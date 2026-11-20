Csütörtök délután négy órakor fontos határidő járt le, ugyanis eddig nyújthatták be ugyanis módosító javaslataikat a pártok a kormány jövő évi költségvetési előterjesztéséhez. Ezzel éltek is, különösen az ellenzék szereplői. Összesen 246 indítvány érkezett, ebből 130-at – önállóan vagy közösen – a Fidesz és a KDNP jegyez, 112-t adott be a Mi Hazánk és a Tisza is benyújtott négyet – ismertette a Magyar Nemzet.
A 130 fideszes és KDNP-s módosító javaslat kellően mutatja, hogy a költségvetésben alapvető problémákat azonosítottunk
– jelentette ki a lapnak Szalai Piroska, akitől azt is megkérdezték, hogy mely indítványokat tartják a legfontosabbaknak, melyek a legkritizálhatóbb részei a Tisza-kormány tervének.
A Fidesz országgyűlési képviselője felidézte, hogy Magyar Péter miniszterelnök először október 19-én beszélt az Országgyűlésben a költségvetési tervektől, ezt több sajtótájékoztató is követte, az indítványt azonban csak október 30-án nyújtotta be a kormány a törvényhozásnak.
Két hétig csak a mesét hallgattuk, a legfontosabb részletek nélkül. Amikor pedig az előterjesztés benyújtása után végre átnézhettük a számokat, az összefüggéseket, sorra potyogtak ki a csontvázak
– fogalmazott a képviselő.
A Fidesz végül 26 adóemelő intézkedést azonosított a tiszás költségvetésben és mindössze három adócsökkentőt.
Akármilyen társadalmi csoportot vizsgálunk, az adónövekmény, amelyet közvetve vagy közvetlenül meg kell fizetni, szinte mindenhol magasabb lesz, mint a csökkentéssel zsebben maradó összeg
– fogalmazott Szalai Piroska, aki példaként a minimálbér szja-ját 9 százalékra mérséklő adójóváírást hozta fel. A változtatás legfeljebb húszezer forintot jelent havonta – jegyezte meg.
Ezeket az intézkedéseket viszont olyan céges és más adóemelésekből finanszírozná a kormány, amelyek szerinte veszélyeztetik a munkahelyeket és a béremelést, ezzel a magyar gazdaság fejlődését, vagy a már megszavazott adómentességet vesznek el, mint a kétgyermekes anyák adómentességét.
A magyarok támogatását továbbra is fenn kell tartani
– Éppen ez az egyik intézkedés, amelyet módosító indítványunkkal szeretnénk kivenni a költségvetésből – mondta Szalai Piroska, majd kifejtette, hogy javaslatuk megtartaná a 40 és 49 év közötti anyák szja-mentességét, ami jövőre életbe is lépne. Emellett az 50 és 59, illetve a 60 év feletti anyák is hozzájutnának a mentességhez, mégpedig aszerint a menetrend szerint, amit az előző kormány idején a parlament törvénybe iktatott.
Emellett indítványt terjesztett elő a Fidesz a 14. havi nyugdíj ügyében is, amely megakadályozná azt a tiszás tervet, hogy jövőre csak egyheti összeget fizessen ki az állam ilyen címen a nyugdíjasoknak.
A 14. havi nyugdíjnak teljes havi ellátássá kell válnia, pontosan úgy, ahogy az előző kormány eltervezte
– fogalmazott a képviselő.
A Fidesz módosítót nyújtott be azért is, hogy a használt lakások vásárlását segítő támogatott hitel kamata újra 3 százalék legyen, ne pedig 5, ahogy azt a kormány Wekerle+ programja előírja.
Ezeken túl azt is indítványozták, hogy a már idén is katázó kisvállalkozók adója jövőre ne növekedjen. A terv szerint az érintettek 2027-ben 75 ezer, 2028-tól 100 ezer forintos havi közteherrel számolhatnának. Azt javasolják, hogy az adó maradjon 50 ezer forint, és aki többet szeretne fizetni, mert nagyobb összegű társadalombiztosítási ellátást szeretne, átléphessen az új katába, ugyanis az jövőre úgyis életbe lép – magyarázta Szalai Piroska.
Végezetül megjegyezte: a vagyonadót nem vezetnék be, már csak azért sem, mert az adónemhez kapcsolódó teendőket az ellenzék szerint a kormány nem készítette elő.
Rámutatnak a tiszás költségvetés hibáira
A képviselő arról is beszélt, hogy bár szerinte világos, hogy a tiszás költségvetés elhibázott és átverések sorát tartalmazza, mégis bízik benne, hogy javaslataikat megfontolja a többség. Erre az eddigi kormányzati működés alapján ugyanakkor sok esélyt nem lát. Azt mégis fontosnak nevezte, hogy a módosítókkal az országos ügyek mellett helyi problémák, például számos elmaradó közúti fejlesztést is az asztalra tettek.
Indítványainkkal rámutattunk a kormány hibáira, vagyis a parlamenti nyilvánosságot is felhasználtuk arra, hogy felszólaljunk a tiszás megszorító-kampány ellen
– fogalmazott a képviselő.