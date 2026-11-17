„Mindenekelőtt azt kell eldönteni, hogy van-e mit elkölteni, és ha van, az honnan van” – mutatott rá napirend előtti felszólalásában Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője „Az átverés költségvetése” címet adta a parlament keddi ülésnapján mondott beszédének, amelyben hangsúlyozta: a magyar költségvetés a magyar nemzeti jövedelem jelentős részét elvonja, minden száz forintból, amit a gazdaság megtermel, körülbelül ötvenet elvisz a költségvetés. A Fidesz frakcióvezetője úgy nyilatkozott: a tervezett adóátalakítások olyan mérvűek, hogy annak már gazdaságpolitikai jelentősége is lehet, hiszen a jövő évi költségvetés elfogadása esetén 26 esetben emelnek adót vagy vezetnek be új közterhet.

Bóka János a 2027-es költségvetést „az átverés költségvetésének” nevezte (Fotó: Mediaworks)

Ennek a politikus szerint az lehet a következménye, hogy a bérek nem nőnek az eddigi mértékben, a beruházási kedv csökkenése miatt pedig kevesebb lesz a munkahely. Bóka János szerint világossá kell tenni, hogy a magyar gazdaság meg tudja-e őrizni azt a képességét, hogy finanszírozza a költségvetési kiadásokat. Kifejtette, az adóemelések egy része közvetlenül a bérből és fizetésből élő emberektől, más részük a vállalkozásoktól von el.

Ezek az intézkedések megfojtják a magyar gazdaságot. Ezeknek lesz hatása a beruházásokra, amelyek az utóbbi időben jelentősen visszaestek

– hangsúlyozta Bóka János.

Magyar Péter visszafelé mutogatott

Nem mondta Magyar Péter, hogy nem lesz adóemelés (Fotó: Mediaworks)

A miniszterelnök érdemben nem cáfolta a Bóka János által elmondottakat. Ehelyett az előző kormányt bírálta. Szerinte az elmúlt 16 év alatt Magyarország Európa legkorruptabb és legszegényebb országa lett, a Fidesz kormányzása alatt nem volt gazdasági növekedés, ugyanakkor magas volt az infláció és az államadósság szintje. Hozzátette: a jövő évi büdzsé "nem csodákat ígér, hanem fejlődést"; az uniós források korrupciómentes felhasználását, útfelújításokat, vasúti fejlesztéseket, vízügyi, lakásépítési, energetikai programot.