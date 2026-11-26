Kibővült feladatkörrel és új néven, Társadalmi és Családpolitikai Stratégiai Intézetként (TÁRS) működik tovább a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS). A tájékoztatás szerint a megújult intézet a Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárság kutatói háttérintézményeként járul hozzá a szakpolitikai döntések előkészítéséhez.

A KINCS a családpolitikai kutatások mellett a jövőben szélesebb körű társadalmi kérdésekkel is foglalkozik (Fotó: Unsplash)

Új néven és kibővült feladatkörrel működik tovább a KINCS

Az átalakulás eredményeként születő új elnevezés a megújuló szervezeti struktúrát, a kibővülő szakmai feladatkört és a szélesebb kutatási tevékenységet tükrözi. A névváltozás a hivatalos eljárások lezárása után lép életbe, az átmeneti időszakban a szervezet a jelenlegi nevén és honlapján működik tovább – írták.

A közleményben idézték Tóth Kinga Dórát, a tárca szociális, család- és idősügyi államtitkárát, aki elmondta: a családokat és a társadalom egészét érintő jó döntésekhez megbízható kutatásokra, naprakész adatokra, valamint tudományosan megalapozott elemzésekre és hatásvizsgálatokra van szükség, ezért döntöttek az intézet megújítása mellett.

Makay Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár a kutatói szabadság fontosságát hangsúlyozva kiemelte: nem előre meghatározott válaszokat szeretnének igazolni, hanem a társadalmi folyamatokat kívánják jobban megérteni.

Ennek megfelelően az intézet feladatköre a családpolitika mellett kiterjed

a szociálpolitikára,

a szociális ellátórendszerre,

az időspolitikára,

a társadalmi esélynövelésre,

a mélyszegénységben élők és a roma társadalom helyzetének vizsgálatára,

valamint a társadalmi innovációra is.

Szeptemberben már vezetőváltás történt az intézet élén

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, szeptemberben Asztalos Péter személyében új elnök került az intézet élére. A közgazdász korábban a Magyar Nemzeti Bank elemzőjeként dolgozott, ahol demográfiai és családpolitikai kérdésekkel is foglalkozott.

Asztalos Péter, a TÁRS elnökének közlése szerint olyan szakpolitikai elemző- és kutatóműhelyt kíván kialakítani, ahol a magas színvonalú szakmai munka és az együttműködés áll a középpontban. A saját kutatások mellett a más kutatóintézeteknél, egyetemeknél és civil szervezeteknél meglévő tudást is beépítik majd a szakpolitikai döntéselőkészítésbe.