Pártállástól függetlenül egyre bizonytalanabbak a vidéki önkormányzatok a jövő évi bevételeiket illetően. A költségvetési tervezet szerint papíron elvileg több állami forrás fog jutni az önkormányzatoknak, azonban ez egyes helyhatóságok sorra jelentik be a megszorításokat, amit a vállalkozások mellett a polgárok is meg fognak érezni.
Az ellenzék által bírált 2027-es költségvetés tervezete 64 milliárd forinttal növeli az önkormányzatok normatív támogatását, és 15 százalékkal csökkenti a szolidaritási adót, ezért a kormány szerint a városoknak a saját megmaradó forrásaikból kell kigazdálkodniuk a sport- és kulturális terek rezsijét. Ahol a helyi iparűzési adóbevételek nem elég magasak, vagy a város eleve adósságspirálban van, illetve megszűnt az intézmények állami rezsitámogatása, és a tömegközlekedés fenntartásának költségei is gyorsan nőnek, ott az önkormányzatok kénytelenk súlyos döntéseket hozni.
Zalegerszeg jelentős költségvetési megszorításokról döntött
Zalaegerszeg volt az első megyeszékhely, amely jelentős helyi megszorításokat és díjemeléseket jelentett be 2027-re. Balaicz Zoltán polgármester a legutóbbi, novemberi közgyűlés után bejelentette, hogy a megyeszékhely közel 800 millió forintos kiadáscsökkentést céloz meg, hogy veszteségmentesen zárhassa a 2027-es évet. Bár az országos költségvetési keretek elvileg kedvezőbbek,
a szolidaritási hozzájárulás átlagosan 15 százalékkal lesz kevesebb valamennyi érintett város számára, ami Zalaegerszeg esetében ez 13 százalékos könnyebbséget jelent. Sőt a város saját bevételei is dinamikusan nőttek, 2026-ban 9 milliárd forintos iparűzési adóbevétellel számoltak. Azonban működtetésre – a szolidaritási adó, a közösségi közlekedés veszteségfinanszírozása és a közétkeztetési kiadások növekedése miatt – csupán 2,9 milliárd forint áll majd rendelkezésre.
Ráadásul az azbesztmentesítés miatt hitelt is kénytelen volt felvenni a város, így a fentieket is figyelembe véve az önkormányzatnak 2027-ben 540 millió forint többletkiadással kell számolnia, ami 200 millió forinttal magasabb összeget jelent, mint 2026-ban.
A kényszerű spórolás miatt jövőre elmarad:
- az Egerszeg Fesztivál,
- a Filmzenei Koncert,
- a Kamaratánc Fesztivál,
- a Gyermekkórus Fesztivál
- és a Zegasztár tehetségkutató is.
A vállalkozásokat érintő éptmányadó általános mértékét 8,3%-kal, inflációkövetően növelik. Több önkormányzati szolgáltatás díja drágul, köztük a házasságkötések (esküvők) tarifái is emelkednek. Változik a magánszemélyek kommunális adójának rendszere is (bár itt új mentességeket is bevezettek). Ezzel párhuzamosan csökkentik az önkormányzati vezetők tiszteletdíjait és béreit a spórolás jegyében. Szigorúbban felügyelik a több ingatlannal rendelkező városi intézmények fenntartási és működtetési költségeit.
Szombathelyen költségvetésén óriási lyuk tátong
Szombathelyen még súlyosabb pénzügyi feszültség körvonalazódik 2027-re. A legfrissebb, novemberi hírek szerint a szombathelyi városháza előrejelzései alapján akár 4–5 milliárd forint is hiányozhat a város 2027-es költségvetéséből. A hatalmas hiány hátterében a városi cégek (különösen a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.) megugró működési és finanszírozási költségei állnak.
Nemény András polgármester korábban jelezte,
Szombathelyen is folyamatosan egyeztetnek a számokról. Bár Zalaegerszeghez hasonló, tételes lakossági megszorítási csomagot és program-elmaradásokat még nem szavazott meg hivatalosan a közgyűlés, a több milliárd forintos költségvetési hiányt szinte biztosan csak szigorú belső takarékossággal, racionalizálással vagy helyi díjkorrekciókkal lehet majd egyensúlyba hozni az év végéig.
Győrben Pintér Bence polgármester egyelőre nem jelentett be drasztikus helyi megszorításokat vagy adóemeléseket, de a pénzügyi helyzetet itt is feszült figyelem kíséri. A városvezetés szerint a kormány által benyújtott 2027-es költségvetési törvény alapján még nem dönthető el egyértelműen, mennyire jár jól vagy rosszul Győr. A polgármester szerint a részletszabályok és a parlamenti vita határozzák majd meg, hogy a kieső és a beérkező állami források milyen nettó egyenleget mutatnak a városnak.
Adóemelés Békéscsabán, drasztikus parkolási díjak Miskolcon
Békéscsabán a közgyűlés november közepén döntött „mértéktartó adóemelési” csomagról. Miután a város idén várhatóan egymilliárd forinttal kevesebb helyi iparűzési adóhoz jut, 20–25%-kal megemelik az építményadót (a belvárosban 1800 Ft/nm lesz). Emellett az idegenforgalmi adót (IFA) éjszakánként 400-ról 550 forintra növelik.
Kazincbarcika képviselő-testülete is módosította a helyi adórendeletet. Szitka Péter elmondása szerint bár a lakossági kommunális adóhoz nem nyúltak és a 65 év felettieknek mentességet adtak, a nagyobb méretű ingatlanok után megemelték az építményadót, és néhány forinttal magasabb lett az idegenforgalmi adó is.
Miskolcon a felhalmozódott strukturális deficit miatt a városvezetés drasztikus parkolási díjemelésekkel és az idegenforgalmi adó növelésével igyekszik stabilizálni a likviditást.
Megszűnik a települési adó, helyette a meglévő lehetőségeket használják ki az önkormányzatok
Az adóemelések tervezésekor az önkormányzatoknak azzal is számolniuk kell, hogy a helyi adótörvény módosítása miatt 2027. január 1-jétől teljesen megszűnik az önkormányzatok egyedi adóztatási joga (a települési adó). Az Adó.hu korábbi beszámolója szerint ezt a formát (amellyel korábban pl. termőföldeket vagy egyéb, törvényben nevesítetlen dolgokat adóztattak meg) a jogalkotó kivezeti a sok bírósági jogvita és a csekély bevétel miatt. Emiatt a városok kénytelenek a meglévő kereteket (építményadó, IFA, kommunális adó, parkolási díjak) a maximumig feszíteni.
Magyar Péter már nem ígér csodákat, de hisz még az uniós pénzekben
Adóemelések egész sora szerepel a Tisza parlamentnek benyújtott elképzelései között – derült ki a parlamenti vitából is. Ennek kapcsán, Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés keddi ülésén úgy nyilatkozott:
a tervezett adóátalakítások olyan mérvűek, hogy annak már gazdaságpolitikai jelentősége is lehet, hiszen a jövő évi költségvetés elfogadása esetén 26 esetben emelnek adót vagy vezetnek be új közterhet.
Ennek a politikus szerint az lehet a következménye, hogy a bérek nem nőnek az eddigi mértékben, a beruházási kedv csökkenése miatt pedig kevesebb lesz a munkahely.
A miniszterelnök érdemben nem cáfolta a Bóka János által elmondottakat. Ehelyett az előző kormányt bírálta. Magyar Péter szerint az elmúlt 16 év alatt Magyarország Európa legkorruptabb és legszegényebb országa lett, a Fidesz kormányzása alatt nem volt gazdasági növekedés, ugyanakkor magas volt az infláció és az államadósság szintje. Hozzátette: a jövő évi büdzsé "nem csodákat ígér, hanem fejlődést"; az uniós források korrupciómentes felhasználását, útfelújításokat, vasúti fejlesztéseket, vízügyi, lakásépítési, energetikai programot.