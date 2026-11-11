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Rendkívüli

Rendkívüli parlamenti ülés jöhet: mutatjuk, milyen ügyek kerülhetnek napirendre

Rendkívüli

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költségvetés

Rendkívüli parlamenti ülés jöhet: mutatjuk, milyen ügyek kerülhetnek napirendre

32 perce
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Háromnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány a jövő hétre. Az Országgyűlés hétfőtől szerdáig tárgyalhatná a 2027-es költségvetést és az azt megalapozó törvényjavaslatot.
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költségvetésruff bálintrendkívüli ülés

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a jövő hét első három napján tartson rendkívüli ülést a 2027-es költségvetés kapcsán. 

költségvetés
Rendkívüli ülésen tárgyalhatja a parlament a 2027-es költségvetést. Fotó: Hatlaczki Balázs

A tanácskozás középpontjában a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat, valamint az annak megalapozásáról szóló előterjesztés állna.

Az Országgyűlés rendkívüli ülésen tárgyalhatja a 2027-es költségvetést

A kormány javaslata alapján a rendkívüli ülésen tárgyalnák meg a Magyarország és az Egyesült Államok között létrejött, polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló indítványt is.

A képviselők elé kerülhet továbbá az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben, az ALTHEA-misszióban vállalt magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló.

 

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