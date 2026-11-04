Három hónap múlva helyzet lesz – Orbán Viktor szerint megfojtja a magyar gazdaságot a Tisza költségvetése

A parlamentben most tárgyalják Magyarország költségvetését, ami lassan, de biztosan meg fogja fojtani a magyar gazdaságot – jelentette ki Orbán Viktor egy interjúkérdésre. A Bohár Dániel által megosztott interjúban a Fidesz elnöke jelezte: most nem tudja, hogy most mi a helyzet, „de azt tudom, hogy mi lesz három hónap múlva. Három hónap múlva helyzet lesz”.

A korábbi miniszterelnök szerint a Tisza költségvetése meg fogja fojtani a gazdaságot Fotó: Hatlaczki Balazs

A korábbi miniszterelnöktől azt is megkérdezték, hogy van-e bármi következő jóslata Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatban, ugyanis van az a mondás, hogy „Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz”.

– Ez meghaladja a fantáziámat. A magyar helyzet sajátos: van egy nagy történelmi kormányzó párt Magyarországon, ez a Fidesz, ami nagy, erős, szervezett, 16 évig fantasztikus munkát végzett, és van most egy másik párt – mondta Orbán Viktor. Hozzátette: ők nagy kormányzó pártként éppen ellenzékben vannak, „és van egy új dolog, ami most próbálkozik”.

De hogy mi lesz belőlük, azt egyelőre senki sem tudja megmondani. Amit eddig látunk, az inkább tiszavirág életűnek tűnik

– hangsúlyozta.