és büntetőfeljelentést tesz. Dávid-Joó Zsanett szintén visszalépett a pályázattól, miután tudomására jutott, hogy munkaviszonyának megszüntetését tervezik.