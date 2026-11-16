A középosztály lehet a Tisza-kormány költségvetésének legnagyobb vesztese

A parlamenti költségvetési vita kezdő napján az ellenzéki párt közleményében élesen bírálta a kormány jövő évi büdzsétervezetét. A KDNP értékelése szerint a kabinet egyik kezével ugyan ad valamennyit a leszakadó társadalmi csoportoknak – bár ez a felzárkózáshoz korántsem elegendő – a másik kezével azonban súlyos összegeket vesz el a gazdaság motorját jelentő középosztálytól. A kereszténydemokraták rámutattak: ez a gazdaságpolitika a belső fogyasztás drasztikus visszaeséséhez, a megtakarítási hajlandóság csökkenéséhez, végső soron pedig a gazdasági növekedés megtorpanásához vezethet.

A KDNP úgy véli, a jövő évi költségvetés komoly károkat okozhat a magyar családok számára A képen: Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése

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A jövő évi költségvetés veszélyezteti az elmúlt 16 év családtámogatásait

A Kereszténydemokrata Néppárt álláspontja szerint a jövő évi büdzsé egy klasszikusan baloldali költségvetés, amely komoly károkat okoz a magyar családoknak. A párt hangsúlyozta, hogy az elmúlt 16 évben felépített, a családok megerősítését szolgáló intézkedések kivezetése széles körű elszegényedést és súlyos társadalmi elégedetlenséget szülhet.

A közlemény kitért arra is, hogy a bankok, biztosítók és energiacégek közterheinek emelését a cégek elkerülhetetlenül áthárítják, így a számlát végül a magyar lakosság fizeti meg. Emellett a vállalkozások terheinek növekedése miatt a munkahelyek egyre kevesebb munkavállalót tudnak majd foglalkoztatni.

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– figyelmeztetett a KDNP, hozzátéve: a tervezett vagyonadó sem csupán a legtehetősebb réteget sújtja. A párt szerint az intézkedés egyik legnagyobb kárvallottjai azok a magyar gazdák lesznek, akik 30 hektár fölötti termőterületen gazdálkodnak, és vagyonuk elsősorban nem készpénzben, hanem mezőgazdasági gépekben és termelőeszközökben áll.

A KDNP leszögezte: a költségvetési tervezetből egyáltalán nem látszik, mire alapozza a gazdasági növekedést a kormány, ezért a frakció nem támogatja az előterjesztést.