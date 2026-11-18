Pártállástól függetlenül egyre bizonytalanabbak a vidéki önkormányzatok a jövő évi bevételeiket illetően. A költségvetési tervezet szerint papíron elvileg több állami forrás fog jutni az önkormányzatoknak, azonban ez egyes helyhatóságok sorra jelentik be a megszorításokat, amit a vállalkozások mellett a polgárok is meg fognak érezni.

Zalaegerszeg önkormányzatának fájdalmas döntéseket is kellett hoznia

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Az ellenzék által bírált 2027-es költségvetés tervezete 64 milliárd forinttal növeli az önkormányzatok normatív támogatását, és 15 százalékkal csökkenti a szolidaritási adót, ezért a kormány szerint a városoknak a saját megmaradó forrásaikból kell kigazdálkodniuk a sport- és kulturális terek rezsijét. Ahol a helyi iparűzési adóbevételek nem elég magasak, vagy a város eleve adósságspirálban van, illetve megszűnt az intézmények állami rezsitámogatása, és a tömegközlekedés fenntartásának költségei is gyorsan nőnek, ott az önkormányzatok kénytelenk súlyos döntéseket hozni.

Zalegerszeg jelentős költségvetési megszorításokról döntött

Zalaegerszeg volt az első megyeszékhely, amely jelentős helyi megszorításokat és díjemeléseket jelentett be 2027-re. Balaicz Zoltán polgármester a legutóbbi, novemberi közgyűlés után bejelentette, hogy a megyeszékhely közel 800 millió forintos kiadáscsökkentést céloz meg, hogy veszteségmentesen zárhassa a 2027-es évet. Bár az országos költségvetési keretek elvileg kedvezőbbek,

a szolidaritási hozzájárulás átlagosan 15 százalékkal lesz kevesebb valamennyi érintett város számára, ami Zalaegerszeg esetében ez 13 százalékos könnyebbséget jelent. Sőt a város saját bevételei is dinamikusan nőttek, 2026-ban 9 milliárd forintos iparűzési adóbevétellel számoltak. Azonban működtetésre – a szolidaritási adó, a közösségi közlekedés veszteségfinanszírozása és a közétkeztetési kiadások növekedése miatt – csupán 2,9 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

Ráadásul az azbesztmentesítés miatt hitelt is kénytelen volt felvenni a város, így a fentieket is figyelembe véve az önkormányzatnak 2027-ben 540 millió forint többletkiadással kell számolnia, ami 200 millió forinttal magasabb összeget jelent, mint 2026-ban.