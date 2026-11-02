Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz egy alapítványnál a NAV

Kutatásokat tartottak hétfőn egy budapesti alapítványnál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói. A gyanú szerint a szervezet a költségvetésből kapott támogatást a 2024-es önkormányzati választások előtti kampánytevékenységre fordíthatta.

Költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálódik a NAV

Fotó: NAV

Költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálódik a NAV

A NAV költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást a budapesti alapítvány ügyében. A nyomozás során azt vizsgálják, hogy a szervezet az állami támogatást valóban az előre meghatározott célokra használta-e fel, vagy a pénzt a 2024-es választási kampányra költötte. Az adóhatóság egyelőre nem nevezte meg az érintett alapítványt, és a feltételezett visszaélés összegéről sem közölt részleteket.