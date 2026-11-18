Az ellenzék és egyre több civil szervezet között is egyetértés van abban, hogy a Tisza-kormány 2027-es költségvetése finoman is szólva, tűri a kritikát. Magyar Péter miniszterelnök októberben „az igazságosság és a fejlődés költségvetésének” nevezte a büdzsét, a Fidesz azonban „az átverés költségvetése” elnevezéssel illette.

A szakszervezet és a miniszterelnök a Facebookon keményen összerúgta a port a 2027-es költségvetés miatt, ráadásul Magyar Péter lekicsinylően is beszélt a szakszervezetről (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A 26 új adón, illetve adóemelésen túl a források súlyozása miatt is érkeztek a kritikák: nemcsak jobb-, hanem baloldalról is. Például Pogátsa Zoltán közgazdász az Indexnek arról beszélt, szerinte a 2027-es költségvetés egyik legnagyobb problémája, hogy a kormány továbbra sem fordít elegendő forrást az oktatásra, az egészségügyre és más alapvető közszolgáltatásokra.

A PDSZ is felszólalt a 2027-es költségvetés ellen (Fotó: Mirkó István)

Érdemes felidézni, amikor a miniszterelnök október 19-én bejelentette, hogy 2027-től átlagosan 21,5 százalékkal emelik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozók nettó bérét, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kemény kritikát fogalmazott meg, ráadásul a Facebookon megosztott közleményük alatt a pedagógusoktól felrobbant a kommentmező, volt, aki konkrét sztrájkfelhívásra buzdított.

Magyar Péter és a PDSZ hétfőn összerúgta a port

A PDSZ-nek csak olaj volt a tűzre, amikor az oktatás jövőjéről vitázva Rétvári Bencének a miniszterelnök lekicsinylően beszélt a szakszervezetről. – Nyugodtan hivatkozzon a PDSZ-re. (...) Én nem tudom, hogy hány tagja van a PDSZ-nek, de szerintem minimális, és nagyon-nagyon alacsony számban vesznek a PDSZ munkájában részt a pedagógusok. (...) És szerintem, ha valakik nem szorulnak az ön védelmére, azok a tanárok, a szakszervezeteket hagyjuk. Köszönöm szépen” – fogalmazott Magyar Péter.

Az Origo az ügyben megkereste az érdekképviseletet, kérdéseinkre Nagy Erzsébet ügyvivő válaszolt.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője – Fotó: Szabó Gábor/Origo

Több mint fél év telt el a Tisza-kormány hivatalba lépése óta. Milyen érdemi változásokat tapasztaltak ez idő alatt az oktatásban dolgozók helyzetében?

A kormány első intézkedései között voltak olyanok, amelyeket kifejezetten üdvözöltünk, és amelyek megfeleltek a PDSZ elvárásainak. Ilyen volt a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének leállítása. Ez a rendszer többletforrás nélkül, jelentős adminisztratív terhekkel járt volna, és az előző kormányzat lényegében ingyenmunkát követelt volna meg a pedagógusoktól a működtetéséhez. Pozitív lépésnek tartottuk azt is, hogy a kormány hozzányúlt a pedagógusok továbbképzési rendszeréhez, enyhítette a sztrájkjog gyakorlásának korlátozását, és megszüntette a lex PDSZ-ként elhíresült szabályt, amivel a PDSZ-t az előző kormány ki akarta iktatni az egyeztetésből.

De vannak súlyos elmaradások.

Az egyik legsúlyosabb ilyen elmaradás a NOKS- és az egyéb munkakörökben dolgozók bérrendezése. A PDSZ legalább 40 százalékos béremelést követel számukra, és azt, hogy a felsőfokú végzettségű, nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozók illetménye legalább érje el a pedagógus I. fokozat legalacsonyabb illetményét. A követelésünk az idei béremelésre is vonatkozott. Azt is jeleztük, hogy elfogadunk több lépcsőben megvalósuló bérrendezést, de az első lépésnek még 2026-ban meg kell történnie. Első ütemként a kormányprogramban szereplő 25 százalékos emelést is elfogadhatónak tartottuk volna. Üdvözöljük, hogy a kormány a béremelés hatályát az egyéb munkakörökben, illetve a szakképzés nem oktatói munkaköreiben dolgozókra is ki kívánja terjeszteni.