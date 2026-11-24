Amint arról az Origo is beszámolt, a Független Közmédia Testület (FKT) szombaton Kert Attilát választotta meg a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává. A Média1 mos arról ír, hogy az FKT nyilvánosságra hozta a közmédia vezérigazgatói posztjára érvényesen pályázó tizennégy jelentkező első meghallgatás utáni pontszámait: ekkor még Szabó Stein Imre vezetett Kert Attila előtt, Fischer András pedig szorosan követte őket. A két éllovas szombati meghallgatását követően azonban az FKT már 6:1-es arányban Kert Attilát nevezte ki vezérigazgatónak. A testület indoklása szerint mindkét döntős magas színvonalú pályázatot adott le, ám a többség Kert koncepcióját tartotta megvalósíthatóbbnak és gazdálkodási szempontból biztonságosabbnak.
Kert Attila koncepciója négy tévécsatornával számol
Az új vezérigazgató terveinek legvitatottabb eleme a sportkínálat átszervezése. Kert Attila elképzelése szerint a 2015 óta létező M4 Sport önálló csatornaként megszűnne, a sportközvetítések pedig az M2-re, valamint a digitális felületekre kerülnének át. Az M2 azonban nem kizárólag sportcsatornaként működne, hanem „fiatalos közéleti és szolgáltató” csatornává alakulna, sok élő műsorral, sportközvetítéssel, filmmel, életmódműsorral és humorral.
A javasolt struktúrában az önálló M4 Sport mellett az M5 és a Duna World sem szerepelne külön csatornaként.
A Média1 összegzése alapján a koncepció négy televíziós csatornára építene:
- M1: általános főcsatorna erős hír- és közéleti kínálattal, kulturális és nagyszabású szórakoztató műsorokkal, filmekkel, sorozatokkal, saját gyártású tévéfilmes és sorozat-premierekkel, valamint nagyobb kvízműsorokkal – ami a jelenlegi hírcsatorna-profil alapvető átalakítását jelentené.
- M2: fiatalos közéleti és szolgáltató csatorna, amely átvenné a sportközvetítéseket is.
- M3: gyermek-, ifjúsági és kulturális csatorna oktatási, tudományos, művészeti és zenei tartalmakkal.
- Duna TV: a világ magyarságának csatornája, amely a Duna World korábbi szerepkörét is ellátná.
Elküldenék a dolgozók negyedét
Kert Attila már megválasztása előtt jelezte, hogy a közmédia jövő évi büdzséje várhatóan 47 százalékkal marad el a mostanitól, ami miatt 20–25 százalékos létszámcsökkentésre és a sportközvetítések költségeinek újragondolására van szükség. Hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában részletesen is beszélt arról, milyen aránytalanságot lát a jelenlegi kiadásokban.
Az új vezérigazgató elmondása szerint a közmédia állami költségvetési bevétele 80 milliárd forint lesz, miközben a sportközvetítési jogok díja megközelíti a 20 milliárd forintot, ami a teljes összeg negyede. Kert Attila úgy fogalmazott: egy ekkora költségvetési visszaesés mellett ez nem tartható fenn, miközben a környező országokban jellemzően 7–8 százalék körül mozog ez az arány, a cseh közmédiánál pedig a gyártási költségekkel együtt is 8 százalék.
Külön kitért az M4 Sport eddigi pilléreire is: rámutatott, hogy a csatornát korábban a Bajnokok Ligája és az NB I mérkőzései tartották el, ám a BL-jogok már más csatornához kerültek, a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság közvetítését pedig nem tartja feltétlenül a köztévé feladatának. Felvetette, hogy ha kereskedelmi alapon más csatorna is képes közvetíteni a meccseket, indokolatlan erre közpénzt fordítani.
Vitatható a cseh példa
A cseh párhuzamot ugyanakkor többen árnyalták. A Magyar Nemzet cikke arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2006-ban indult cseh közmédia-sportcsatorna (Česká televize) összehasonlítása nem teljesen reális, mivel a hazai élvonalbeli bajnoki mérkőzéseket nem közvetíti élőben – legfeljebb összefoglalókat mutat belőlük –, ráadásul az M4 Sport kínálatához képest sem a Forma–1, sem az Európa-liga, sem a Konferencialiga közvetítési jogaival nem bír.