Mégsem annyira igazságos az „igazságosság és fejlődés” költségvetése?

Elismerte hétfőn az Országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormánya által összeállított jövő évi költségvetés – ahogy ő nevezte korábban: az igazságosság és a fejlődés költségvetése – nem elégíti ki mindenki igényeit, de a részletekről nem beszélt, csak a tervezet pozitívumaira tért ki.

Napirend előtti felszólalásában Magyar Péter nem részletezte a Tisza-kormány költségvetési tervezetének negatívumait

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Deák Dániel elemző ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetés miatt összehívott rendkívüli parlamenti ülés legkevésbé a költségvetésről szól, ami talán nem véletlen, hiszen a Tisza-kormány költségvetése sokakat érint hátrányosan.

Eljött Kármán András nagy pillanata?

A 2027-es költségvetés vitáját kedden kezdi meg az Országgyűlés. A vita hagyományosan a pénzügyminiszter beszédével kezdődik. Ez most is így lesz, erősítette meg Kármán András Facebook-posztban. Mint írta:

Fel vagyunk készülve arra, hogy megvédjük a dupla családi pótlékot, a kibővített KATA-t, az szja-jóváírást, a TISZA-nyugdíjemelést, az ágazati béremeléseket és minden intézkedést, amelyet a 2027-es költségvetés tartalmaz.

Az ellenzék teljesen másként látja

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője már a költségvetési tervezet benyújtását követően annak visszavonását követelte. A politikus szerint a Tisza-kormány által összeállított büdzsé az átverés költségvetése, amely súlyos terheket róhat a magyar gazdaságra. Bóka János azt is kifogásolta, hogy a kormány a választási kampányban tett ígéretei ellenére adóemelésekre és elvonásokra építi a jövő évi gazdálkodást. A nyugdíjemelési tervek kapcsán is felmerültek kifogások. A Bankmonitor korábban ismertetett számításai szerint egy átlagnyugdíjas még a 25 ezer forintos SZÉP-kártyával együtt is körülbelül 43 ezer forinttal kevesebb juttatáshoz juthatna 2027-ben a korábbi menetrendhez képest.