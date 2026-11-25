Király Nóra a Facebook-oldalán arra reagált, hogy kedden hét civil szervezetnél tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az állami támogatásokkal összefüggő hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozásban. A Fidesz–KDNP korábbi képviselőjelöltje bejegyzésében azt írta: több mint tíz helyszínen 48 nyomozó dolgozott, néhol tíz óránál is tovább.

Király Nóra, a Fidesz–KDNP korábbi országgyűlési képviselőjelöltje bízik abban, hogy a lefoglalt dokumentumok igazolják a civil szervezetek szabályszerű működését (Forrás: Facebook/Király Nóra)

Király Nóra nyugodt lelkiismerettel áll a vizsgálat elé

Király Nóra kiemelte a helyszínen eljáró rendőrök „normális, emberséges” hozzáállását, és jelezte: a hatóság szerződéseket, számlákat, szakmai beszámolókat, megvalósulási dokumentációkat és teljesítési igazolásokat vitt el. Volt olyan helyszín, ahonnan az iratanyag mennyisége miatt nagyobb autóval kellett elszállítani a dokumentumokat.

A politikus az MTI-nek azt mondta: nem élt panasszal az eljárás ellen.

Hangsúlyozta:

az eddig megismert információk alapján továbbra is azok a felvetések állnak az eljárás középpontjában, amelyek hónapokkal ezelőtt a kormányinfón is elhangzottak. Ezek a támogatói okiratokban meghatározott céloktól eltérő felhasználás, illetve az azonos tematikájú programok kettős finanszírozásának lehetőségére vonatkoznak.

Sajtó-helyreigazításokat kezdeményeznek

Király Nóra közölte: meggyőződése szerint a lefoglalt dokumentumok mindkét feltételezést egyértelműen cáfolni fogják. Elfogadhatatlannak nevezte és visszautasította ugyanakkor, hogy egyes médiumok álcivilnek minősítették a vizsgált szervezeteket. Jelezte, hogy a valótlan tényállításokat közlő sajtóorgánumokkal szemben helyreigazítást kezdeményeznek, és szükség esetén pert indítanak.

Nyugodt lelkiismerettel állok a vizsgálat elé. Bízom benne, hogy annak lezárultával azok is a tények és az évek során elvégzett munka alapján ítélik meg szervezeteinket, akik az elmúlt hónapokban megkérdőjelezték a tevékenységünket”

– fogalmazott Király Nóra.

Júliusban tett feljelentést a Miniszterelnökség

Kedden a police.hu oldalon közölték, a Miniszterelnökség július 14-ei feljelentése alapján az NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya büntetőeljárást folytat hűtlen kezelés gyanúja miatt több mint másfél milliárd forint állami támogatás ügyében, amelyet hét civil szervezet számára folyósított a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2021 és 2026 között.