A jövő évi költségvetésről tartott sajtótájékoztatót szerda délben Palóc André, a Fidesz képviselője. A gazdasági szakértő emlékeztetett, ez a költségvetés 26 új adó bevezetésével, vagy emelésével dolgozik. Ezek összességében több mint ezer milliárd forint plusz adóemelést jelentenek.

A jövő évi költségvetésről tartott sajtótájékoztatót szerda délben Palóc André, a Fidesz képviselője (Fotó: Mediaworks)

Mint mondta, ezek az adók túlnyomó részt a vállalkozásokat érintik, amit szerinte jó szemléltet a GKI felmérése, amely szerint a vállalkozások 7 százaléka tervez munkaerő felvételt, több mint duplája viszont elbocsájtást tervez. Tehát a munkahelyeket fogják veszélybe sodorni.

Palóc André külön felhívta a figyelmet a társasági adóra, amit a kormány 9-ről 15 százalékra fog emelni. Rámutatott: ezzel a tisza saját maga mondd le hazánk versenyelőnyéről a régióban. Az adóemelés 163 céget érint, amely 128 ezer embernek ad munkát – a képviselő szerint ezeknek a dolgozóknak biztos nem lesz akkora béremelés, mint amire számítottak, másrészt veszélybe is sodorja a munkahelyeket.

Kiemelte a kiskereskedelmi adót is, amelynek a kormány megtriplázná az mértékét: ez túlnyomórészt mind magyar tulajdonú, jellemzően a kelet-magyarországi, közepes méretű vállalkozásokat érintik, amelyek jelentős versenyhátrányba kerülnek majd a multikkal szemben.

De mindez hogyan érinteni majd a béreket? A képviselő rámutatott: a kormány is bevallotta, az idei 9,2 százalékos bruttó béremelés jövőre már csak 5,2 lesz – tehát jelentősen lelassul a béremelkedés. A fiatalok helyzetére kitérve hangsúlyozta, ők sem járnak jól: korábban közel 60 ezren tudtak első lakást vásárolni a 3 százalékos Otthon Starttal, azonban ennek kivezetésével ez a lehetőség is megszűnt. – Korábban gondolkoztam azon, a Wekerle Pluszban mit jelent a plusz? Plusz költséget – jegyezte meg a kormány új konstrukciójáról. Hozzátette azt is, 23 százalékkal kevesebb forrást kap a babaváró hitel, a munkáshitel támogatását pedig felére csökkentik

„A költségvetésnek csak az a része van rendben, amit nem írtak bele”

– jegyezte meg később újságírói kérdésre, és hangsúlyozta, a Fidesz-frakció öt fontos törvénymódosító javaslatot tervez benyújtani:

Vezessék vissza a védett árat Maradjon meg az árréscsökkentés Tartsák meg a 14. havi nyugdjat Vezessék be a 40 év feletti anyák adómentességét Tartsák meg a három százalékos Otthon Start programot

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