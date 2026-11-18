Lezárul a jövő évi költségvetési törvényjavaslat hétfőn kezdődött, összesen harmincórás általános vitája szerdán az Országgyűlésben, amely ezt követően megvitatja a 2027-es büdzsét megalapozó előterjesztés tárgyalását.

Költségvetés 2027: a 14. havi nyugdíjról is tárgyal a parlament

Fotó: Mediaworks

Költségvetés 2027: a 14. havi nyugdíjról is tárgyal a parlament

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 8 órakor kezdődik. A harmincórás időkeretből szerdára kilenc óra maradt, várhatóan késő délután hangzik el a vitát lezáró zárszó.

Napirenden szerepel és ugyancsak időkeretben tárgyalja az Országgyűlés a Magyarország 2027-es központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak a megteremtése.

Az előterjesztés egyebek mellett azt tartalmazza, hogy a Budapesten a parkolás egységesen a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerül.

A törvénymódosítással a szociális alapszolgáltatások között új ellátási forma jön létre Biztos Pont Ambulancia néven, amely a hozzátartozók közötti erőszak áldozatait segíti, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében támogató tevékenységet végez.

Meghatározzák a gyermekvédelmi gondoskodásban elszenvedett bántalmazások jóvátételi alapjából nyújtható jóvátételi szolgáltatások alapvető szabályait.