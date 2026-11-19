„Megszorítások az euróért” – így foglalta össze Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Tisza-kormány 2027-es költségvetésének legfontosabb üzenetét az Origónak adott interjújában. A szakértő szerint a kormány a jelentős kiadáscsökkentésekkel és az adóemelésekkel elsősorban az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésére törekszik, miközben a lakosság életszínvonalának javítása és a korábban beígért béremelések háttérbe szorulhatnak. Úgy véli, a tervezet nem új források bevonására, hanem a meglévő pénzek átcsoportosítására épül, ami számos társadalmi csoport számára csalódást okozhat.

Kiszelly Zoltán szerint a 2027-es költségvetés megszorításokra és átcsoportosításokra épül (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Kiszelly Zoltán: A költségvetés az euró bevezetésének nyit ajtót

A szakértő szerint a Tisza-kormány gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb, ám kevésbé hangsúlyozott célja lehet, hogy Magyarország 2030 környékére közelebb kerüljön az euró bevezetéséhez. Kiszelly úgy látja, a 2027-es költségvetésben szereplő jelentős kiadáscsökkentések ezt a célt is szolgálhatják.

A fő gondolat az, hogy »megszorítások az euróért.« Tehát ez a költségvetés nyitva hagyja az euró bevezetésének az ajtaját”

– fogalmazott.

A Tisza-kormány 2027-es költségvetésében összesen 1465 milliárd forintos kiadáscsökkentési csomag szerepel. A tervek alapján a kabinet a GDP-arányos költségvetési hiányt az idei 7,5 százalékról jövőre 4,9 százalékra mérsékelné. Kiszelly szerint ezek a lépések nem függetleníthetők az euróbevezetés feltételeitől, amelyek között a költségvetési hiány és az államadósság alakulása is meghatározó szerepet játszik.

A kormány 2027 és 2030 közötti gazdasági programjában már szerepel, hogy Magyarország legkésőbb 2030-ig teljesítené az euró bevezetésének valamennyi feltételét. Ez ugyanakkor önmagában nem jelent meghatározott bevezetési időpontot. Az elemző szerint éppen ezért lenne szükség nyílt vitára arról, hogy a kormány milyen menetrenddel számol, és milyen áldozatokat várna el a társadalomtól a közös európai fizetőeszköz bevezetése érdekében.

Kiszelly úgy véli, a kabinet azért sem helyezi a nyilvános politikai kommunikáció középpontjába az euró kérdését, mert a megszorításokkal összekapcsolt bevezetés jelentős ellenállást válthatna ki.

Nem akarják, hogy erről szó legyen, mert a társadalom többsége nem fogadná el az eurót, ha ezért megszorításokat kell elviselniük”

– hangsúlyozta.