Csütörtök délután négy órakor fontos határidő járt le, ugyanis eddig nyújthatták be ugyanis módosító javaslataikat a pártok a kormány jövő évi költségvetési előterjesztéséhez. Ezzel éltek is, különösen az ellenzék szereplői. Összesen 246 indítvány érkezett, ebből 130-at – önállóan vagy közösen – a Fidesz és a KDNP jegyez, 112-t adott be a Mi Hazánk és a Tisza is benyújtott négyet – ismertette a Magyar Nemzet.

Rengeteg módosító javaslat érkezett a tiszás költségvetéshez Fotó: Mediaworks

A 130 fideszes és KDNP-s módosító javaslat kellően mutatja, hogy a költségvetésben alapvető problémákat azonosítottunk

– jelentette ki a lapnak Szalai Piroska, akitől azt is megkérdezték, hogy mely indítványokat tartják a legfontosabbaknak, melyek a legkritizálhatóbb részei a Tisza-kormány tervének.

A Fidesz országgyűlési képviselője felidézte, hogy Magyar Péter miniszterelnök először október 19-én beszélt az Országgyűlésben a költségvetési tervektől, ezt több sajtótájékoztató is követte, az indítványt azonban csak október 30-án nyújtotta be a kormány a törvényhozásnak.

Két hétig csak a mesét hallgattuk, a legfontosabb részletek nélkül. Amikor pedig az előterjesztés benyújtása után végre átnézhettük a számokat, az összefüggéseket, sorra potyogtak ki a csontvázak

– fogalmazott a képviselő.

A Fidesz végül 26 adóemelő intézkedést azonosított a tiszás költségvetésben és mindössze három adócsökkentőt.

Akármilyen társadalmi csoportot vizsgálunk, az adónövekmény, amelyet közvetve vagy közvetlenül meg kell fizetni, szinte mindenhol magasabb lesz, mint a csökkentéssel zsebben maradó összeg

– fogalmazott Szalai Piroska, aki példaként a minimálbér szja-ját 9 százalékra mérséklő adójóváírást hozta fel. A változtatás legfeljebb húszezer forintot jelent havonta – jegyezte meg.

Ezeket az intézkedéseket viszont olyan céges és más adóemelésekből finanszírozná a kormány, amelyek szerinte veszélyeztetik a munkahelyeket és a béremelést, ezzel a magyar gazdaság fejlődését, vagy a már megszavazott adómentességet vesznek el, mint a kétgyermekes anyák adómentességét.

A magyarok támogatását továbbra is fenn kell tartani

– Éppen ez az egyik intézkedés, amelyet módosító indítványunkkal szeretnénk kivenni a költségvetésből – mondta Szalai Piroska, majd kifejtette, hogy javaslatuk megtartaná a 40 és 49 év közötti anyák szja-mentességét, ami jövőre életbe is lépne. Emellett az 50 és 59, illetve a 60 év feletti anyák is hozzájutnának a mentességhez, mégpedig aszerint a menetrend szerint, amit az előző kormány idején a parlament törvénybe iktatott.