Rendkívüli parlamenti ülés jöhet: mutatjuk, milyen ügyek kerülhetnek napirendre

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a jövő hét első három napján tartson rendkívüli ülést a 2027-es költségvetés kapcsán.

Rendkívüli ülésen tárgyalhatja a parlament a 2027-es költségvetést. Fotó: Hatlaczki Balázs

A tanácskozás középpontjában a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat, valamint az annak megalapozásáról szóló előterjesztés állna.

Az Országgyűlés rendkívüli ülésen tárgyalhatja a 2027-es költségvetést

A kormány javaslata alapján a rendkívüli ülésen tárgyalnák meg a Magyarország és az Egyesült Államok között létrejött, polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló indítványt is.

A képviselők elé kerülhet továbbá az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben, az ALTHEA-misszióban vállalt magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló.