A vidéki embereken spórol a Tisza? A Fidesz szerint Mohács után Keszthely is pórul jár

A keszthelyi bekötőút szűkítésével a Tisza, a mohácsi útfejlesztések műszaki tartalmának csökkentéséhez hasonlóan ismét a vidéki embereken akar spórolni – írta az MTI-hez eljuttatott közleményében vasárnap a Fidesz-frakció.
A Nagy Bálint, korábbi közlekedésért felelős államtitkár által jegyzett dokumentumban rámutatnak, elvárják a kormánytól, hogy folytassa a már megkezdett és előkészített fejlesztéseket, azonban a kétszer kétsávosra tervezett keszthelyi beruházást Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter mostani nyilatkozata alapján már csak kétszer egy sávosra tervezik megvalósítani.
Sajnos több esetben is láthattuk, hogy ha nem tudnak megállítani egy fejlesztést, akkor csökkentik annak műszaki tartalmát. Így tettek a mohácsi útfejlesztések esetében is
– írta közleményében a frakció.
A vidék több fejlesztést érdemel
Úgy vélik, az eljárás elfogadhatatlan, a vidék nem kevesebb, hanem több fejlesztést érdemel és a vidék fejlesztése nemcsak az adott térség lakói számára, hanem az ország fejlődése szempontjából is meghatározó.
Fejlődő vidék nélkül nincs fejlődő Magyarország! Jó lenne, ha ezt végre Vitézy Dávid is megértené és ezért tenne is, ahelyett, hogy a magyar beruházásokat és a magyar közlekedésgazdaságot a németek kezére játssza
– zárta közleményét a Fidesz-frakció.
Zalaegerszeg tovább várhat a gyorsforgalmi útra
Ahogy arról az Origo is beszámolt, Vitézy Dávid vasárnap bejelentette, megkezdik egy 7 kilométeres, kétszer egysávos, igény szerint bővíthető út tervezését, amely az M76-os végét részben új nyomvonalon kötné össze a 75-ös főúttal, ezzel csökkentenék a 71-es főúton turisztikai szezonban kialakuló torlódásokat.
Érdemes megjegyezni, hogy a Magyar Nemzet korábban ellentmondásra hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid és helyettese, Tárkányi Zsolt nyilatkozatai között az M76-os engedélyeiről. Míg a közlekedési miniszter szerint a Zalaegerszeg felé vezető beruházásnak nincsenek engedélyei, addig Tárkányi egy októberi parlamenti válaszában még arról számolt be, hogy a 34,6 kilométeres szakasz tervei elkészültek, és környezetvédelmi, valamint építési engedélyt is kaptak.
Nehéz helyzetben a térség tiszás képviselője
Vitézy bejelentése és a Tisza-kormányon belüli ellentmondások miatti felháborodást érzékelve Zalaegerszeg kormánypárti egyéni országgyűlési képviselője is azonnal posztolt. Nagy Márta szerint az új keszthelyi elkerülő minden szempontból a legjobb és leggyorsabb megoldás.
A TISZA új Nemzeti Közlekedési Stratégiát készít, ebben vizsgálni fogjuk az összes korábban felmerült más elképzelést, a meglévő 76-os további fejlesztését is. Addig is a kormány haladéktalanul elindítja ezt a ma bejelentett beruházást, amely nem csak Keszthely vagy Hévíz számára, de a közvetlenebb elérés miatt Zalaegerszeg számára is érdemi előrelépést hoz.
– tett újabb ígéretet a tiszás politikus, aki a választási kampányban Magyar Péterrel együtt a zalai megyeszékhely és agglomerációjának, mintegy százezer fős térségnek a minél előbbi gyorsforgalmi úthálózatba kötését ígérte.
Mohács esete kísért Zalában is
A mostani zalai fejlesztést visszafogó döntés kísértetiesen hasonlít arra, ami Mohács esetében történt. Amint arról az Origó is beszámolt, a kormány szemptember elején döntött az Orbán-ormány által elkezdett mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról, ugyanakkor felülvizsgálták a projekt egyik, még el sem kezdett elemét. Vitézy Dávid közölte:
a mohácsi, autópálya szélességre épített híd esetében az alföldi oldalon tervezett 2×2 sávos útszakasz helyett az eredeti 2×1 sávos kialakítás valósul meg, amivel mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarítanak meg.
Az új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat nem csupán Mohács és a környező települések fejlődése miatt fontos. A beruházásnak eredtileg jelentős szerepe szántak a Balkán, Szerbia és az Európai Unió közötti tranzitforgalom hatékonyabb szervezésében is.
A Hercegszántó és a szerbiai Béreg közötti határátkelőhely korszerűsítésével, valamint az 51-es, az 55-ös és az 57-es főutak fejlesztésével és a szerb oldalon épülő, úgynevezett Vajdaság mosolya gyorsforgalmi úttal új közlekedési kapcsolat jön létre. Ez Szerbia irányából közvetlenebb elérést biztosíthat az M6-os autópályához, mérsékelve az M5 és M0-ás autópályák terhelését, azonban a Tisza-kormány a döntésével jelentősen csökkentette az új útvonal kapacitását.