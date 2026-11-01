Több dolgot is elvesz vagy átalakít a kormány az új költségvetéssel, a béremelés sem úgy igaz, ahogy ígérték

Pénteken, éjfél előtt nem sokkal benyújtotta a Tisza-kormány a jövő évi költségvetés tervezetét. A dokumentum rengeteg módosítást tartalmaz, van benne adóemelés, korábbi adók megváltoztatása, támogatások kivezetése és átalakítása. Mégis a családok szempontjából a az egyik legfontosabb az lehet, hogy mennyivel növekszik jövőre a jövedelmük.

A béremelések terén sem mutat jól a Tisza új költségvetése Fotó: Mediaworks

A fizetésemelések terén azonban a Tisza nem szolgált különösebben jó hírrel, a kormány ugyanis mindössze 5,6 százalékos átlagos bruttó keresetnövekedést vár a következő esztendőre

– hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A Tisza költségvetési tervei sokaknak okozhatnak csalódást

Jelezték: ennek ellenére azt, hogy mennyi kerül a pénztárcákba, a bankszámlákra, nagyban befolyásolja az adó, és ugyan szerepel is a tervekben bizonyos területeken adócsökkentés, a tiszás béremelkedési várakozás az elmúlt másfél évtized történéseinek fényében mégis nagyon visszafogottnak tűnik. 2010-es évtized eleje azzal telt Magyarország számára, hogy kimásszon a pénzügyi válságból, így – a statisztikai hivatal adatai alapján – a bruttó béremelés ekkor nem volt kiemelkedő: az öt százalékot csak 2011-ben haladta meg az aktuális emelés. 2016-ban azonban kilőttek a keresetek: abban az évben több mint hat százalékkal nőtt az átlagos országos bruttó, a következő évben majdnem 13 százalékkal, majd jött két 11 százalék feletti év. 2020-ban 9 százalékos volt az emelkedés, egy évvel később is nagyjából ennyi, majd 2022 17 százalék feletti növekedést hozott, 2023 14 százalékost, 2024 pedig 13 százalékost. Tavaly 9 százalékkal emelkedett az átlagos bruttó, idén pedig eddig több mint 10 százalékkal.

Ezek után jön a tiszás költségvetés 5,6 százalékos jövő évi várakozása.

A portál arra is emlékeztetett, hogy 2010-ben nagyjából 200 ezer forint volt a bruttó országos átlagkereset, ami 2026 első negyedévére 800 ezer forint fölé emelkedett. Tehát az összeg a négyszeresére emelkedett.