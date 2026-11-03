A TASZ szerint lenne mit átgondolnia Forsthoffer Ágnesnek a Hír Tv kitiltása után

A korábbi kitiltási botrányok után kétségtelenül szükség van a parlamenti sajtótudósítás szabályainak átfogó felülvizsgálatára, ezért is fontos, hogy Forsthoffer Ágnes közlése szerint az előírások „hamarosan módosulnak” – írta a TASZ. A szervezet jelezte, hogy ezt a házelnök egy olyan Facebook-bejegyzésben jelentette be, amelyben „nagyobb fegyelmezettséget kér a sajtó munkatársaitól”, és arról tájékoztatott, hogy egy hétre kitiltotta a Hír TV két munkatársát a Parlamentből. Sőt, a házelnök azt is kilátásba helyezte, hogy a jövőben egész szerkesztőségektől vonhatják meg a belépés lehetőségét egy-egy munkatársuk „provokatív viselkedése” miatt.

Hír Tv munkatársainak kitiltása után a TASZ felszólalt a sajtószabadság oldalán Fotó: Hatlaczki Balázs

A TASZ szerint most sokan örülnek annak, hogy amíg Kövér László házelnöksége alatt az ellenzéki, baloldali lapok kaptak retorziókat, addig most a konzervatív hangvételt megütő médiumok kapnak szankciókat. „Politikai szempontok alapján azonban nem lehet válogatni abban, hogy mely médiumnak biztosítanak bejutást a Parlamentbe” – mutattak rá. Hangsúlyozták:

nem a hatalom, hanem a közönség dolga eldönteni, hogy ki viselkedik sajtóként, és ki folytat propagandát.

Az országgyűlési képviselők tevékenységét a nyilvánosság a sajtón keresztül kíséri figyelemmel. Természetesen őket is megilleti a magánélet védelme, indokolt lehet olyan terek biztosítása, ahol zavartalanul étkezhetnek, pihenhetnek vagy magánbeszélgetést folytathatnak. Ebből azonban nem következik, hogy általában meg kellene védeni őket a sajtó figyelmétől – írták. Majd rámutattak: míg ahhoz joguk van, hogy ne válaszoljanak egy újságíró kérdésére, közhatalmat gyakorló tisztségviselőkként el kell tűrniük a közéleti tevékenységükkel kapcsolatban feltett kérdésekből fakadó kellemetlenségeket.

A parlamenti sajtótudósítás szabályozására tehát nem azért van szükség, hogy megóvják a képviselőket a kellemetlen helyzetektől és kérdésektől

– szögezték le. A szervezet szerint a szabályozásnak egyszerre kell biztosítania, hogy a sajtó végezhesse a munkáját, és hogy a parlament működését ne zavarják. Még az sem minősül feltétlenül a parlamenti munka megzavarásának, ha egy újságíró a távozó képviselő nyomába szegődve próbál a kérdéseire választ kapni. Nem a sajtónak kell megindokolnia, hogy miért szeretne egy adott helyen kérdezni vagy forgatni, hanem a házelnöknek kell igazolnia, hogy miért szükséges és arányos a terület elzárása – tették hozzá.

Érthetetlen például, hogy mi indokolja a felvételkészítés általános tilalmát épp azon a folyosón, ahol az ülésterembe tartó választott képviselőket kérdezhetnék az újságírók

– jelezte a TASZ.