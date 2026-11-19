Ez a költségvetés a Tisza-kormány részéről az átverés költségvetése – jelentette ki csütörtök reggel Facebook-videójában Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője arról beszélt, pártja az elkövetkező napokban számos módosító javaslatcsomagot fog benyújtani, aminek a célja a költségvetési tervezet legnagyobb hibáinak és bűneinek orvoslása azokon a területeken, ahol a magyar emberek a költségvetéssel kifejezetten rosszul járnának.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője csütörtök reggel bejelentette, pártja az elkövetkező napokban számos módosító javaslatcsomagot fog benyújtani a 2027-es költségvetéshez (Forrás: Facebook)

Ilyennek nevezte meg például a nyugdíjak és a nyugdíjasok ügyét. A Tisza-kormány a 14. havi nyugdíj második részletét nem vezetné be, ráadásul a Tisza-kormány által javasolt nyugdíjemelés nem terjed ki minden nyugdíjasra, különösen azokra a nyugdíjasokra nem, akik végigdolgozták az egész életüket, és valódi jövedelmük után rendszeresen befizették a járulékokat.

Ezért a Fidesz azt javasolja, hogy a Tisza-kormány vezesse be a 14. havi nyugdíj második részletét, és a nyugdíjakat úgy emelje, hogy abból valamennyi nyugdíjas arányosan részesülhessen

– mondta.

Szerinte hasonló problémák vannak a fiatalok első lakáshoz jutásával is: a Tisza-kormány már megszüntette az Otthon Start programot, és amit ajánl helyette, az lényegesen kedvezőtlenebb. A jogosultak köre szűkül, a kamattámogatott hitel kamata pedig 3 százalékról 5 százalékra emelkedik, ami egy pályakezdő fiatal vagy fiatal pár számára lehetetlenné teszi azt, hogy használt lakáshoz jusson.

A költségvetés a fiatalokat is nehéz helyzetbe hozza

A Fidesz azt javasolja, hogy a Tisza-kormány hozza vissza a már eltörölt Otthon Start programot, mert ez lényegesen kedvezőbb feltételeket kínál a fiatalok számára. Néhány szót a gyermeket nevelő édesanyákról.

Bóka János felhívta a figyelmet arra is, a Tisza-kormány nem fogja bevezetni a 40 év feletti többgyermekes édesanyák élethosszig tartó SZJA-mentességét, a gyermek SZJA kedvezmény pedig korlátozza az egymillió forint alatti jövedelemre. – A mi megítélésünk szerint az édesanyák megbecsülése és támogatása nem függhet attól, hogy hány évesek, vagy éppen mennyi a fizetésük – hangsúlyozta, majd kijelentette: a Fidesz javasolni fogja azt is, hogy a kormány vezesse be a 40 év feletti többgyermekes édesanyák élethosszig tartó SZJA-mentességét.