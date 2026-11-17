A 2027-es költségvetési javaslat vizsgálata közben egyetlen világos tény rajzolódik ki: Ez a költségvetés nem a gondoskodásról, hanem az átverésről szól – jelentette ki Zsigó Róbert az Országgyűlés költségvetési vitájában. A Fidesz képviselője jelezte: az igazságosság nem ott kezdődik, hogy hangzatos ígéreteket tesznek, hanem ott, hogy betartják az ígéreteiket.

Folytatódott a 2027-es költségvetésről szóló vita Fotó: Mediaworks

A 2027-es költségvetés többet vesz el, mint amennyit ad

Egy ország költségvetéséből sok mindent ki lehet olvasni, például azt, hogy mit mond ez a magyar családoknak, mit üzen azoknak, akik gyermeket vállalnak, akik otthont szeretnének teremteni és azoknak, akiknek a védelmét az államnak kell garantálnia – mutatott rá Juhász Hajnalka a parlamentben. A KDNP képviselője jelezte: a 2027-es költségvetéssel, a Tisza-kormány az egyik kezével ad, míg a másikkal elvesz, ráadásul leginkább azoktól vesz el, akik dolgoznak és gyermeket nevelnek. Összességében pedig többet vesz el, mint amennyit ad – tette hozzá.

A képviselő elmondta, hogy vannak intézkedések, amik adnak, ilyen a családi pótlék duplájára emelése, ami két gyermek után havi 26 ezer forint többlet – mondta el. Majd rámutatott: azonban ez sem tudja ellensúlyozni azt, amit ez a költségvetés elvesz.

Ha a költségvetés egészét nézzük azt látjuk, hogy a családi pótlék emelése mellet szűkülnek azok a támogatások, amelyek a munkát, az otthonteremtést és a gyermekvállalást segítik

– hangsúlyozta a képviselő.

Fotó: Mediaworks

Vitézy Dávid a költségvetés vitáját a kötségvetés helyet a föld alól előásott készpénzről való megemlékezéssel kezdte. A közlekedési és beruházási miniszter felidézte: az ülésterem előtt a sajtó erről kérdezte és ezt mondta nekik: „Két dolgot mondtam hirtelen, az egyik: el nem ítélhető módon azon gondolkodtam, hogy mi mindenre tudta volna a MÁV-csoport költeni ezt a pénzt. A másik, hogy nekünk ennél nagyobb az igényünk. A MÁV-csoport a Volánbusz jogutódjaként 11,4 milliárd forint igazolt kárigényt jelentett be, ezt polgári úton és a büntetőeljárásban is érvényesíteni kívánjuk.”