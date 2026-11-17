A 2027-es költségvetés parlamenti vitájának kezdetéről tett közzé bejegyzést Kármán András pénzügyminiszter, aki az „igazságosság és a fejlődés költségvetéseként” hivatkozott a kormány tervezetére. A tárcavezető a dupla családi pótlékot, a kibővített KATA-t, az szja-jóváírást, a Tisza-nyugdíjemelést és az ágazati béremeléseket emelte ki, miközben a korábbi kormány gazdaságpolitikáját bírálta. A bejegyzés alatt azonban több hozzászóló is élesen kritizálta az intézkedéseket. Hasonlóan elégedetlen reakciók érkeztek a pénzügyminiszter vasárnap megosztott, a költségvetésről szóló interjúja alá is.
Egyre több a kritikus hang a költségvetés kapcsán
A kommentelők közül többen azt kifogásolták, hogy a kormány által igazságosnak nevezett gazdaságpolitika szerintük éppen azokat terheli, akik munkájukkal és adófizetésükkel járulnak hozzá az ország működéséhez.
A bosszúkormányzás semmi jóra nem vezet. Gazdasági visszaeséshez, munkanélküliséghez, megszorításhoz, adóemelésekhez vezet.”
– fogalmazott az egyik hozzászóló.
Egy másik kommentelő a kormány korábbi adócsökkentési ígéreteit kérte számon:
18 adónemet emel a Tisza kormány. Miért hazudoztak arról, hogy adót fognak csökkenteni? A vagyonadóval pedig elűzik a legnagyobb adófizetőket az országból.”
A dolgozókat érintő terhek miatt is érkeztek bírálatok:
Rövidlátó pénzügyminiszter, aki ráadásul azokat sarcolja, akik dolgoznak és adóznak és azoknak kedvez, akik nem dolgoznak és nem adóznak. Kézből etetés, megalázó segélyezés”
A kritikák hátterében a kormány több vitatott gazdasági intézkedése áll. A 2027-es költségvetési tervezet adóemeléseket, egyes kedvezmények szűkítését és kiadáscsökkentéseket is tartalmaz. A kormány ugyanakkor az alacsonyabb keresetűek adóterheinek mérséklését és több szociális juttatás növelését ígéri.
Az édesanyák szja-mentességének korlátozása is felháborodást váltott ki
Több hozzászólás kifejezetten az édesanyák adókedvezményeinek átalakítását kifogásolta. A Tisza-kormány tervei szerint a 40 év feletti kétgyermekes anyákra nem terjesztenék ki a korábban kilátásba helyezett szja-mentességet, a megmaradó mentességek esetében pedig havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárt vezetnének be.
A döntés azt jelenti, hogy egy 40 éves, kétgyermekes édesanya nem részesülne ugyanabban az adómentességben, mint egy hasonló helyzetű, de 40 év alatti nő. A jogosultságot így nemcsak a gyermekek száma, hanem az anya életkora és jövedelme is befolyásolja. Ez az eltérő bánásmód váltotta ki több kommentelő kritikáját.
Értékválasztás, úgy mint a gyerekek diszkriminációja az anyjuk életkora és a testvérek száma alapján?”
– tette fel a kérdést az egyik hozzászóló.
Egy másik kommentelő még élesebben fogalmazott:
Tehát a negyven éves nő már nem ér semmit? Majd ha nyugdíjba megy úgy, hogy nem tett a közösbe akkor meg megint ér valamit? Akkor számít ha csak minimálbért keres, de akkor sem annyit mintha csak 39 éves lenne. Gratulálok!”
A kormány igazságosságra hivatkozó érvelését egy másik hozzászóló is megkérdőjelezte:
Igazságosság költségvetése??? Anyák szja mentessége: egy gyomros a közteherviselésnek. A multik adókedvezményei: másik gyomros. Hatalmas,csalódás, amit művelnek.”
A nyugdíjasokat érintő intézkedéseket is bírálják
Nemcsak az adóváltozások, hanem a nyugdíjasokat érintő intézkedések miatt is érkeztek elégedetlen reakciók.
Tiszta szégyen amit művelnek a nyugdíjasokkal!!!”
– írta az egyik kommentelő.
A kormány a kisebb nyugdíjak emelését, a nyugdíjminimum növelését és a nyugdíjas SZÉP-kártya fokozatos bevezetését ígéri. Ugyanakkor a 14. havi nyugdíj további bővítését nem tervezi, ami szintén vitákat váltott ki. A költségvetés a parlamenti vita kezdete előtt is komoly bírálatokat kapott. Nemcsak az ellenzék, hanem több szakszervezet is kifogásolta a tervezett intézkedéseket.