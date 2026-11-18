Szerdán is összeült az Országgyűlés, ma lezárul a 2027-es költségvetés általános vitája. A harmincórás időkeretből szerdára kilenc óra maradt, várhatóan késő délután hangzik el a vitát lezáró zárszó. Az ülés Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felszólalásával kezdődött, aki hosszasan kritizálta az Orbán-kormányok egészségügyi intézkedéseit. Két lépést nevezett pozitívnak az elmúlt 16 évből: a hálapénz betiltását és az orvosi béremelést – ugyanakkor a miniszter fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a Fidesz-KDNP még ezt is hazug módon tette.
Hegedűs a hosszas kritika után végül rátért arra, milyen intézkedéseket tervez a területen jövőre a kormány, külön kiemelve, hogy létrehozzák majd az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot, amely még az Egészségügyi Minisztériumtól is függetlenül fog működni. Ezután szintén ebben a témában szólalt fel Ruzsa Diána, aki arról beszélt, „a betegbiztonság nem lehet improvizáció kérdése”.
Németh Zsolt fideszes képviselő külügyi és nemzetpolitikai témában szólalt fel. Emlékeztetett, a külügyi stratégiát augusztus végére ígérték, de még mindig nem történt előrelépés, amin szerinte nem segített Feledy Botond eltávolítása sem a Külügyi Intézet éléről.
Felhívta a figyelmet arra, megfigyelhető volt a kormányban több retorikai váltás is a külhoni magyarok tekintetében. Példaként megemlítette, hogy „nemzet” helyett magyarságpolitika született. Rámutatott: a nemetpolitika egy szakpolitika, ami az állam és a nemzet határainak eltéréséből fakad, nem magyarspecifikus, és nem retorika kérdése. Emlékeztetett, a tisza a kampányban a nemzetpolitikában folytonosságot ígért, de a költségvetés nem ezt mutatja.
A költségvetés elhozta az igazság pillanatát: ez a kép lehangoló sőt, hadüzenet a külhoni magyar felé.
– jelentette ki.
Ezek a témák vannak fókuszban
Napirenden szerepel és időkeretben tárgyalja az Országgyűlés a Magyarország 2027-es központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak a megteremtése.
Az előterjesztés egyebek mellett azt tartalmazza, hogy a Budapesten a parkolás egységesen a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerül. A törvénymódosítással a szociális alapszolgáltatások között új ellátási forma jön létre Biztos Pont Ambulancia néven, amely a hozzátartozók közötti erőszak áldozatait segíti, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében támogató tevékenységet végez.
Meghatározzák a gyermekvédelmi gondoskodásban elszenvedett bántalmazások jóvátételi alapjából nyújtható jóvátételi szolgáltatások alapvető szabályait. Az indoklás szerint a tizennegyedik havi nyugdíj címén 2027-ben is a február havi ellátási összeg 25 százalékát folyósítják. A kormány ugyanis az alacsonyabb összegű nyugdíjba részesülők számára kíván magasabb támogatást biztosítani.
Szigorítják a bányajáradék szabályait, amelynek mértékét meg is emelik. A javaslat azt is tartalmazza, hogy nem lép hatályba az a rendelkezés, miszerint január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara látná el az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat. A vitára 140 percük lesz a frakcióknak.