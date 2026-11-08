A vidéki embereken spórol a Tisza? A Fidesz szerint Mohács után Keszthely is pórul jár

A keszthelyi bekötőút szűkítésével a Tisza, a mohácsi útfejlesztések műszaki tartalmának csökkentéséhez hasonlóan ismét a vidéki embereken akar spórolni – írta az MTI-hez eljuttatott közleményében vasárnap a Fidesz-frakció.

A Fidesz szerint a keszthelyi bekötőút szűkítésével a Tisza ismét a vidéki embereken akar spórolni (Forrás: Vitézy Dávid)

A Nagy Bálint, korábbi közlekedésért felelős államtitkár által jegyzett dokumentumban rámutatnak, elvárják a kormánytól, hogy folytassa a már megkezdett és előkészített fejlesztéseket, azonban a kétszer kétsávosra tervezett keszthelyi beruházást Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter mostani nyilatkozata alapján már csak kétszer egy sávosra tervezik megvalósítani.

Sajnos több esetben is láthattuk, hogy ha nem tudnak megállítani egy fejlesztést, akkor csökkentik annak műszaki tartalmát. Így tettek a mohácsi útfejlesztések esetében is

– írta közleményében a frakció.

A vidék több fejlesztést érdemel

Úgy vélik, az eljárás elfogadhatatlan, a vidék nem kevesebb, hanem több fejlesztést érdemel és a vidék fejlesztése nemcsak az adott térség lakói számára, hanem az ország fejlődése szempontjából is meghatározó.

Fejlődő vidék nélkül nincs fejlődő Magyarország! Jó lenne, ha ezt végre Vitézy Dávid is megértené és ezért tenne is, ahelyett, hogy a magyar beruházásokat és a magyar közlekedésgazdaságot a németek kezére játssza

– zárta közleményét a Fidesz-frakció.

Zalaegerszeg tovább várhat a gyorsforgalmi útra

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Vitézy Dávid vasárnap bejelentette, megkezdik egy 7 kilométeres, kétszer egysávos, igény szerint bővíthető út tervezését, amely az M76-os végét részben új nyomvonalon kötné össze a 75-ös főúttal, ezzel csökkentenék a 71-es főúton turisztikai szezonban kialakuló torlódásokat.

Érdemes megjegyezni, hogy a Magyar Nemzet korábban ellentmondásra hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid és helyettese, Tárkányi Zsolt nyilatkozatai között az M76-os engedélyeiről. Míg a közlekedési miniszter szerint a Zalaegerszeg felé vezető beruházásnak nincsenek engedélyei, addig Tárkányi egy októberi parlamenti válaszában még arról számolt be, hogy a 34,6 kilométeres szakasz tervei elkészültek, és környezetvédelmi, valamint építési engedélyt is kaptak.