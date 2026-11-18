A jövő évi költségvetésről tartott sajtótájékoztatót szerda délben Palóc André, a Fidesz képviselője. A gazdasági szakértő emlékeztetett, ez a költségvetés 26 új adó bevezetésével, vagy emelésével dolgozik. Ezek összességében több mint ezer milliárd forint plusz adóemelést jelentenek.
Mint mondta, ezek az adók túlnyomó részt a vállalkozásokat érintik, amit szerinte jó szemléltet a GKI felmérése, amely szerint a vállalkozások 7 százaléka tervez munkaerő felvételt, több mint duplája viszont elbocsájtást tervez. Tehát a munkahelyeket fogják veszélybe sodorni.
Palóc André külön felhívta a figyelmet a társasági adóra, amit a kormány 9-ről 15 százalékra fog emelni. Rámutatott: ezzel a tisza saját maga mondd le hazánk versenyelőnyéről a régióban. Az adóemelés 163 céget érint, amely 128 ezer embernek ad munkát – a képviselő szerint ezeknek a dolgozóknak biztos nem lesz akkora béremelés, mint amire számítottak, másrészt veszélybe is sodorja a munkahelyeket.
Kiemelte a kiskereskedelmi adót is, amelynek a kormány megtriplázná az mértékét: ez túlnyomórészt mind magyar tulajdonú, jellemzően a kelet-magyarországi, közepes méretű vállalkozásokat érintik, amelyek jelentős versenyhátrányba kerülnek majd a multikkal szemben.
De mindez hogyan érinteni majd a béreket? A képviselő rámutatott: a kormány is bevallotta, az idei 9,2 százalékos bruttó béremelés jövőre már csak 5,2 lesz – tehát jelentősen lelassul a béremelkedés. A fiatalok helyzetére kitérve hangsúlyozta, ők sem járnak jól: korábban közel 60 ezren tudtak első lakást vásárolni a 3 százalékos Otthon Starttal, azonban ennek kivezetésével ez a lehetőség is megszűnt. – Korábban gondolkoztam azon, a Wekerle Pluszban mit jelent a plusz? Plusz költséget – jegyezte meg a kormány új konstrukciójáról. Hozzátette azt is, 23 százalékkal kevesebb forrást kap a babaváró hitel, a munkáshitel támogatását pedig felére csökkentik
„A költségvetésnek csak az a része van rendben, amit nem írtak bele”
– jegyezte meg később újságírói kérdésre, és hangsúlyozta, a Fidesz-frakció öt fontos törvénymódosító javaslatot tervez benyújtani:
- Vezessék vissza a védett árat
- Maradjon meg az árréscsökkentés
- Tartsák meg a 14. havi nyugdjat
- Vezessék be a 40 év feletti anyák adómentességét
- Tartsák meg a három százalékos Otthon Start programot
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Az „igazságosság és a fejlődés” költségvetése helyett az átverés költségvetése
Mint ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök októberben „az igazságosság és a fejlődés költségvetésének” nevezte a büdzsét, azonban Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője már akkor leszögezte, ő pont az ellenkezőjét gondolja. „A Tisza költségvetése az átverés költségvetése, ami megfojtja a magyar gazdaságot” – fogalmazott.
A 2027-es költségvetés szerint szerint hatalmas megszorítások várhatóak a minisztériumokban, a kormány összesen 1465 milliárdos kiadáscsökkentési csomagot tervez. A kedvezmények köre szűkülni fog, kisebb béremelkedéssel és gyorsuló drágulással kell majd számolni. Az anyák szja-mentességére havi egymillió forintos jövedelmi plafont vezetnének be, a kétgyermekeseknél elmarad a 40–49 évesekre tervezett jövő évi kiterjesztés.
Megszűnne a közszolgálati otthontámogatás is, amely jogosultanként évi legfeljebb nettó egymillió forintos segítséget jelentett.
A kormány előrejelzése szerint a bruttó átlagkereset növekedése az idei 9,2-ről 5,6 százalékra lassulna. A nettó reálbérek növekedése 9,5-ről 3,1 százalékra mérséklődne, miközben az infláció 1,7-ről 3 százalékra emelkedne. Mindezeken túl a demográfiai kilátások is borúsak: a családi pótlék kerete megduplázódik, de GYED-re és örökbefogadói díjra 20,4 milliárddal, GYES-re 2,7 milliárddal, anyasági támogatásra 540 millióval kevesebbet terveznek, ráadásul a nemzetpolitikai programok forrásait is erőteljesen megvágnák.