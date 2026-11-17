A szakértőt a Tisza-kormány gazdasági terveiről, a várható társadalmi következményekről, valamint a hétfői rendkívüli parlamenti ülésről kérdeztük. Deák szerint a kormány által meghirdetett adócsökkentések ellenére az állam összességében több bevételt kíván beszedni, miközben jelentős kiadáscsökkentést tervez. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter a költségvetési vitában elsősorban az ellenzék támadására és a Seszták-ügyre összpontosított.
Deák Dániel szerint a költségvetés legnagyobb vesztesei a dolgozó családok lehetnek
A politikai elemző szerint a Tisza-kormány gazdasági terveiben komoly ellentmondás feszül a meghirdetett adócsökkentések és a tényleges költségvetési intézkedések között. A kabinet ugyanis 1465 milliárd forintos megtakarítással számol az állami kiadásoknál, miközben több adó és kedvezményrendszer átalakítását is tervezi.
Vagyis a meghirdetett adócsökkentések ellenére összességében több bevételt kíván beszedni az állam”
– fogalmazott Deák Dániel.
A szakértő különösen a dolgozó középosztály és a gyermekes családok helyzetét tartja aggasztónak.
Álláspontom szerint a változások egyik legnagyobb vesztese a dolgozó középosztály és a családok egy része lehet”
– hangsúlyozta.
Mint kifejtette, bár a kormány a családi pótlék megduplázását állítja a középpontba, ezzel párhuzamosan szűkíti az édesanyák szja-mentességét. A 40 év feletti kétgyermekes anyák esetében elmarad a korábban tervezett adómentesség kiterjesztése, az Otthon Start megszüntetésével pedig a saját otthon megteremtése is nehezebbé válhat. A tervezet az édesanyák szja-mentességénél havi egymillió forintos jövedelemhatárt vezetne be, miközben a 40–49 éves kétgyermekes anyákra tervezett kedvezménykiterjesztés is elmaradna.
Deák Dániel szerint a kormány gazdaságpolitikai szemlélete is problémás.
Különösen problémásnak tartom, hogy a kormány a közvetlen állami támogatásokat részesíti előnyben azokkal az adókedvezményekkel szemben, amelyek a munkavállalást, a családalapítást és az öngondoskodást ösztönzik.”
A politikai elemző arra is figyelmeztetett, hogy a vállalkozások terheinek növelése visszafoghatja a beruházásokat, ami közvetve a munkahelyekre, a bérekre és a fogyasztói árakra is hatással lehet.
Újabb megszorítások veszélyére figyelmeztet a szakértő
A Tisza-kormány a jelentős kiadáscsökkentések ellenére 4,9 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol 2027-re. Deák Dániel szerint ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Magyar Péter a választási kampányban az államadósság gyors csökkentését ígérte. A Költségvetési Tanács korábbi értékelése szintén kitért a 4,9 százalékos hiányra. A testület ugyan nem emelt alapvető kifogást a tervezet ellen, de hangsúlyozta, hogy a következő években szükségesnek tartja az államháztartási hiány 3 százalék alá csökkentését.
Deák Dániel szerint további kockázatot jelent, hogy
a kormány által várt gazdasági növekedés teljesülése sem garantált.
Amennyiben a bevételek a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakulnak, újabb költségvetési kiigazításokra lehet szükség.
A szakértő a hétfői parlamenti eseményekről is határozott véleményt fogalmazott meg. A 2027-es költségvetés általános vitája hétfőn kezdődött meg az Országgyűlésben, a napot azonban a gazdaságpolitikai kérdések mellett ismét éles politikai összecsapások jellemezték. Deák Dániel szerint Magyar Péter ezúttal sem a kormányzati felelősségének megfelelően szerepelt.
Magyar Péter ismét inkább ellenzéki politikusként viselkedett, mint az ország gazdaságáért felelős miniszterelnökként”
– emelte ki az elemző, aki arra is rámutatott, hogy bár a miniszterelnök néhány költségvetési intézkedést megemlített, felszólalásainak jelentős részét az ellenzék támadása és a Seszták-ügy uralta. Mindezt különösen aggályosnak tartja annak fényében, hogy Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke vasárnap maga is elismerte: egyelőre nem tudják, hogy kié a nyomozás során lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz.
A korrupciógyanús ügyeket természetesen ki kell vizsgálni, de a miniszterelnöknek egy költségvetési vitában elsősorban arról kellene beszélnie, hogyan kívánja beindítani a gazdasági növekedést, csökkenteni az államadósságot, javítani a vállalkozások helyzetét és megőrizni a családok életszínvonalát.”
Deák Dániel szerint a helyzet világos:
Magyar Péternek tudomásul kell vennie, hogy már nem ellenzéki politikus, hanem miniszterelnök.”
A politikai elemző emlékeztetett arra is, hogy a 2027-es költségvetés az első teljes éves büdzsé, amely már egyértelműen a Tisza-kormány saját gazdaságpolitikai döntéseit tükrözi. Éppen ezért szerinte a kabinet a továbbiakban egyre kevésbé háríthatja a korábbi kormányra az ország gazdasági helyzetéért viselt felelősséget.
Innentől kezdve egyre kevésbé lehet a korábbi kormányra hárítani a felelősséget: a gazdasági eredményekért és a meghozott döntések következményeiért már Magyar Péternek kell helytállnia”
– fogalmazott Deák Dániel.