A 2027-es költségvetés parlamenti vitájának kezdetéről tett közzé bejegyzést Kármán András pénzügyminiszter, aki az „igazságosság és a fejlődés költségvetéseként” hivatkozott a kormány tervezetére. A tárcavezető a dupla családi pótlékot, a kibővített KATA-t, az szja-jóváírást, a Tisza-nyugdíjemelést és az ágazati béremeléseket emelte ki, miközben a korábbi kormány gazdaságpolitikáját bírálta. A bejegyzés alatt azonban több hozzászóló is élesen kritizálta az intézkedéseket. Hasonlóan elégedetlen reakciók érkeztek a pénzügyminiszter vasárnap megosztott, a költségvetésről szóló interjúja alá is.

Kármán András pénzügyminiszter bejegyzése alatt többen is bírálták a 2027-es költségvetés tervezetét (Fotó: AFP / Attila Kisbenedek)

Egyre több a kritikus hang a költségvetés kapcsán

A kommentelők közül többen azt kifogásolták, hogy a kormány által igazságosnak nevezett gazdaságpolitika szerintük éppen azokat terheli, akik munkájukkal és adófizetésükkel járulnak hozzá az ország működéséhez.

A bosszúkormányzás semmi jóra nem vezet. Gazdasági visszaeséshez, munkanélküliséghez, megszorításhoz, adóemelésekhez vezet.”

– fogalmazott az egyik hozzászóló.

Egy másik kommentelő a kormány korábbi adócsökkentési ígéreteit kérte számon:

18 adónemet emel a Tisza kormány. Miért hazudoztak arról, hogy adót fognak csökkenteni? A vagyonadóval pedig elűzik a legnagyobb adófizetőket az országból.”

A dolgozókat érintő terhek miatt is érkeztek bírálatok:

Rövidlátó pénzügyminiszter, aki ráadásul azokat sarcolja, akik dolgoznak és adóznak és azoknak kedvez, akik nem dolgoznak és nem adóznak. Kézből etetés, megalázó segélyezés”

A kritikák hátterében a kormány több vitatott gazdasági intézkedése áll. A 2027-es költségvetési tervezet adóemeléseket, egyes kedvezmények szűkítését és kiadáscsökkentéseket is tartalmaz. A kormány ugyanakkor az alacsonyabb keresetűek adóterheinek mérséklését és több szociális juttatás növelését ígéri.