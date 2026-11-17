Beszédes jelenet játszódott le a parlamentben Rétvári Bence felszólalása közben. A költségvetés vitájában Molnár János egyértelmű kézmozdulatokat tett.
A Tisza képviselője, Molnár János egyértelmű üzenetet küldött Rétvári Bencének – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Bohár Dániel. A jobboldali influenszer a mai parlamenti ülés vitájából vágott be egy felvételt, miközben a KDNP frakcióvezetője látható felszólalás közben.
Miközben Rétvári azt kritizálta, hogy a jövő évi költségvetés a Karitatív Tanácsnak és a Csoóri Sándor alap forrásait megnyirbálná, Molnár János a háttérben olyan kézmozdulatokat tett, amelyeket arckifejezéseivel társítva aligha lehet félreérteni.
„Itt tartanak a tiszás képviselők. Megüzenik az élő közvetítésben, hogy mit szeretnének tenni az ellenzéki képviselőkkel. Amilyen a pártelnök, olyan a többi is”– jegyezte meg videója végén Bohár Dániel.