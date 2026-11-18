Szerdán is összeült az Országgyűlés, ma lezárul a 2027-es költségvetés általános vitája. A harmincórás időkeretből szerdára kilenc óra maradt, várhatóan késő délután hangzik el a vitát lezáró zárszó. Az ülés Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felszólalásával kezdődött, aki hosszasan kritizálta az Orbán-kormányok egészségügyi intézkedéseit. Két lépést nevezett pozitívnak az elmúlt 16 évből: a hálapénz betiltását és az orvosi béremelést – ugyanakkor a miniszter fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a Fidesz-KDNP még ezt is hazug módon tette.

Hegedűs a hosszas kritika után végül rátért arra, milyen intézkedéseket tervez a területen jövőre a kormány, külön kiemelve, hogy létrehozzák majd az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot, amely még az Egészségügyi Minisztériumtól is függetlenül fog működni. Ezután szintén ebben a témában szólalt fel Ruzsa Diána, aki arról beszélt, „a betegbiztonság nem lehet improvizáció kérdése”.

Németh Zsolt fideszes képviselő külügyi és nemzetpolitikai témában szólalt fel. Emlékeztetett, a külügyi stratégiát augusztus végére ígérték, de még mindig nem történt előrelépés, amin szerinte nem segített Feledy Botond eltávolítása sem a Külügyi Intézet éléről.

Felhívta a figyelmet arra, megfigyelhető volt a kormányban több retorikai váltás is a külhoni magyarok tekintetében. Példaként megemlítette, hogy „nemzet” helyett magyarságpolitika született. Rámutatott: a nemetpolitika egy szakpolitika, ami az állam és a nemzet határainak eltéréséből fakad, nem magyarspecifikus, és nem retorika kérdése. Emlékeztetett, a tisza a kampányban a nemzetpolitikában folytonosságot ígért, de a költségvetés nem ezt mutatja.

A költségvetés elhozta az igazság pillanatát: ez a kép lehangoló sőt, hadüzenet a külhoni magyar felé.

– jelentette ki.

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Napirenden szerepel és időkeretben tárgyalja az Országgyűlés a Magyarország 2027-es központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak a megteremtése.