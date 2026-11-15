Indul a parlamenti vita a költségvetésről: nyugdíjemelést ígér a kormány, megszorításoktól tart az ellenzék

Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy a jövő héten megkezdődik a 2027-es költségvetés parlamenti tárgyalása, amelynek egyik kiemelt intézkedése a Tisza-nyugdíjemelés lesz. A tárcavezető szerint a kormány elsősorban a leginkább rászorulókat szeretné támogatni, ugyanakkor a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban már korábban is számos kritika fogalmazódott meg.

Kármán András pénzügyminiszter a 2027-es költségvetés nyugdíjemelési terveit ismertette, azonban kritikák övezik a tervezetet (Fotó: AFP / Attila Kisbenedek)

700 ezer embernek ígérnek magasabb ellátást

Kármán András bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, amelynek egyik legfontosabb eleme a nehéz helyzetben élők támogatása. A pénzügyminiszter felidézte, hogy a kormány idén már bevezette az iskolakezdési támogatást, valamint csökkentette a vényköteles gyógyszerek és a tűzifa áfáját. A következő lépés a legalacsonyabb nyugdíjak emelése lenne.

A tervek szerint a 28 500 forintos nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedne. Emellett sávosan növelnék a kisnyugdíjakat, az árvaellátás minimumát, a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és az időskorúak járadékát is.

Kármán András közlése szerint az intézkedések összesen mintegy 700 ezer embert érintenek, akik együttesen 123 milliárd forinttal kaphatnak többet.

Érkezik a nyugdíjas SZÉP-kártya is

A pénzügyminiszter arról is beszámolt, hogy 2027-ben elindulna a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésének első üteme. A támogatás a kormány tervei szerint több mint kétmillió idős embert, a nyugdíjasok mintegy 97 százalékát érintené, mivel az 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők lennének jogosultak rá. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függne:

250 ezer forint alatti nyugdíj esetén 50 ezer forint,

250 ezer és 500 ezer forint közötti nyugdíj esetén 25 ezer forint járna 2027-ben.

A kártyán rendelkezésre álló összeget élelmiszerre, gyógyszerekre és pihenésre is fel lehetne használni.

Kármán András szerint a tervezett intézkedések azt bizonyítják, hogy a közpénzeket a magyar emberek támogatására is lehet fordítani a pazarló beruházások és a korrupció helyett.