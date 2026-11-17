A szakértőt a Tisza-kormány gazdasági terveiről, a várható társadalmi következményekről, valamint a hétfői rendkívüli parlamenti ülésről kérdeztük. Deák szerint a kormány által meghirdetett adócsökkentések ellenére az állam összességében több bevételt kíván beszedni, miközben jelentős kiadáscsökkentést tervez. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter a költségvetési vitában elsősorban az ellenzék támadására és a Seszták-ügyre összpontosított.

Deák Dániel politikai elemző értékelte a 2027-es költségvetést és Magyar Péter hétfői parlamenti szereplését (Fotó: Facebook/Deák Dániel)

Deák Dániel szerint a költségvetés legnagyobb vesztesei a dolgozó családok lehetnek

A politikai elemző szerint a Tisza-kormány gazdasági terveiben komoly ellentmondás feszül a meghirdetett adócsökkentések és a tényleges költségvetési intézkedések között. A kabinet ugyanis 1465 milliárd forintos megtakarítással számol az állami kiadásoknál, miközben több adó és kedvezményrendszer átalakítását is tervezi.

Vagyis a meghirdetett adócsökkentések ellenére összességében több bevételt kíván beszedni az állam”

– fogalmazott Deák Dániel.

A szakértő különösen a dolgozó középosztály és a gyermekes családok helyzetét tartja aggasztónak.

Álláspontom szerint a változások egyik legnagyobb vesztese a dolgozó középosztály és a családok egy része lehet”

– hangsúlyozta.

Mint kifejtette, bár a kormány a családi pótlék megduplázását állítja a középpontba, ezzel párhuzamosan szűkíti az édesanyák szja-mentességét. A 40 év feletti kétgyermekes anyák esetében elmarad a korábban tervezett adómentesség kiterjesztése, az Otthon Start megszüntetésével pedig a saját otthon megteremtése is nehezebbé válhat. A tervezet az édesanyák szja-mentességénél havi egymillió forintos jövedelemhatárt vezetne be, miközben a 40–49 éves kétgyermekes anyákra tervezett kedvezménykiterjesztés is elmaradna.

Deák Dániel szerint a kormány gazdaságpolitikai szemlélete is problémás.

Különösen problémásnak tartom, hogy a kormány a közvetlen állami támogatásokat részesíti előnyben azokkal az adókedvezményekkel szemben, amelyek a munkavállalást, a családalapítást és az öngondoskodást ösztönzik.”

A politikai elemző arra is figyelmeztetett, hogy a vállalkozások terheinek növelése visszafoghatja a beruházásokat, ami közvetve a munkahelyekre, a bérekre és a fogyasztói árakra is hatással lehet.