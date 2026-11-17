Újabb éles kritikát kapott a Tisza-kormány 2027-es költségvetésének tervezete, ezúttal a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) részéről. A több mint ezer bírót képviselő szakmai szervezet Facebook-oldalán közzétett nyílt levelében csalódásának és tiltakozásának adott hangot, amiért a kormányzat a költségvetés előkészítése során ismét figyelmen kívül hagyta a bírói érdekképviseletek javaslatait. A szervezet szerint az érdemi egyeztetések elmaradása és a tervezett illetményalap-emelés tovább növelheti a bírósági rendszeren belüli bérkülönbségeket.

A Magyar Bírói Egyesület nyílt levélben tiltakozik a 2027-es költségvetés bírói bérezést érintő intézkedései ellen (Fotó: unsplash.com)

A költségvetés miatt tovább mélyülhet a bérválság a bíróságokon

Tovább mélyül a bérválság és a megosztottság a bírósági rendszerben!”

– figyelmeztetett bejegyzésében a Magyar Bírói Egyesület.

A szervezet szerint a bírói kar anyagi megbecsülésének kérdése hosszú évek óta megoldatlan probléma. A jelenlegi bérfeszültségek kialakulását a 2024 novemberében elfogadott négyoldalú megállapodásra vezetik vissza, amelynek következtében a kúriai bírák kikerültek az addig egységes illetményrendszerből.

Az akkori igazságügyi miniszter három lépésben megvalósuló, 2025-től 2027-ig tartó bérrendezést jelentett be.

A MABIE ugyanakkor most arra figyelmeztetett, hogy a megállapodás következtében jelentős különbségek alakultak ki az egyes bírósági szinteken dolgozók jövedelmei között. A szervezet szerint miközben a kúriai bírák európai összehasonlításban is megfelelő bérezésben részesültek, az alsóbb bíróságokon dolgozó kollégáik esetében ez nem valósult meg.

A helyzet a kormányzat jelenlegi tervei szerint 2027-ben tovább romlik”

– hangsúlyozták.

Az egyesület szerint a költségvetési törvényjavaslatban szereplő, általuk mechanikusnak nevezett illetményalap-emelés nem csökkenti, hanem tovább növelheti a különböző bírósági szinteken dolgozó bírák fizetése közötti szakadékot. Ennek lényege, hogy a már meglévő bérkülönbségeket egy általános emelés önmagában nem feltétlenül szünteti meg, sőt a magasabb és az alacsonyabb jövedelmek közötti forintban számított eltérés tovább nőhet.