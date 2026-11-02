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Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz egy alapítványnál a NAV

1 órája
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2026. november 2-án, hétfőn a NAV nyomozói jelentek meg egy budapesti alapítványnál, ahol kutatásokat tartottak. A hatóság költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálódik az egyelőre meg nem nevezett szervezetnél.
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Kutatásokat tartottak hétfőn egy budapesti alapítványnál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói. A gyanú szerint a szervezet a költségvetésből kapott támogatást a 2024-es önkormányzati választások előtti kampánytevékenységre fordíthatta.

Költségvetési csalás gyanúja egy budapesti alapítványnál
Költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálódik a NAV
Fotó: NAV

Költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálódik a NAV

A NAV költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást a budapesti alapítvány ügyében. A nyomozás során azt vizsgálják, hogy a szervezet az állami támogatást valóban az előre meghatározott célokra használta-e fel, vagy a pénzt a 2024-es választási kampányra költötte. Az adóhatóság egyelőre nem nevezte meg az érintett alapítványt, és a feltételezett visszaélés összegéről sem közölt részleteket.

Kétmilliárd forintot meghaladó áfacsalást lepleztek le – tíz ember ellen emeltek vádat

Több mint 2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és ahhoz kapcsolódó bűncselekmények miatt emelt vádat tíz személy – köztük egy adószakértő – ellen az ügyészség. Az áfacsaló szombathelyi férfi önmagában több mint 1,5 milliárd forintos kárt okozott a magyar költségvetésnek.

 

 

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