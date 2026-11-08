Változik a vonatok menetrendje az egyik legforgalmasabb vasútvonalon – Vitézy Dávid fontos bejelentést tett

Meddig tart a Kőbánya-Kispest vasútállomás felújítása?

Melyik vasútvonalokon változik a vonatok menetrendje?

Hol lehet ellenőrizni a MÁV aktuális menetrendjét?

Jelentős vasúti felújítás zajlik Kőbánya-Kispest állomáson, amely átmeneti menetrendváltozásokat okoz a Budapest–Cegléd vasútvonalon. A munkálatok november 4-től december 1-ig tartanak, és várhatóan rövidebb menetidőt, valamint kevesebb késést eredményeznek. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi – 2026. november 8-i – Facebook-bejegyzésében ismertette a fejlesztés részleteit, és az utasokat is figyelmeztette a változásokra.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Kőbánya-Kispest állomáson lévő vasútfelújításról beszélt Fotó: Gábor Zoltán

Kőbánya-Kispest felújítása: gyorsabban járhatnak a vonatok

A MÁV szakemberei az ország egyik legforgalmasabb, 100a jelzésű vasútvonalának felújításán dolgoznak. A nyár óta tartó karbantartási program Pilis és Albertirsa után most Kőbánya-Kispesten folytatódik, ahol közel 80 vasutas és nagy teljesítményű munkagépek végzik a munkálatokat.

A beruházás során átépítik a 4. és az 5. vágányt, új kitérőket és vágányszakaszokat alakítanak ki, valamint felújítják az állomás perontetőit. A munkákhoz 6000 tonna zúzottkövet használnak fel, több száz méternyi sínt mozgatnak meg vagy cserélnek ki, és 1250 vasbetonaljat építenek be.

Vitézy Dávid közlése szerint a vasúti pályafelújítás eredményeként négy szakaszon megszűnnek a jelenlegi 20 és 40 kilométer/órás sebességkorlátozások.

Az eredeti, 80 kilométer/órás pályasebesség helyreállítása a december 10–13. között tervezett utószabályozás során várható. Ez csökkentheti a vonatok menetidejét, és mérsékelheti a pályahibák miatt kialakuló késéseket.

Menetrendváltozásra figyelmezteti az utasokat a MÁV

A Kőbánya-Kispesten zajló vágányfelújítás a vasúti közlekedést is érinti, ezért az utasoknak átmeneti menetrendi módosításokra kell készülniük.

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy utazás előtt érdemes a MÁVPlusz alkalmazásban ellenőrizni a vonatok aktuális menetrendjét, hogy az utasokat ne érjék váratlan változások.

Az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán nem elég új vonatokat közlekedtetni, a pályát is rendbe kell tenni. A nyár óta zajló karbantartási programban Pilis-Albertirsa állomásköz és Albertirsa állomás után november 4-től december 1-ig Kőbánya-Kispest állomáson dolgoznak a MÁV szakemberei

– írta a bejegyzésben Vitézy Dávid.