Kiszelly Zoltán szerint Ukrajna ügyében komoly próbatétel előtt áll Magyar Péter. A politológus a Hír TV Péntek 18 című műsorában arról beszélt, hogy a magyar miniszterelnöknek el kell döntenie, követi-e Orbán Viktor korábbi politikáját az ukrán hadikölcsönök kérdésében.

Kiszelly Zoltán szerint Ukrajna ügyében komoly próbatétel előtt áll Magyar Péter

Fotó: Teknős Miklós / Mediaworks

A szakértő többek között a nemzetközi politikai példákról, a magyar gazdaság helyzetéről és a jobboldali szervezetek előtt álló lehetőségekről is kifejtette véleményét – írja a Magyar Nemzet.

Ukrajna miatt kerülhet nehéz helyzetbe Magyar Péter

A politológus felidézte, hogy Orbán Viktor a cseh és a szlovák kormányfővel együttműködve korábban elérte, hogy Magyarország kimaradjon az Ukrajnának szánt hadikölcsönökből.

Kiszelly szerint most újabb döntés előtt áll a magyar kormányfő, ugyanis Ukrajna 2027-re további 70 milliárd eurót kért, amelynek finanszírozásában az Európai Uniónak is jelentős szerepet kellene vállalnia.

A szakértő azt mondta, reméli, hogy Magyar Péter ebben a kérdésben is Orbán Viktor politikáját követi majd. Értékelése szerint a magyar közvélemény döntő többsége továbbra sem támogatja, hogy Magyarország pénzt, fegyvert vagy katonákat küldjön az ukrajnai háborúba.

Külföldi politikusoktól is tanulhatott Magyar Péter

A műsorban Magyar Péter kommunikációs módszereiről is szó esett. Kiszelly Zoltán szerint a miniszterelnök külföldi politikusok példáit követve hatékonyan használja a politikai marketinget, a látványos megjelenéseket és a közösségi médiát.

A politológus a kárpátaljai látogatást is felidézte, amelynek során Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt rövid időre beállt röplabdázni egy helyi csapat edzésén. Kiszelly ezt egy 1995-ös brit kampányeseményhez hasonlította: akkor Tony Blair, a későbbi brit miniszterelnök Kevin Keegan egykori futballistával fejelgetett a Munkáspárt brightoni konferenciáján.

A szakértő szerint a röplabdázás azt az üzenetet közvetíthette, hogy új fejezet kezdődött a magyar–ukrán kapcsolatokban.

Azt is megjegyezte, hogy Magyar Péter sokat tanulhatott Donald Trump amerikai elnök kommunikációs stílusából, különösen a provokatív megnyilvánulások és a kritikus újságírókkal szembeni fellépés terén.