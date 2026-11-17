Újabb éles kritikát kapott a Tisza-kormány 2027-es költségvetésének tervezete, ezúttal a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) részéről. A több mint ezer bírót képviselő szakmai szervezet Facebook-oldalán közzétett nyílt levelében csalódásának és tiltakozásának adott hangot, amiért a kormányzat a költségvetés előkészítése során ismét figyelmen kívül hagyta a bírói érdekképviseletek javaslatait. A szervezet szerint az érdemi egyeztetések elmaradása és a tervezett illetményalap-emelés tovább növelheti a bírósági rendszeren belüli bérkülönbségeket.
A költségvetés miatt tovább mélyülhet a bérválság a bíróságokon
Tovább mélyül a bérválság és a megosztottság a bírósági rendszerben!”
– figyelmeztetett bejegyzésében a Magyar Bírói Egyesület.
A szervezet szerint a bírói kar anyagi megbecsülésének kérdése hosszú évek óta megoldatlan probléma. A jelenlegi bérfeszültségek kialakulását a 2024 novemberében elfogadott négyoldalú megállapodásra vezetik vissza, amelynek következtében a kúriai bírák kikerültek az addig egységes illetményrendszerből.
Az akkori igazságügyi miniszter három lépésben megvalósuló, 2025-től 2027-ig tartó bérrendezést jelentett be.
A MABIE ugyanakkor most arra figyelmeztetett, hogy a megállapodás következtében jelentős különbségek alakultak ki az egyes bírósági szinteken dolgozók jövedelmei között. A szervezet szerint miközben a kúriai bírák európai összehasonlításban is megfelelő bérezésben részesültek, az alsóbb bíróságokon dolgozó kollégáik esetében ez nem valósult meg.
A helyzet a kormányzat jelenlegi tervei szerint 2027-ben tovább romlik”
– hangsúlyozták.
Az egyesület szerint a költségvetési törvényjavaslatban szereplő, általuk mechanikusnak nevezett illetményalap-emelés nem csökkenti, hanem tovább növelheti a különböző bírósági szinteken dolgozó bírák fizetése közötti szakadékot. Ennek lényege, hogy a már meglévő bérkülönbségeket egy általános emelés önmagában nem feltétlenül szünteti meg, sőt a magasabb és az alacsonyabb jövedelmek közötti forintban számított eltérés tovább nőhet.
Hiába küldték el javaslataikat, a kormány nem válaszolt
A Magyar Bírói Egyesület közlése szerint már 2026 júniusában megküldték az igazságügyi miniszternek a bírák arányos bérezését és az inflációkövető illetményemelést célzó javaslatukat.
Erre a mai napig semmilyen érdemi válasz nem érkezett”
– sérelmezte a szervezet.
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke szintén változtatásokat kezdeményezett. Javaslata szerint a bírói illetményalapot a bruttó nemzetgazdasági átlagkeresethez kellene igazítani, emellett növelni kellene az alsóbb bíróságokon dolgozók beosztási pótlékát is.
Az indítványt az Országos Bírói Tanács (OBT) és a bírósági érdekképviseleti szervezetek egyaránt támogatták.
A kormányzat részéről mindezt teljes hallgatás követte”
– fogalmazott a MABIE.
A szakmai szervezet ezért azt sürgeti, hogy az Országgyűlés változtatás nélkül fogadja el az OBH elnöke által előterjesztett, az érdekképviseletek támogatását is élvező költségvetési javaslatot.
A Magyar Bírói Egyesület hangsúlyozta, hogy a Magyarországon szolgálatot teljesítő mintegy 2700 bíró közül több mint ezren tartoznak a szervezethez.
A nyílt levél végén annak a reményüknek adtak hangot, hogy a kormányzat a jövőben változtat döntéshozatali gyakorlatán, és hajlandó lesz érdemi egyeztetéseket folytatni a szakmai szervezetekkel. A tiltakozás a 2027-es költségvetés parlamenti vitájának második napján kapott nyilvánosságot. A kormány által az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként bemutatott tervezet több területen is vitákat váltott ki. A költségvetés kapcsán korábban más érdekképviseletek is kifogásokat fogalmaztak meg, köztük a rendvédelmi dolgozókat képviselő szakszervezetek.