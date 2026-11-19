Ez a költségvetés a Tisza-kormány részéről az átverés költségvetése – jelentette ki csütörtök reggel Facebook-videójában Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője arról beszélt, pártja az elkövetkező napokban számos módosító javaslatcsomagot fog benyújtani, aminek a célja a költségvetési tervezet legnagyobb hibáinak és bűneinek orvoslása azokon a területeken, ahol a magyar emberek a költségvetéssel kifejezetten rosszul járnának.
Ilyennek nevezte meg például a nyugdíjak és a nyugdíjasok ügyét. A Tisza-kormány a 14. havi nyugdíj második részletét nem vezetné be, ráadásul a Tisza-kormány által javasolt nyugdíjemelés nem terjed ki minden nyugdíjasra, különösen azokra a nyugdíjasokra nem, akik végigdolgozták az egész életüket, és valódi jövedelmük után rendszeresen befizették a járulékokat.
Ezért a Fidesz azt javasolja, hogy a Tisza-kormány vezesse be a 14. havi nyugdíj második részletét, és a nyugdíjakat úgy emelje, hogy abból valamennyi nyugdíjas arányosan részesülhessen
– mondta.
Szerinte hasonló problémák vannak a fiatalok első lakáshoz jutásával is: a Tisza-kormány már megszüntette az Otthon Start programot, és amit ajánl helyette, az lényegesen kedvezőtlenebb. A jogosultak köre szűkül, a kamattámogatott hitel kamata pedig 3 százalékról 5 százalékra emelkedik, ami egy pályakezdő fiatal vagy fiatal pár számára lehetetlenné teszi azt, hogy használt lakáshoz jusson.
A költségvetés a fiatalokat is nehéz helyzetbe hozza
A Fidesz azt javasolja, hogy a Tisza-kormány hozza vissza a már eltörölt Otthon Start programot, mert ez lényegesen kedvezőbb feltételeket kínál a fiatalok számára. Néhány szót a gyermeket nevelő édesanyákról.
Bóka János felhívta a figyelmet arra is, a Tisza-kormány nem fogja bevezetni a 40 év feletti többgyermekes édesanyák élethosszig tartó SZJA-mentességét, a gyermek SZJA kedvezmény pedig korlátozza az egymillió forint alatti jövedelemre. – A mi megítélésünk szerint az édesanyák megbecsülése és támogatása nem függhet attól, hogy hány évesek, vagy éppen mennyi a fizetésük – hangsúlyozta, majd kijelentette: a Fidesz javasolni fogja azt is, hogy a kormány vezesse be a 40 év feletti többgyermekes édesanyák élethosszig tartó SZJA-mentességét.
Az „igazságosság és a fejlődés” költségvetése helyett az átverés költségvetése
Mint ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök októberben „az igazságosság és a fejlődés költségvetésének” nevezte a büdzsét, azonban Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője már akkor leszögezte, ő pont az ellenkezőjét gondolja. „A Tisza költségvetése az átverés költségvetése, ami megfojtja a magyar gazdaságot” – fogalmazott.
A 2027-es költségvetés szerint szerint hatalmas megszorítások várhatóak a minisztériumokban, a kormány összesen 1465 milliárdos kiadáscsökkentési csomagot tervez. A kedvezmények köre szűkülni fog, kisebb béremelkedéssel és gyorsuló drágulással kell majd számolni. Az anyák szja-mentességére havi egymillió forintos jövedelmi plafont vezetnének be, a kétgyermekeseknél elmarad a 40–49 évesekre tervezett jövő évi kiterjesztés.
Megszűnne a közszolgálati otthontámogatás is, amely jogosultanként évi legfeljebb nettó egymillió forintos segítséget jelentett.
A kormány előrejelzése szerint a bruttó átlagkereset növekedése az idei 9,2-ről 5,6 százalékra lassulna. A nettó reálbérek növekedése 9,5-ről 3,1 százalékra mérséklődne, miközben az infláció 1,7-ről 3 százalékra emelkedne. Mindezeken túl a demográfiai kilátások is borúsak: a családi pótlék kerete megduplázódik, de GYED-re és örökbefogadói díjra 20,4 milliárddal, GYES-re 2,7 milliárddal, anyasági támogatásra 540 millióval kevesebbet terveznek, ráadásul a nemzetpolitikai programok forrásait is erőteljesen megvágnák.