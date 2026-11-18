A 2027-es költségvetés intézkedései a beruházásokat és a munkahelyeket is veszélyeztethetik! - hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Bóka János.

Költségvetés 2027 – Bóka János a munkahelyeket félti Fotó: Mediaworks

Költségvetés 2027 – Bóka János a munkahelyeket félti

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy rövid videót is megosztott a témában, amelyben hangsúlyozta:

Ezeknek az intézkedéseknek lesz hatása, a beruházásokra, amely beruházások a statisztikai hivatal jelentése szerint az utóbbi időben jelentősen visszaestek, és az Állami Számvevőszék megállapítása szerint a beruházások növekedési kilátása a költségvetési tervekben túlbecsültek.

A politikus így folytatta a felszólalását:

Lesz hatása a bérekre, amelyek nem nőnek olyan mértékben, mint eddig nőttek, és lesz hatása a munkahelyekre, mert beruházások elmaradása, a beruházási kedv csökkenése a munkahelyek megszűnéséhez vezet, ami pedig a nemzeti jólétünk alapja.

Bóka János végzetül pedig kiemelte: