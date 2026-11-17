A Tisza képviselője, Molnár János egyértelmű üzenetet küldött Rétvári Bencének – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Bohár Dániel. A jobboldali influenszer a mai parlamenti ülés vitájából vágott be egy felvételt, miközben a KDNP frakcióvezetője látható felszólalás közben.

Egyértelmű utalást tett az egyik tiszás képviselő a költségvetésről szóló vita közben (Fotó: Mediaworks)

Miközben Rétvári azt kritizálta, hogy a jövő évi költségvetés a Karitatív Tanácsnak és a Csoóri Sándor alap forrásait megnyirbálná, Molnár János a háttérben olyan kézmozdulatokat tett, amelyeket arckifejezéseivel társítva aligha lehet félreérteni.

„Itt tartanak a tiszás képviselők. Megüzenik az élő közvetítésben, hogy mit szeretnének tenni az ellenzéki képviselőkkel. Amilyen a pártelnök, olyan a többi is”– jegyezte meg videója végén Bohár Dániel.