Amint arról az Origo is beszámolt, a Független Közmédia Testület (FKT) szombaton Kert Attilát választotta meg a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává. A Média1 mos arról ír, hogy az FKT nyilvánosságra hozta a közmédia vezérigazgatói posztjára érvényesen pályázó tizennégy jelentkező első meghallgatás utáni pontszámait: ekkor még Szabó Stein Imre vezetett Kert Attila előtt, Fischer András pedig szorosan követte őket. A két éllovas szombati meghallgatását követően azonban az FKT már 6:1-es arányban Kert Attilát nevezte ki vezérigazgatónak. A testület indoklása szerint mindkét döntős magas színvonalú pályázatot adott le, ám a többség Kert koncepcióját tartotta megvalósíthatóbbnak és gazdálkodási szempontból biztonságosabbnak.

Kert Attila került a közmédia élére

Kert Attila koncepciója négy tévécsatornával számol

Az új vezérigazgató terveinek legvitatottabb eleme a sportkínálat átszervezése. Kert Attila elképzelése szerint a 2015 óta létező M4 Sport önálló csatornaként megszűnne, a sportközvetítések pedig az M2-re, valamint a digitális felületekre kerülnének át. Az M2 azonban nem kizárólag sportcsatornaként működne, hanem „fiatalos közéleti és szolgáltató” csatornává alakulna, sok élő műsorral, sportközvetítéssel, filmmel, életmódműsorral és humorral.

A javasolt struktúrában az önálló M4 Sport mellett az M5 és a Duna World sem szerepelne külön csatornaként.

A Média1 összegzése alapján a koncepció négy televíziós csatornára építene:

M1: általános főcsatorna erős hír- és közéleti kínálattal, kulturális és nagyszabású szórakoztató műsorokkal, filmekkel, sorozatokkal, saját gyártású tévéfilmes és sorozat-premierekkel, valamint nagyobb kvízműsorokkal – ami a jelenlegi hírcsatorna-profil alapvető átalakítását jelentené.

M2: fiatalos közéleti és szolgáltató csatorna, amely átvenné a sportközvetítéseket is.

M3: gyermek-, ifjúsági és kulturális csatorna oktatási, tudományos, művészeti és zenei tartalmakkal.

Duna TV: a világ magyarságának csatornája, amely a Duna World korábbi szerepkörét is ellátná.

Elküldenék a dolgozók negyedét

Kert Attila már megválasztása előtt jelezte, hogy a közmédia jövő évi büdzséje várhatóan 47 százalékkal marad el a mostanitól, ami miatt 20–25 százalékos létszámcsökkentésre és a sportközvetítések költségeinek újragondolására van szükség. Hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában részletesen is beszélt arról, milyen aránytalanságot lát a jelenlegi kiadásokban.