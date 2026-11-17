A Tisza-kormány kommunikációja szerint a 2027-es költségvetés egymillió családot érint majd kedvezően. Kardosné Gyurkó Katalin, a Fidesz országgyűlési képviselője a jövő évi büdzsé parlamenti vitájában arra hívta fel a figyelmet, hogy a családok hónap végi elszámolása azonban mást fog mutatni. Véleménye szerint az egyes intézkedések csak akkor jelenthetnek pozitívumot, ha más döntések nem rontják le azok hatásait.

Kardosné Gyurkó Katalin szerint a 2027-es költségvetés intézkedései elvesznek a dolgozó szülőktől

(Fotó: Facebook)

A 2027-es költségvetés intézkedései elvesznek a dolgozó szülőktől

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) korábbi elnöke közösségi oldalán azt írta, a támogatások valódi értékét nemcsak az mutatja meg, hány embert érintenek, hanem az is, hogyan változik tőlük a családok élete.

Hiába hangzanak jól a nagy számok, ha közben más intézkedések épp a dolgozó szülőktől vesznek el

– olvasható a posztban.

Hozzátette, ezért is kérte az Országgyűlésben, hogy ne vegyék el a 40 év feletti kétgyermekes édesanyáktól a nekik ígért szja-mentességet. Kardosné Gyurkó Katalin parlamenti felszólalásában azt is indítványozta, hogy vizsgálják felül az egymillió forintos jövedelemhatárt, ha pedig mégis marad, akkor legalább vegyék figyelembe a nevelt gyermekek számát.

A 2027-es költségvetés parlamenti bemutatásán Magyar Péter bejelentette, hogy az édesanyák adómentessége megmarad, de jövedelemhatárt kap: januártól a havi bruttó 1 millió forint feletti keresetrész után 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) kell fizetni. A korlát érinti a 30 év alatti édesanyákat, a 40 év alatti kétgyermekes anyákat, valamint a három- vagy többgyermekes édesanyákat is.