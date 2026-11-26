Kibővült feladatkörrel és új néven, Társadalmi és Családpolitikai Stratégiai Intézetként (TÁRS) működik tovább a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS). A tájékoztatás szerint a megújult intézet a Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárság kutatói háttérintézményeként járul hozzá a szakpolitikai döntések előkészítéséhez.
Új néven és kibővült feladatkörrel működik tovább a KINCS
Az átalakulás eredményeként születő új elnevezés a megújuló szervezeti struktúrát, a kibővülő szakmai feladatkört és a szélesebb kutatási tevékenységet tükrözi. A névváltozás a hivatalos eljárások lezárása után lép életbe, az átmeneti időszakban a szervezet a jelenlegi nevén és honlapján működik tovább – írták.
A közleményben idézték Tóth Kinga Dórát, a tárca szociális, család- és idősügyi államtitkárát, aki elmondta: a családokat és a társadalom egészét érintő jó döntésekhez megbízható kutatásokra, naprakész adatokra, valamint tudományosan megalapozott elemzésekre és hatásvizsgálatokra van szükség, ezért döntöttek az intézet megújítása mellett.
Makay Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár a kutatói szabadság fontosságát hangsúlyozva kiemelte: nem előre meghatározott válaszokat szeretnének igazolni, hanem a társadalmi folyamatokat kívánják jobban megérteni.
Ennek megfelelően az intézet feladatköre a családpolitika mellett kiterjed
- a szociálpolitikára,
- a szociális ellátórendszerre,
- az időspolitikára,
- a társadalmi esélynövelésre,
- a mélyszegénységben élők és a roma társadalom helyzetének vizsgálatára,
- valamint a társadalmi innovációra is.
Szeptemberben már vezetőváltás történt az intézet élén
Mint arról korábban az Origo is beszámolt, szeptemberben Asztalos Péter személyében új elnök került az intézet élére. A közgazdász korábban a Magyar Nemzeti Bank elemzőjeként dolgozott, ahol demográfiai és családpolitikai kérdésekkel is foglalkozott.
Asztalos Péter, a TÁRS elnökének közlése szerint olyan szakpolitikai elemző- és kutatóműhelyt kíván kialakítani, ahol a magas színvonalú szakmai munka és az együttműködés áll a középpontban. A saját kutatások mellett a más kutatóintézeteknél, egyetemeknél és civil szervezeteknél meglévő tudást is beépítik majd a szakpolitikai döntéselőkészítésbe.
Az új keretek lehetőséget adnak arra, hogy a szaktárca tudományos kutatásokra és valós adatokra alapozza szakpolitikai döntéseit – áll a minisztérium közleményében.