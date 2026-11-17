A 2027-es költségvetés egyik legszembetűnőbb vesztese a nemzetpolitika – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nacsa Lőrinc. A KDNP képviselője, egykori nemzetpolitikai államtitkár hangsúlyozta: a nemzeti összetartozás, a külhoni magyar közösségek megmaradása, az ő segítésük nemzeti ügynek kellene lennie.

Nacsa Lőrinc szerint a 2027-es költségvetés egyik legszembetűnőbb vesztese a nemzetpolitika (Fotó: Mediaworks)

Emlékeztetett, a kampányban és azóta is többször elhangzott a Tisza részről, hogy megmarad a támogatás. „Sajnos ez nem igaz. Bárki, bárhogyan is keretezi, a nemzetpolitikai támogatás nem valami úri hóbort, nem valami luxus, nem egy felesleges kiváltság, hanem alapvető nemzeti érdek. A legalapvetőbb. A megmaradás érdeke” – írta.

Meg kell érteni, hogy nem igaz, hogy a közösségeik és intézményeik működési feltételeit meg lehet szerezni a többségi államtól is. Egy részét igen, de messze nem az egészet

– szögezte le a baloldali kritikák kapcsán a képviselő. Hozzátette:

ugyan itthon is sok cél van, amire lehetne többet költeni, de mindenkit arra kérek, hogy ne irigyen tekintsen a külhoni támogatásokra, ne felesleges kiadásnak vagy kidobott pénznek tekintse ezt.

Kifejtette: a Kárpát-medencében él 1 millió magyar állampolgár Magyarországon kívül. Ennél még jóval több magyar nemzetiségű ember. A Fidesz-KDNP kormányok ehhez képest eddig is csak a magyar költségvetés kb. 0,8-1 százalékát költötték nemzetpolitikára.

Ez is óriási növekedés a 2010 előtti helyzethez képest, és mi is küzdöttünk a forrásbővítésért, néha sikerrel, néha nem. Most ez az összeg radikálisan, mintegy 26-27 milliárd forinttal csökken

– emelte ki.

Több program forrását kevesebb mint a felére csökkenti a költségvetés

Jövőre csökken

a Határtalanul program kerete 78 százalékkal,

a létfontosságú kárpátaljai szociális program 72 százalékkal,

a szerte a Kárpát-medencében működő intézmények, egyházak és közösségek támogatása 47 százalékkal.

„Brutális, indokolatlan és meggondolatlan csökkentés”– fogalmazott Nacsa Lőrinc, rámutatva: ez mind magyar intézményt, óvodát, hagyományőrző közösséget, szórványkollégiumot, falugazdász hálózatot, oktatási és kulturális programot és az ezek mögött álló remek közösségi, szakmai ember mindennapjait sodorja veszélybe és az érintett sok tízezer család, gyermek helyzetét és a magyar kapcsolódás lehetőséget teszi nehezebbé.