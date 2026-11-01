A színházi dolgozók is beleálltak a jövő évi költségvetésbe

„Szívből gratulálunk az »Igazságosság és a fejlődés költségvetése« nyerteseinek” – reagált ironikusan a 2027-es költségvetési tervezetre a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SZIDOSZ), szúrta ki az Index. A Facebook-bejegyzésben azt írták, „első blikkre úgy tűnik, hogy az előadó-művészeti szektor és a benne dolgozók nem tartoznak közéjük, de még csak döntetlenre sem áll a meccs”.

A színházi dolgozók szakszervezete is kifogásolja a 2027-es költségvetési tervezetet (Fotó: Mediaworks)

A szervezet még vizsgálja a dokumentumot, de szerintük a színházak esetében béremelési keret a központi költségvetésben nem látszik.

Ha mégis béremelkedést tapasztalsz, akkor tudd, ez azt jelenti, hogy minimálbérért dolgozol

– jegyezték meg, hozzátéve: „még jó, hogy a fesztiválok költségvetési támogatásán egy kicsit emeltek”.

A SZIDOSZ leszögezte: mivel ágazati érdekegyeztetés még nem történt, a most benyújtott költségvetést csak első ajánlatnak tekintik, amit szerintük sürgős egyeztetés kell kövessen, méghozzá a kulturális területen dolgozók képviseletét ellátó többi szakszervezettel karöltve.

A kulturális szféra több meghatározó alakja is kiakadt a költségvetésen

Az Index felhívta a figyelmet arra, hogy Rényi András művészettörténész, Inkei Péter kulturális szakértő és Závada Pál Kossuth- és József Attila-díjas író is csatlakozott azokhoz, akik a 2027-es költségvetési tervezet sürgős felülvizsgálatát követelik. Utóbbi szintén hosszú Facebook-bejegyzésben kifogásolta a szociális szférában dolgozók alacsony fizetését, az egyetemek – köztük az ELTE és a Zeneakadémia – finanszírozását, valamint a kulturális támogatások elosztását.

Szerinte különösen nehezen érthető, hogy a Magyar Művészeti Akadémia támogatása változatlanul magas marad, miközben

a közgyűjtemények és a kulturális intézmények dolgozói nem kapják meg a megfelelő megbecsülést.

Závada hangsúlyozta: semmi nem indokolja, hogy a kormányzat ne változtasson az MMA finanszírozásán, miközben a tudomány és a kultúra más területei forráshiánnyal küzdenek.